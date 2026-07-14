Brent Ölpreis steigt über 2% - Nahost-Konflikt im Fokus | Börse Aktuell

Der Brent Ölpreis setzt seine Aufwärtsbewegung den zweiten Handelstag in Folge fort. Die Nordseesorte gewinnt mehr als 2% und testet den Bereich um 85 US-Dollar je Barrel. Damit erreicht Brent den höchsten Stand seit der Abwärtslücke Mitte Juni und reagiert auf die anhaltende Eskalation im Nahen Osten.

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

Im Mittelpunkt stehen die Entwicklungen rund um die Straße von Hormus, die als wichtigste Schifffahrtsroute für den globalen Ölhandel gilt. Die geopolitischen Spannungen sorgen erneut für einen deutlichen Risikoaufschlag am Energiemarkt und rücken den Brent Ölpreis in den Fokus der Anleger.

Straße von Hormus: USA verschärfen Druck auf Iran

US-Präsident Donald Trump hat die Blockade iranischer Schiffe in der Straße von Hormus erneut in Kraft gesetzt. Gleichzeitig betonen die Vereinigten Staaten, die Sicherheit auf der strategisch wichtigen Wasserstraße gewährleisten zu wollen. Zusätzlich kündigte Trump an, für diesen Schutz eine Abgabe in Höhe von 20% auf den Wert sämtlicher transportierter Fracht zu erheben. Diese Maßnahme erhöht die Unsicherheit für den internationalen Handel und belastet die Erwartungen an eine kurzfristige Entspannung der Lage.

Iran kündigt weitere Ölexporte an

Trotz der verschärften US-Maßnahmen signalisiert Teheran keine Bereitschaft zum Einlenken. Die iranische Führung betont, ihre Rohstoffexporte auf die Weltmärkte fortsetzen zu wollen. Zudem meldete Iran Angriffe auf zwei Supertanker, die die Straße von Hormus passierten. Die gegenseitigen militärischen und politischen Maßnahmen zwischen Washington und Teheran verschärfen die Lage weiter und erhöhen das Risiko von Lieferunterbrechungen am globalen Ölmarkt.

Brent Ölpreis profitiert von Inflations- und Zinssorgen

Die anhaltende Eskalation verzögert eine mögliche Normalisierung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus. Dadurch steigen erneut die Sorgen vor höheren Energiepreisen und einem neuen Inflationsschub. Ein dauerhaft hoher Brent Ölpreis könnte die US-Notenbank Fed unter Druck setzen und die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen erhöhen. Gleichzeitig bleibt das Angebot angespannt, da die Lagerbestände in den USA historisch niedrig sind.

Sollte der Schiffsverkehr erheblich eingeschränkt werden, halten Marktbeobachter einen Anstieg des Brent Ölpreises in Richtung 100 US-Dollar für möglich. Bleiben die Transporte zumindest teilweise aufrechterhalten, rückt zunächst der Bereich zwischen 88 und 90 US-Dollar als wichtige technische Widerstandszone in den Fokus.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

US-Ölreserven auf historischem Tief

Die fundamentale Ausgangslage spricht ebenfalls für einen angespannten Ölmarkt. Die kommerziellen Rohöllagerbestände in den USA befinden sich auf dem niedrigsten Niveau seit 2018.

Auch die strategischen Ölreserven liegen auf dem tiefsten Stand seit den 1980er-Jahren. Weitere Rückgänge könnten trotz der hohen Eigenversorgung der USA neue Diskussionen über die Versorgungssicherheit auslösen. Gleichzeitig fungieren die Vereinigten Staaten weiterhin als wichtiger Lieferant für zahlreiche asiatische Staaten.

Chartanalyse: Brent Ölpreis nähert sich wichtiger Widerstandszone

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart hat der Brent Ölpreis seit seinem lokalen Tief zu Monatsbeginn bereits mehr als 20% zugelegt.

Der Kurs nähert sich nun dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung. Zwischen 88 und 90 US-Dollar verläuft eine bedeutende Widerstandszone, die zusätzlich durch frühere Tiefpunkte sowie den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt verstärkt wird. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

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FAQ

Warum steigt der Brent Ölpreis aktuell?

Der Brent Ölpreis profitiert von den zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Besonders die Entwicklungen in der Straße von Hormus sorgen für Sorgen über mögliche Lieferausfälle.

Welche Bedeutung hat die Straße von Hormus für den Ölmarkt?

Durch die Straße von Hormus wird ein erheblicher Teil des weltweiten Ölhandels transportiert. Einschränkungen des Schiffsverkehrs können das globale Angebot deutlich beeinflussen und die Ölpreise steigen lassen.

Welche Kursziele sind beim Brent Ölpreis wichtig?

Aus charttechnischer Sicht liegt die nächste bedeutende Widerstandszone zwischen 88 und 90 US-Dollar je Barrel. Sollte sich die Lage weiter verschärfen, halten Marktteilnehmer auch Kurse um 100 US-Dollar für möglich.