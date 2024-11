Heute nach Börsenschluss steht „das“ News-Event der Handelswoche an: das ausgehend von der Marktkapitalisierung derzeit wertvollste Unternehmen der Welt, Nvidia (Ticker: NVDA) legt Quartalszahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor. Nvidia mit Quartalszahlen – wie reagiert die Aktie? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Nvidia Handelsideen 🔴& Ausblick ► Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA Folgend auf die US Präsidentschaftswahl vom 05.11. auf den 06.11.2024 sah die Aktie von Nvidia einen Push auf neue Allzeithochs, hatte dann aber in den folgenden Tagen Schwierigkeiten über $150 zu brechen – eventuell liefern die heutigen Quartalszahlen genau das Benzin, was die Bullen benötigen um diese signifikante Widerstandsregion zu brechen. An der Wall Street schwankt die Erwartung bezüglich des Gewinns pro Aktie zwischen $0.70 und $0.74 bei einem Umsatz von 33,1 Milliarden US-Dollar. Meiner Einschätzung nach dürfte aber der Hauptfokus auf dem Ausblick für das laufende Quartal liegen, der sogenannten „Guidance“. Hier geht die Erwartungshaltung der Analysten Umsatz-technisch in Gefilde zwischen 39 und 40 Milliarden US-Dollar. Ausgehend von Daten am Optionsmarkt wird unter Terminmarktteilnehmern mit einer Bewegung von +/-8.5% gerechnet, entsprechend einer Bewegung von rund 300 Mrd. USD Marktkapitalisierung. Grundsätzlich wäre ich in Bezug auf Positionierungen in die Quartalszahlen sehr zurückhaltend, möchte die Zahlen abwarten und mich dann frühestens am morgigen Handelstag (Donnerstag, 21.11.) positionieren, bevorzugt Long, sollte es zu einem Push auf neue Allzeithochs und Halten über $150 kommen. Nvidia Aktie Chartanalyse – m30: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.