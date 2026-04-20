Brent Prognose aktuell - Brent Preis steigt durch Nahost-Risiken

Das Wichtigste in Kürze Öl (OIL) steigt um 3,50 % auf 90 USD, WTI um 4,50 % auf 87 USD

Starker Preisanstieg nach neuen Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus

Der Iran kündigte eine erneute Sperrung der Meerenge an und warnte Schiffe vor einer Annäherung

US-Streitkräfte beschlagnahmten ein unter iranischer Flagge fahrendes Schiff, was das Eskalationsrisiko erhöht

Teheran wird möglicherweise nicht an der nächsten Verhandlungsrunde mit den USA in Pakistan teilnehmen

Der derzeitige Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran läuft am Mittwoch aus, eine Verlängerung ist ungewiss

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus bleibt erheblich eingeschränkt, was den Druck auf die globale Energieversorgung aufrechterhält

Die Vereinigten Arabischen Emirate erwägen finanzielle Unterstützung durch die USA angesichts der Risiken für Ölexporte und Dollarströme

Die aktuelle Brent Prognose zeigt eine deutliche Erholung am Ölmarkt, nachdem geopolitische Spannungen im Nahen Osten erneut zugenommen haben. Der Brent Preis steigt nach dem Wochenende deutlich an und nähert sich wieder der Marke von 90 USD, während auch WTI kräftige Gewinne verzeichnet. Auslöser sind zunehmende Risiken für die globale Energieversorgung, insbesondere rund um die Straße von Hormus. ►Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl Nach Angriffen auf Handelsschiffe, neuen Drohungen Irans gegenüber der Schifffahrt sowie der Beschlagnahmung eines iranischen Schiffes durch die USA reagierten die Märkte zunächst mit starken Preissprüngen. Im weiteren Verlauf kam es zwar zu leichten Rücksetzern, dennoch bleibt die Brent Prognose angesichts der Lage angespannt und von hoher Unsicherheit geprägt. Die geopolitische Situation hat sich nach einer kurzen Phase der Entspannung wieder verschlechtert. Iran hat Signale zur möglichen Öffnung der Straße von Hormus zurückgezogen und macht die US-Marinepräsenz verantwortlich. Gleichzeitig geraten Waffenstillstandsverhandlungen zunehmend ins Stocken. Das Auslaufen der aktuellen Feuerpause erhöht den Druck auf die Märkte zusätzlich und beeinflusst den Brent Preis nachhaltig. Für den Ölmarkt geht es inzwischen nicht mehr nur um politische Aussagen, sondern um reale Auswirkungen auf Lieferketten, Transportwege und die Stabilität der gesamten Golfregion. Der Schiffsverkehr bleibt eingeschränkt, während weltweit steigende Energiepreise beobachtet werden. Erste Staaten greifen bereits auf Reserven zurück oder planen Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs. Zusätzlich deuten Signale aus den Golfstaaten darauf hin, dass man sich auf längerfristige Störungen vorbereitet. Finanzielle Stützungsmaßnahmen sowie alternative Zahlungsmodelle im Ölhandel werden diskutiert. Diese Entwicklungen fließen direkt in die Brent Prognose ein und stützen den Brent Preis auf erhöhtem Niveau. Aktuell zeigt sich der Markt weiterhin angespannt. Der Brent Preis um 90 USD signalisiert eine fragile Balance zwischen Angebotsrisiken und der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung. Die weitere Entwicklung bleibt stark abhängig von geopolitischen Faktoren und wird entscheidend für die zukünftige Brent Prognose sein. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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