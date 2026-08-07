SanDisk Aktie im Rücksetzer: Nach 470 % Rallye nun der Rücksetzer. Jetzt SanDisk Aktien kaufen?

Der kalifornische Speicherchipspezialist SanDisk hat beeindruckende Ergebnisse für sein viertes Geschäftsquartal vorgelegt und die Analystenschätzungen bei Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen. Getrieben vom rasanten Wachstum der generativen KI und einer extrem hohen Nachfrage nach Enterprise-Flash-Speichern im Rechenzentrumsbereich blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Dennoch gab die Aktie im nachbörslichen Handel um fast 8 % nach. Neben abweichenden Gewinnprognosen bei verschiedenen Datenanbietern ist dies vor allem Gewinnmitnahmen nach einer beispiellosen Kursrallye von knapp 470 % in diesem Jahr geschuldet. Für Anleger, die im lukrativen Halbleiter- und KI-Sektor Ausschau halten und überlegen, ob sie günstig Aktien kaufen sollten, stellt sich die Frage: Bietet der Rücksetzer bei der SanDisk Aktie eine verlockende Einstiegsgelegenheit?

► SanDisk WKN: A411ZM | ISIN: US80004C2008 | Ticker: SNDK.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur SanDisk Aktie

1. 📊 Q4-Zahlen pulverisiert & starker Ausblick auf Q1

Starke Quartalszahlen (Q4): SanDisk verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatz von 8,97 Milliarden US-Dollar (Konsens: 8,39 Mrd. USD) und einen bereinigten Gewinn von 39,25 US-Dollar je Aktie (erwartet wurden 34,45 USD).

Cloud- & Data-Center-Explosion: Der Umsatz im Segment Rechenzentren hat sich gegenüber dem Vorquartal auf 2,98 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt und rundet ein erfolgreiches Jahr seit der Abspaltung von Western Digital Anfang 2025 ab.

Optmistischer Q1-Ausblick: Für das erste Quartal prognostiziert das Management einen Umsatz von 10,30 bis 10,80 Milliarden US-Dollar (Mittelwert über der LSEG-Schätzung von 10,47 Mrd. USD) sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 44 bis 46 US-Dollar (Schätzung: 43,12 USD).

2. 📝 Strategischer Wandel: Langfristverträge im Wert von 93,9 Milliarden Dollar

Neues Geschäftsmodell: Unter CEO David Goeckeler stellt SanDisk den Vertrieb von kurzfristigen Quartalskontrakten auf langfristige Verträge mit einer durchschnittlichen Laufzeit von vier Jahren um.

Auslastung gesichert: Das Unternehmen hat bisher acht Verträge mit sechs Großkunden im Gesamtwert von mindestens 93,9 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Im Geschäftsjahr 2027 wird bereits die Hälfte, im Geschäftsjahr 2028 sogar zwei Drittel der gesamten Produktion durch diese langfristigen Kontrakte abgedeckt sein.

Milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm: Der Vorstand genehmigte ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 14 Milliarden US-Dollar, wodurch das verbleibende Volumengenehmigungskontingent auf insgesamt 15,5 Milliarden US-Dollar ansteigt.

3. ⚠️ Kursrutsch nach 470 % Rallye: Gewinnmitnahmen belasten

Abweichende Gewinnprognosen: Obwohl der Mittelwert der Gewinnprognose die LSEG-Schätzungen schlug, lag er hinter den Erwartungen anderer Datenanbieter zurück, was kurzfristig für Verunsicherung sorgte.

Bewertungsbereinigung: Nach einem Kursfeuerwerk von fast 470 % seit Jahresbeginn nutzen viele Investoren die Veröffentlichung der Zahlen für Gewinnmitnahmen, weshalb die Aktie nachbörslich um knapp 8 % nachgab.

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🔍 Fazit: Jetzt die SanDisk Aktie kaufen?

SanDisk hat sich seit der Abspaltung von Western Digital hervorragend positioniert und profitiert als Schlüsselakteur im Bereich Flash-Speicher und Solid-State-Laufwerke voll vom weltweiten KI-Infrastrukturboom. Der strategische Schwenk hin zu mehrjährigen Lieferverträgen sichert dem Konzern auf Jahre hinaus planbare Milliardeneinnahmen und hohe Kapazitätsauslastungen.

Der nachbörsliche Kursrutsch ist in erster Linie eine gesunde Konsolidierung nach einer extremen Rallye. Für Anleger, die im Halbleitersektor ein hochprofitables Wachstumsunternehmen suchen und Qualitäts-Aktien kaufen möchten, bietet die SanDisk Aktie nach dieser Bewertungsbereinigung ein äußerst spannendes Einstiegsniveau.

SanDisk Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur SanDisk Aktie

Warum ist die SanDisk Aktie nach den starken Q4-Zahlen gefallen?

Obwohl SanDisk beim Umsatz (8,97 Mrd. USD vs. 8,39 Mrd. USD) und Gewinn je Aktie (39,25 USD vs. 34,45 USD) die Erwartungen übertraf, lag der Mittelwert der Gewinnprognose für das Folgequartal bei manchen Datenanbietern unter den höchsten Schätzungen. Zudem führten Gewinnmitnahmen nach einem Kursplus von fast 470 % in diesem Jahr zu einem nachbörslichen Minus von knapp 8 %.

Wie verändert SanDisk sein Geschäftsmodell?

SanDisk stellt seinen Vertrieb von vierteljährlichen auf langfristige Kaufverträge um. Die mittlere Laufzeit beträgt vier Jahre. Das Unternehmen hat bereits Verträge im Wert von mindestens 93,9 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, womit im Geschäftsjahr 2028 bereits zwei Drittel der gesamten Produktion fest vergeben sind.

Sollte man jetzt die SanDisk Aktie kaufen?

Dank der führenden Marktstellung bei KI-Speicherchips für Rechenzentren, prall gefüllter Auftragsbücher über 93,9 Milliarden US-Dollar und eines erweiterten Aktienrückkaufprogramms über 15,5 Milliarden US-Dollar steht SanDisk fundamental hervorragend da. Wer langfristig chancenreiche Tech-Aktien kaufen möchte, findet in der SanDisk Aktie nach dem Kursrücksetzer ein starkes Investment.