Am Dienstagabend, nachb√∂rslich, legte Netflix (Ticker: NFLX) Zahlen f√ľr das abgelaufene Gesch√§ftsquartal vor ‚Äď und diese hatten es in sich, die Aktie notiert vorb√∂rslich √ľber 14% √ľber dem dienst√§glichen Schlusskurs und es zeichnen sich neue Allzeithochs ab, die Aktie steht vor einem Bruch √ľber $1000 die Aktie. Netflix mit herausragenden Quartalszahlen ūüĒī Aktie mit neuen Allzeithochs Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī Netflix¬†Aktie¬†Handelsideen¬†ūüĒī Netflix¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Netflix ISIN: US64110L1061 | WKN: 552484 | Ticker: NFLX Neben einem Gewinn pro Aktie, der mit $4.27 √ľber der Erwartung der Wall Street von $4.20 lag und einem Umsatz f√ľr das vierte Quartal 2024, der mit $10.25 Milliarden ebenfalls √ľber der Erwartung von $10.11 Milliarden lag, ragten besonders die f√ľr Netflix-Streaming-Dienstleistungen bezahlende Abonnenten heraus: Netflix gab an, dass die Anzahl der zahlenden Abonnenten im abgelaufenen Gesch√§ftsquartal um 18.91 Millionen gestiegen ist, fast doppelt so viel wie von der All Street mit 9.6 Millionen erwartet. Das bedeutet, dass Netflix nun √ľber 300 Millionen bezahlende Mitglieder im vierten Quartal hatte, weltweit liegt die Zahl zahlender Abonnenten bei sch√§tzungsweise √ľber 700 Millionen.¬† Der Nettogewinn f√ľr das abgelaufene Gesch√§ftsquartal betrug 1.87 Milliarden US-Dollar, entsprechend einem Anstieg von 938 Millionen US-Dollar oder 2.11 US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal, der Umsatz stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 16 %. Und Netflix erwartet weiter starkes Wachstum: f√ľr das Gesamtjahr 2025 erh√∂hte Netflix seine Umsatzerwartungen auf eine Spanne von 43,5 bis 44,5 Milliarden US-Dollar, rund 500 Millionen US-Dollar √ľber der vorherigen Prognose liegt. Netflix k√ľndigte an, In diesem Jahr sein Kerngesch√§ft mit mehr Serien und Filmen zu verbessern, das Produkterlebnis zu optimieren und sein Anzeigengesch√§ft weiter auszubauen. Es wird erwartet, dass Netflix sich auch weiter in den Bereich von Live-Events und Spielen widmen wird.¬† Netflix k√ľndigte an, die Preise f√ľr einige Streaming-Tarife um 1 bis 2 US-Dollar pro Monat zu erh√∂hen, die g√ľnstigeren, werbefinanzierten Tarife von Netflix machten im abgelaufenen Gesch√§ftsquartal interessanterweise mehr als 55 % der Anmeldungen in L√§ndern aus, in denen diese Option angeboten wird. Netflix gab au√üerdem an, dass die Zahl der Mitgliedschaften in seinen werbefinanzierten Tarifen im Vergleich zum Vorquartal um etwa 30 % gestiegen ist. Wie bereits einleitend geschrieben, bricht die Aktie infolge dieser starken Zahlen und des starken Ausblicks auf neue Allzeithochs und der seit den Vieljahrestiefs in 2022 etablierte Aufw√§rtstrend bleibt intakt. F√ľr den heutigen Handelstag scheint ein Lauf √ľber das psychologisch wichtige $1000 Level sehr wahrscheinlich.¬† Zur Er√∂ffnung w√ľrde ich mir pers√∂nlich einen kurzen ‚ÄěFlush‚Äú w√ľnschen, der aber bereits √ľber $950/960 bereits wieder K√§ufer finden d√ľrfte. Kommt es von hier zu starkem Momentum zur√ľck durch die Er√∂ffnung und dann auf neue Tageshochs, w√§ren weitere Aufschl√§ge bis in Gefilde um $1030/1040 und $1050 durchaus realistisch.¬† Netflix Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

