Börse Aktuell: Brent Rohölpreis fällt nach Berichten über neue Gespräche zwischen USA und Iran

- Der Brent Rohölpreis fällt deutlich nach Berichten über mögliche neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran.
- Diplomatische Hoffnungen treffen auf anhaltend hohe geopolitische Risiken im Nahen Osten.
- Technisch entscheidet die Unterstützungszone um 90 US-Dollar über die kurzfristige Kursrichtung.
- Der Brent Rohölpreis fällt deutlich nach Berichten über mögliche neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran.
- Diplomatische Hoffnungen treffen auf anhaltend hohe geopolitische Risiken im Nahen Osten.
- Technisch entscheidet die Unterstützungszone um 90 US-Dollar über die kurzfristige Kursrichtung.
Der Brent Rohölpreis geriet am Freitag deutlich unter Druck, nachdem Berichte aufkamen, wonach Iran und Pakistan unter dem Einfluss Chinas eine Rückkehr an den Verhandlungstisch mit den USA prüfen. Die Meldungen sorgten unmittelbar für Verkaufsdruck am Ölmarkt. Brent-Futures fielen zeitweise um rund 1% auf etwa 90,50 US-Dollar je Barrel und weiteten ihre Tagesverluste auf rund 3,5% aus. Damit wurden nahezu sämtliche Gewinne des Vortages wieder abgegeben.
► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl
Brent Rohölpreis reagiert auf Hoffnung auf diplomatische Fortschritte
Nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten und dem Anstieg des Brent Rohölpreises auf den höchsten Stand seit einem Monat reagiert der Markt derzeit äußerst sensibel auf jede Nachricht, die auf eine mögliche Entspannung hindeutet. Anleger setzen auf diplomatische Fortschritte und nehmen zum Wochenschluss Gewinne mit.
Allerdings bleibt die Lage angespannt. Einzelne Vermittlungsversuche dürften kaum ausreichen, um den Konflikt nachhaltig zu entschärfen. Gleichzeitig werden Hoffnungen auf neue Gespräche von weiteren Sicherheitswarnungen und einer weiterhin scharfen Rhetorik begleitet.
Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick
Oman vermittelt beim Streit um die Straße von Hormus
Eine Delegation aus Oman reiste nach Teheran, um über die Verwaltung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus zu sprechen. Der Iran schlägt eine gemeinsame Kontrolle mit Oman vor. Die USA und mehrere Golfstaaten lehnen diesen Vorschlag jedoch weiterhin ab.
China und Pakistan drängen auf neue Gespräche
Nach Informationen aus Islamabad erwägt Pakistan auf Druck Chinas einen neuen Vermittlungsversuch zwischen den USA und dem Iran. Ziel ist es, die seit rund fünf Monaten andauernden Spannungen einzudämmen. Erste Sondierungsgespräche fanden während des Besuchs des iranischen Innenministers statt.
Iran hält an harter Linie fest
Außenminister Abbas Araghchi erklärte, der Iran werde weder dem Druck der USA nachgeben noch Drohungen akzeptieren. Er machte Washington für das Ausbleiben neuer Friedensgespräche verantwortlich und kündigte eine enge Abstimmung mit Russland und China an. Zudem betonte er, dass die Interessen des Iran in der Straße von Hormus uneingeschränkt geschützt würden.
USA verschärfen Reisehinweise
Die US-Botschaft in Jordanien forderte amerikanische Staatsbürger auf, Reisen in den Nahen Osten aufgrund der angespannten Sicherheitslage zu überdenken. Verwiesen wurde auf mögliche Angriffe durch den Iran oder verbündete Gruppen, Luftraumsperrungen sowie Flugausfälle. Zudem wurde empfohlen, US-Militärstützpunkte in Jordanien zu meiden.
Trump warnt Russland und China
US-Präsident Donald Trump erklärte in einem Beitrag in den sozialen Medien, Waffenlieferungen Russlands oder Chinas an den Iran würden "schlecht für sie enden". Gleichzeitig fügte er hinzu, dass sowohl Xi Jinping als auch Wladimir Putin erklärt hätten, derzeit keine entsprechenden Lieferungen zu planen.
Technische Analyse: Brent Rohölpreis unter wichtiger Unterstützung
A breakdown below this area could open the door for further declines toward the 61.8% Fibo level ($88.93). Conversely, defending current levels could favor a corrective bounce. The immediate resistance lies at the 38.2% Fibo retracement ($91.38), followed by the 24-period EMA ($92.47). The RSI is approaching oversold territory (32.1), suggesting the possibility of a temporary easing in bearish pressure, especially if no new pro-war comments emerge from the White House.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Berichte über eine mögliche Entspannung im Nahen Osten lösten deutlichen Verkaufsdruck beim Brent Rohölpreis aus. Auf Stundenbasis fiel der Kurs bis in eine bedeutende Unterstützungszone zwischen dem EMA(120) bei 90,48 US-Dollar und dem 50%-Fibonacci-Retracement bei 90,16 US-Dollar.
Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone könnte den Weg in Richtung des 61,8%-Fibonacci-Retracements bei 88,93 US-Dollar freimachen. Gelingt hingegen eine Stabilisierung, wäre eine technische Gegenbewegung möglich.
Die nächsten Widerstände liegen am 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 91,38 US-Dollar sowie am EMA(24) bei 92,47 US-Dollar. Der RSI notiert mit 32,1 bereits nahe dem überverkauften Bereich und signalisiert damit die Möglichkeit einer kurzfristigen Erholung - vorausgesetzt, es kommen keine neuen geopolitisch belastenden Nachrichten aus Washington.
Experten Fazit
Für die Börse Aktuell bleibt der Brent Rohölpreis ein zentraler Gradmesser für die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Während Hoffnungen auf neue diplomatische Gespräche kurzfristig Druck auf den Ölpreis ausüben, bleibt das fundamentale Umfeld angesichts der anhaltenden Spannungen äußerst fragil.
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FAQ
Warum fällt der Brent Rohölpreis heute?
Der Ölpreis geriet unter Druck, nachdem Berichte über mögliche neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran Hoffnungen auf eine Entspannung der Lage weckten.
Welche Kursmarken sind jetzt wichtig?
Wichtige Unterstützung liegt zwischen 90,48 und 90,16 US-Dollar. Fällt diese Zone, rückt 88,93 US-Dollar in den Fokus.
Welche Rolle spielt die Geopolitik für den Ölpreis?
Entwicklungen im Nahen Osten und insbesondere rund um die Straße von Hormus haben erheblichen Einfluss auf Angebotserwartungen und damit auf den Brent Rohölpreis.
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