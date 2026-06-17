Ölpreis aktuell explodiert: US-Bestände brechen ein – Brent Crude Öl dreht auf

Ölpreis aktuell schießt hoch: Dramatischer US-Lagerabbau treibt Brent Crude Öl an

Der US-Energiemarkt sorgt am Nachmittag für ein massives fundamentales Ausrufezeichen, das die jüngste Bären-Rallye schlagartig beenden könnte. Die offiziellen Daten der Energy Information Administration (EIA) zu den US-Öllagerbeständen haben die Prognosen der Analysten meilenweit übertroffen und senden einen kräftigen, kurzfristigen Wachstumsimpuls durch den Markt. Für den Ölpreis aktuell bedeutet dieser Bericht eine fundamentale Trendwende. Während der Devisen- und Rohstoffmarkt in den vergangenen Tagen bereits die bestmöglichen diplomatischen Szenarien bezüglich des US-Iran-Konflikts eingepreist hatte, führt die nackte Realität der physischen Knappheit nun zu einer prompten Gegenbewegung bei Brent Crude Öl.

► Brent Crude Öl WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: OIL

Key Takeaways

Lager-Crash in den USA: Die kommerziellen Rohölbestände stürzen um heftige 8,26 Millionen Barrel ein.

Strategische Reserven schrumpfen: Die US-Notfallpuffer fallen inklusive SPR um insgesamt 17,2 Millionen Barrel.

Brent Crude Öl kontert: Nach einer extrem überverkauften Chartphase startet die technische Erholungsrallye.

Kritischer US-Reservepuffer trifft auf verfrühten Friedensoptimismus

Die Details des EIA-Berichts offenbaren, dass die strategischen Puffer der USA in einem Tempo schrumpfen, das im aktuellen geopolitischen Umfeld als kritisch eingestuft werden muss. Der drastische Rückgang der kommerziellen Vorräte resultiert aus einer Kombination aus einem steilen Einbruch der Rohölimporte (minus 754.000 Barrel pro Tag) und einer extrem hohen Raffinerieauslastung. Die US-Raffinerien liefen mit einer Kapazität von stolzen 96,7 %, was einem Durchsatz von 17,2 Millionen Barrel pro Tag entspricht. In der Folge fielen die kommerziellen Rohölvorräte (ohne SPR) um 8,3 Millionen Barrel auf insgesamt 418,2 Millionen Barrel – ein Niveau, das bereits rund 6 % unter dem historischen Fünfjahresdurchschnitt liegt.

Kraftstoff-Knappheit verfestigt den Aufwärtsdruck beim Ölpreis aktuell

Auch abseits des reinen Rohöls zeigt der Ölpreis aktuell im Produktbereich eine deutliche Verknappung. Die Benzinbestände sanken um 0,9 Millionen Barrel und notieren damit ebenfalls rund 6 % unter dem Fünfjahresmittel. Zwar verzeichneten die Destillatvorräte einen leichten Zuwachs um 1,0 Millionen Barrel, sie verbleiben damit aber weiterhin mit satten 13 % im tiefen Defizit im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt.

Besonders spektakulär liest sich der Gesamtabbau: Inklusive der Strategischen Erdölreserve (SPR), die allein um 8,9 Millionen Barrel Federn lassen musste, sackten die gesamten US-Bestände um 17,2 Millionen Barrel ab. Auch wenn ein Großteil dieses SPR-Rückgangs nicht direkt marktgetrieben ist, verdeutlicht er die dünne Decke der globalen Energieversorgung. Regional konzentrierte sich der Abbau vor allem auf die strategisch wichtigen Knotenpunkte an der Golfküste (minus 4,8 Millionen Barrel) und im Mittleren Westen (minus 4,5 Millionen Barrel).

Düstere EIA-Prognose: Normalisierung bei Brent Crude Öl erst 2027? 📊

Die langfristigen Einschätzungen der US-Behörde dürften den Bullen bei Brent Crude Öl zusätzlichen Auftrieb geben. Die EIA geht in ihren Modellen explizit davon aus, dass die Straße von Hormuz kurzfristig effektiv blockiert bleibt. Ein graduelles Wiederanlaufen des Tankerverkehrs wird demnach frühestens ab dem dritten Quartal 2026 erwartet, während eine vollständige Normalisierung der globalen Förder- und Handelsströme sich bis weit in das Jahr 2027 hinziehen kann. Für das zweite und dritte Quartal 2026 prognostiziert die Behörde daher massive globale Bestandsabwerfungen. Die Vorräte in den OECD-Staaten könnten dadurch auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2003 kollabieren – eine fundamentale Steilvorlage für eine nachhaltige Erholung der Notierungen.

Technische Analyse: Brent Crude Öl vor dem Sprung über die EMA200

Aus Sicht der Charttechnik hat der Ausverkauf beim Ölpreis aktuell ein extremes statistisches Niveau erreicht. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf den Tagescharts hatte sich zuvor in den extrem überverkauften Bereich (nahe der Marke von 30) manövriert. Ausgehend von dieser technischen Überdehnung prallte der Kurs für Brent Crude Öl exakt am 78,6 % Fibonacci-Retracement-Level der vorherigen Aufwärtswelle nach oben ab.

Aktuell formiert sich ein prozyklischer Rebound mit dem klaren Ziel, die mathematisch bedeutende 200-Tage-Linie (EMA200) wieder nach oben zu durchbrechen. Sollte es den Käufern gelingen, die Notierungen oberhalb dieser dynamischen Trendlinie zu stabilisieren und die Bären in eine Konsolidierungsphase zu zwingen, liegt das nächste charttechnische Kursziel der Bullen im Bereich von 87 US-Dollar pro Barrel.

Fazit

Die harten US-Lagerdaten erweisen sich als eiskchte Dusche für alle Marktteilnehmer, die beim Ölpreis aktuell zu früh auf einen dauerhaften Preisverfall gewettet hatten. Der massive Einbruch der US-Bestände um über 8 Millionen Barrel zeigt unmissverständlich, dass der physische Markt trotz aller diplomatischen Hoffnungen extrem eng gestrickt bleibt. Da die EIA zudem vor einem Absinken der OECD-Bestände auf ein 23-Jahres-Tief warnt, ist das fundamentale Fundament für Brent Crude Öl wieder absolut bullisch intakt. Anleger sollten den anstehenden Kampf um die 200-Tage-Linie genau beobachten – verteidigen die Bullen das Momentum, ist der Weg zurück in Richtung der 87-Dollar-Marke geebnet.

Brent Crude Öl Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!