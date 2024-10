Der Sportartikelhersteller Nike (Ticker: NKE) hat am Dienstag nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt, sorgte aber besonders durch das Zurückziehen seiner Prognose für das Geschäftsjahr und die Verschiebung seines Investorentages mit Blick auf die Übernahme eines neuen CEO für Aufsehen. ► Nike WKN: 866993 | ISIN: US6541061031 | Ticker: NKE Nike Aktie nach Quartalszahlen unter Druck, $82 Marke im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien  Trading |🔴 Nike Handelsideen 🔴 & Ausblick Die Aktie von Nike verlor nachbörslich 5.9% zum Schlusskurs von Dienstag unter 8.12 Millionen gehandelter Stücke, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 14.1 Millionen Stücke um. Schauen wir auf die Zahlen: Nike wies einen Gewinn pro Aktie von $0.70 gegenüber $0.52 aus und einen Umsatz von 11.59 Milliarden US-Dollar gegenüber 11.65 Milliarden US-Dollar erwartet. Im Vergleichsquartal vor einem Jahr lag der Gewinn noch bei 1.45 Milliarden US-Dollar oder $0.94 pro Aktie, der Umsatz im Vorjahresvergleichsquartal lag bei 12.94 Mrd. USD und somit rund 10% höher. Wie bereits geschrieben, ist der „Rückzug“ der Prognose für das Geschäftsjahr angesichts des Abtretens des aktuellen CEOs John Donahoe, der durch Elliott Hill ersetzt wird, nachvollziehbar und wird von Nike in Person des CFOs mit den Worten begleitet „Dies gibt Elliot die Flexibilität, wieder mit unseren Mitarbeitern und Teams in Kontakt zu treten, die aktuellen Strategien und Geschäftstrends zu bewerten und unsere Pläne zu entwickeln, um das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus bestmöglich zu positionieren“ – aber dennoch bleibt ein fader Beigeschmack. Noch vor drei Monaten hatte Nike seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt und gab bekannt, dass der Umsatz voraussichtlich im mittleren einstelligen Bereich sinken wird, nachdem zuvor ein Wachstum erwartet worden war. Und vor dem Hintergrund, dass Nike für das laufende Quartal mit einem Umsatzrückgang zwischen 8 und 10% und einem Rückgang der Bruttomarge um etwa 1.5 Prozentpunkte rechnet, während die Wall Street nur mit einem Umsatzrückgang von 6.9% gerechnet hatte. In Bezug auf die Aktie bleibt nun meiner Einschätzung nach abzuwarten, ob es den Bullen gelingt, die $82 Marke zu verteidigen. In dieser Region verläuft der auf die Jahrestiefs geankerte, Volumen-gewichtete Durchschnittspreis. Halten wir oberhalb, würde das meiner Einschätzung nach suggerieren, dass die Bullen nach der starken Gegenbewegung in den vergangenen drei Monaten, folgend auf die scharfen Abschläge nach den Quartalszahlen vor drei Monaten, weiter die Oberhand haben und eventuell mit Blick auf die Entwicklungen besonders in China, Nikes drittgrößten Markt. Hier hatten wir erst vergangene Woche ein geldpolitisch umfangreiches Konjunkturpaket der PBoC auf den Weg gebracht zu sehen bekommen. Und nachdem Nike noch vor drei Monaten vor einem „schwächeren Ausblick“ in der Region warnte, waren die Zahlen aus China im abgelaufenen Quartal besser als erwartet, Nike wies hier einen Umsatz von 1.67 Milliarden US-Dollar aus, über der Erwartung der Wall Street von 1.62 Milliarden US-Dollar, auch wenn die Kommentare des Nike CFO Matthew Friend in Bezug auf China mit „Nike ist nicht immun gegen das herausfordernde Konsumklima in China“ eher defensiv waren. Mit Blick auf die heutige Wall Street Handelssitzung liegt mein Fokus auf der Unterseite, wie bereits weiter oben geschrieben, auf der $82 Marke, ein Fall darunter macht einen Test der $80 Marke sehr wahrscheinlich, während ich auf der Oberseite eine Aufhellung sehen würde, sollten die Bullen die Aktie zurück über $86 treiben und halten können. Nike Chartanalyse – m30: 2024 KENNT EINEN SIEGER!    AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

