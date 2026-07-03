SoftBank schwächelt trotz Markterholung: Trotz der allgemein positiven Stimmung bei japanischen Aktien tendieren die SoftBank-ADRs (SFT.DE) heute leichter und haben inzwischen fast 30 % gegenüber ihren jüngsten Höchstständen eingebüßt.

Rückenwind aus Südkorea: Eine spürbare Erholung der südkoreanischen Aktien zog die breiteren asiatischen Märkte mit nach oben. Dies verlieh auch dem japanischen Technologiesektor und damit dem Nikkei 225 zusätzliche Unterstützung.

Starke Rallye beim JP225: Der Nikkei 225 Future (JP225) baute seine dynamische Erholung weiter aus und kletterte zwischen 14:00 Uhr GMT und 08:45 Uhr GMT von rund 67.700 auf 69.700 Punkte.

Das Wichtigste in Kürze Starke Rallye beim JP225: Der Nikkei 225 Future (JP225) baute seine dynamische Erholung weiter aus und kletterte zwischen 14:00 Uhr GMT und 08:45 Uhr GMT von rund 67.700 auf 69.700 Punkte.

Rückenwind aus Südkorea: Eine spürbare Erholung der südkoreanischen Aktien zog die breiteren asiatischen Märkte mit nach oben. Dies verlieh auch dem japanischen Technologiesektor und damit dem Nikkei 225 zusätzliche Unterstützung.

SoftBank schwächelt trotz Markterholung: Trotz der allgemein positiven Stimmung bei japanischen Aktien tendieren die SoftBank-ADRs (SFT.DE) heute leichter und haben inzwischen fast 30 % gegenüber ihren jüngsten Höchstständen eingebüßt.

Der Japan-225-Futures-Kontrakt verzeichnete heute einen Zuwachs von mehr als 2 %. Die anhaltende Schwäche des japanischen Yens verlieh den führenden Exporteuren des Landes zusätzlichen Rückenwind, da sich die Gewinnaussichten für Auslandsumsätze deutlich verbesserten. Japans Leitindex, der Nikkei 225, stieg um 1,5 % und machte damit einen Teil seiner jüngsten Verluste wett. Immobilien-, Banken- und Halbleitermaterialienunternehmen führten den Aufschwung an. Halbleiter-Aktien treiben den Nikkei 225 an Besonders stark präsentierten sich ausgewählte Titel aus der Chipbranche: Rohm (+14 %)

SUMCO (+11 %)

Kioxia (+9 %) Diese Kursgewinne deuten darauf hin, dass Anleger nach der jüngsten scharfen Korrektur gezielt in die Halbleiter-Lieferkette zurückkehren. Auch die allgemeine Marktbreite an der Tokioter Börse präsentierte sich außergewöhnlich stark: Das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern lag bei über drei zu eins. Dies signalisiert breit angelegte Käufe im gesamten Markt und zeigt, dass die Erholung des Nikkei 225 nicht nur von einer Handvoll Large Caps getragen wird. Zudem sank der Nikkei 225 Volatilitätsindex zuletzt um 27 % auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten. Dies spricht für eine deutlich verbesserte Risikobereitschaft der Marktteilnehmer und nachlassende Sorgen vor kurzfristigen Marktschwankungen. Makroökonomisches Umfeld stützt japanische Aktien Das breitere makroökonomische Umfeld bleibt für den japanischen Aktienmarkt moderat unterstützend. Während sich Brent-Rohöl wieder über 72 USD pro Barrel erholen konnte und der Yen schwach bleibt, legte Gold um 1,5 % zu. Dies reflektiert ein Marktumfeld, in dem trotz der verbesserten Stimmung am Aktienmarkt weiterhin eine gewisse Nachfrage nach defensiven Vermögenswerten besteht. Technische Analyse: JP225 & SoftBank JP225 (H1-Chart) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der JP225-Futures-Kontrakt notiert nach wie vor unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) der 50er- und 200er-Periode. Dies signalisiert, dass die Bullen erst noch beweisen müssen, dass sie die Kontrolle über den Trend dauerhaft zurückgewinnen können. Wichtigster Widerstand: Aktuell bei rund 7.000 Punkten .

Ausblick: Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau könnte den Weg für eine Bewegung in Richtung 7.200 Punkte ebnen, wo frühere Preisreaktionen eine signifikante Widerstandszone gebildet haben. SoftBank (D1-Chart) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der japanische Technologie-Riese SoftBank (SFT.DE) hat von seinen Rekordhochs Anfang Juni um mehr als 30 % nachgegeben. Sollte sich der aktuelle Rückgang auf diesem Niveau stabilisieren, könnte sich das 1:1-Korrekturmuster aus dem Herbst 2025 wiederholen. Wichtige Unterstützung: Liegt nahe der Marke von 28 , wo auch der 200-Tage-EMA verläuft.

Hauptwiderstand: Befindet sich bei rund 35, wo der 50-Tage-EMA mit einer markanten Kurslücke (Gap) zusammenfällt.

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