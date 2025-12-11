Oracle Aktie fällt trotz KI-Boom und starker Gewinne. Lohnt sich jetzt das Aktien kaufen?

Die Oracle Aktie steht nach den aktuellen Quartalszahlen stark unter Druck: Trotz beeindruckender Gewinnentwicklung verfehlte der Software- und Cloudkonzern beim Umsatz die Erwartungen – und verlor im nachbörslichen Handel rund 11 %. Der Mix aus KI-Boom, massivem Cloud-Ausbau, hoher Verschuldung und verfehlten Umsatzzielen sorgt für Unsicherheit unter Anlegern. Doch: Oracle positioniert sich zunehmend als einer der zentralen Player im globalen KI-Infrastrukturmarkt. Ist das die Chance, um Oracle Aktien zu kaufen, oder überwiegen die Risiken?

► Oracle WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL.US

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

📉 1. Umsatz enttäuscht → Oracle Aktie fällt zweistellig

Oracle meldete im zweiten Quartal folgende Zahlen:

Umsatz: 16,06 Mrd. USD

→ Erwartet: 16,21 Mrd. USD

Bereinigter Gewinn: 2,26 USD je Aktie

→ deutlich über den Erwartungen (1,64 USD)

Trotz starker Gewinne reagierte der Markt heftig – die Oracle Aktie fiel im Aftermarket um 11 %.

Weitere KI-Werte wie Nvidia oder AMD wurden ebenfalls mit nach unten gezogen.

🤖 2. KI-Expansion & Cloud-Wachstum stark – aber teuer finanziert

Oracle investiert aggressiv in KI-Infrastruktur, Rechenzentren und Cloud-Services:

Cloud-Umsatz: 7,98 Mrd. USD (über Erwartung)

Cloud-Infrastruktur: +68 % Wachstum

Großkunden: Airbus, Canon, Deutsche Bank, LSEG, Rubrik

OpenAI verpflichtet sich, über 300 Mrd. USD in 5 Jahren für Oracle-Infrastruktur auszugeben

Gleichzeitig explodieren die Investitionskosten:

CapEx 2024/25: 50 Mrd. USD (vorher erwartet: 35 Mrd. USD)

Free Cashflow im Quartal: –10 Mrd. USD (Konsens: –5,2 Mrd. USD)

Diese Finanzierungslast schreckt viele Anleger ab – trotz starker KI-Pipeline.

⚠️ 3. Hohe Schulden & strategischer Umbau belasten die Aktie

Oracle befindet sich in einem kritischen Transformationsprozess:

Herausforderungen:

Hohe Verschuldung durch massiven Cloud-Ausbau

Analysten rechnen damit, dass Oracle >100 Mrd. USD an Kapital beschaffen muss

Softwareumsatz sinkt um 3 % → 5,88 Mrd. USD

Führungsteamwechsel (neue Co-CEOs)

Verkauf der Beteiligung am Chipdesigner Ampere

Positive Signale:

RPO-Auftragsbestand steigt +438 % auf 523 Mrd. USD

Neue KI-Agenten für Finance, HR & Sales

Oracle verpflichtet sich zur „Chip-Neutralität“ und setzt verstärkt auf Nvidia & Kundenpräferenzen

Die Wachstumsaussichten sind stark – aber teuer erkauft.

📌 Fazit: Oracle Aktie – jetzt Aktien kaufen?

Die Oracle Aktie befindet sich an einem entscheidenden Punkt zwischen gewaltigem KI-Potenzial und hohen finanziellen Risiken.

🟢 Chancen

KI-Boom & enorme Nachfrage nach Oracle-Rechenzentren

Multi-Milliarden-Verträge (z. B. OpenAI)

Cloud-Infrastruktur wächst +68 %

RPO-Auftragsbestand explodiert (+438 %)

Strategische Ausrichtung voll auf KI-Services

🔴 Risiken

Umsatz verfehlt trotz KI-Hype

Hoher Kapitalbedarf (bis zu 100 Mrd. USD)

Free Cashflow massiv negativ

Software-Segment schwächelt

Schulden steigen durch CapEx von 50 Mrd. USD

Fazit:

Die Oracle Aktie bietet enormes langfristiges Potenzial im KI-Infrastrukturmarkt – aber mit hohem Risiko. Wer Aktien kaufen möchte, sollte die Bilanz, den Schuldenaufbau und die Umsatzerholung genau beobachten. Für langfristige KI-Investoren ist Oracle spannend, kurzfristig jedoch stark volatil.

Oracle Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Oracle Aktie

FAQ 1: Warum ist die Oracle Aktie gefallen?

Die Oracle Aktie fiel um 11 %, weil das Unternehmen die Umsatzerwartungen (16,21 Mrd. USD) verfehlte und der Free Cashflow deutlich negativ ausfiel.

FAQ 2: Sollte man jetzt Oracle Aktien kaufen?

Oracle bietet enormes Potenzial im KI- & Cloudmarkt, u. a. durch Großverträge wie OpenAI. Kurzfristig belasten jedoch hohe Investitionen, Kapitalbedarf und schwächeres Wachstum.

FAQ 3: Wie entwickeln sich Oracle Cloud & KI-Geschäft?

• Cloud-Infrastruktur +68 %

• Großkunden wie Airbus, Deutsche Bank, Rubrik

• OpenAI plant Ausgaben von 300 Mrd. USD für Oracle-Rechenzentren

FAQ 4: Was sind die größten Risiken für Oracle?

• CapEx-Erhöhung auf 50 Mrd. USD

• Free Cashflow stark negativ

• Umsatzenttäuschung im Softwaregeschäft

• Hoher Schuldenaufbau

FAQ 5: Wie sehen Analysten Oracle aktuell?

Analysten sind gespalten:

• Langfristig attraktiv wegen KI-Infrastruktur

• Kurzfristig belastet durch Kapitalbedarf & schwächeren Umsatz