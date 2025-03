NY Fed: Die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls bei Privatschulden ist auf dem höchsten Stand seit April 2020 🔔📌

Das Center for Microeconomic Data der Federal Reserve Bank of New York hat seine Umfrage zu den Verbrauchererwartungen vom Februar 2025 veröffentlicht. Sie zeigt, dass die kurzfristigen Inflationserwartungen leicht gestiegen sind, während die mittel- und längerfristigen Erwartungen stabil bei 3 % blieben. Die Umfrage deutet auch auf zunehmenden Pessimismus in Bezug auf die zukünftigen Finanzen, erschwerten Zugang zu Krediten und einen Anstieg der erwarteten Ausgaben hin. ** Die SCE ist eine monatliche, internetbasierte Umfrage unter etwa 1.300 Haushaltsvorständen. Diese rotierende Panelstruktur ermöglicht es der New York Fed, Veränderungen in den individuellen Erwartungen und Verhaltensweisen im Laufe der Zeit zu verfolgen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Höhepunkte: Inflationserwartungen : Die Verbraucher rechnen mit einer Inflation von 3,1 % im nächsten Jahr, was einem Anstieg von 3,0 % entspricht. Die Prognosen für die nächsten drei und fünf Jahre liegen weiterhin bei 3 %, was in etwa dem Bereich entspricht, den die Fed gerne sehen würde.

Persönliche Finanzen und Ausgaben : Obwohl die aktuellen Finanzen in etwa gleich bleiben, rechnen mehr Menschen mit einer Verschlechterung ihrer Finanzen in einem Jahr (bis zu 27,4 %), und die erwartete Zunahme der Haushaltsausgaben stieg auf 5 %.

Aktienkurse : Die Wahrscheinlichkeit höherer US-Aktienkurse in 12 Monaten sank um 3,3 Punkte auf 37,0 % (der niedrigste Wert seit Dezember 2023).

Preise und Unsicherheit : Die Haushalte sorgen sich um schnellere Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Mieten, Benzin und mehr. Die Inflationsunsicherheit ist gestiegen, auch wenn einige Fed-Beamte sagen, dass die langfristigen Inflationsängste weiterhin eingedämmt sind.

Sorgen um den Arbeitsmarkt : Die Wahrscheinlichkeit einer höheren Arbeitslosigkeit im nächsten Jahr ist so hoch wie seit September 2023 nicht mehr, und die Menschen erwarten, dass es schwieriger sein wird, zu kündigen oder eine neue Arbeit zu finden. Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer höheren Arbeitslosigkeit in einem Jahr stieg um 5,4 Punkte auf 39,4 % (höchster Wert seit September 2023).

Kredite und Schulden : Der Zugang zu Krediten ist schwieriger und die Wahrscheinlichkeit, eine Schuldenzahlung zu verpassen, steigt, insbesondere bei jüngeren Erwachsenen und Personen ohne Hochschulabschluss. Die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten drei Monaten eine Mindestzahlung zu verpassen, stieg um 1,3 Punkte auf 14,6 % (höchster Wert seit April 2020).

Politischer Kontext: Die Zölle der Trump-Regierung schüren die Angst vor einer höheren Inflation und einer sich verlangsamenden Wirtschaft, sodass die Fed-Beamten potenzielle Zinssenkungen gegen das Risiko einer steigenden Inflation abwägen müssen.

