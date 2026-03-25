Ölpreis aktuell: WTI Öl stabil trotz Lagerdaten

Das Wichtigste in Kürze Lagerdaten gemischt

WTI Öl stabil

Geopolitik dominiert

Ölpreis: WTI Öl trotzt schwachen Lagerdaten 🛢️ Der Ölpreis zeigt sich aktuell erstaunlich stabil, obwohl die jüngsten US-Lagerdaten gemischte Signale senden. Besonders das WTI Öl hält sich nahe wichtiger Unterstützungsniveaus, während geopolitische Spannungen weiterhin der entscheidende Preistreiber bleiben. Die Märkte reagieren damit weniger auf fundamentale Daten und stärker auf die Entwicklungen im Nahen Osten. ► WTI ÖL WKN: 792451 | ISIN: XC0007924514 | Ticker: OIL.WTI Key Takeaways Lagerdaten gemischt:

Rohöl steigt, Benzin fällt. WTI Öl stabil:

Unterstützung bei 88 USD. Geopolitik dominiert:

Iran bleibt entscheidend. Lagerdaten: Kein klarer Trend für den Ölpreis Die aktuellen US-Daten zeigen ein differenziertes Bild für den Ölpreis: Rohölbestände: +6,93 Mio. Barrel (deutlich über Erwartungen)

Benzinbestände: -2,59 Mio. Barrel (starke Nachfrage)

Destillate: +3,03 Mio. Barrel (Ende der Heizsaison) Der starke Anstieg der Rohölbestände deutet auf ein Überangebot hin, wird jedoch durch sinkende Benzinlager relativiert. Das spricht für eine weiterhin robuste Nachfrage. WTI Öl: Technische Stabilität trotz Druck 📊 Das WTI Öl zeigt sich technisch stabil: Unterstützung bei rund 88 USD pro Barrel

Orientierung an der 25-Tage-Linie

Keine starke Reaktion auf Lagerdaten Diese Entwicklung unterstreicht, dass kurzfristige Fundamentaldaten aktuell weniger Einfluss haben als geopolitische Faktoren. Geopolitik bleibt der Haupttreiber Der wichtigste Einflussfaktor für den Ölpreis bleibt die Lage im Nahen Osten: Iran lehnt Friedensangebote weiterhin ab

Spannungen bleiben hoch

USA versuchen gleichzeitig, eine Eskalation zu vermeiden Diese Kombination sorgt für eine anhaltende Risikoprämie im Markt und verhindert stärkere Preisrückgänge. Nachfrage signalisiert Stabilität Ein wichtiger Punkt für den Ölpreis: Höhere Raffinerieauslastung (+1,5 %)

Rückgang der Benzinbestände → stabile Nachfrage

Destillate-Anstieg saisonal bedingt Damit zeigt sich: Trotz steigender Rohölbestände bleibt die Nachfrage nach Energie insgesamt solide. Fazit Der Ölpreis bleibt aktuell vor allem ein geopolitisches Thema. Während die Lagerdaten gemischte Signale liefern, zeigt sich das WTI Öl stabil und gut unterstützt. Solange die Spannungen im Nahen Osten anhalten, dürfte der Ölmarkt weniger auf Fundamentaldaten reagieren – und stärker von politischen Entwicklungen geprägt bleiben. WTI.Öl Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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