- Umsatz enttäuscht → Oracle Aktie fällt zweistellig
- KI-Expansion & Cloud-Wachstum stark – aber teuer finanziert
- Hohe Schulden & strategischer Umbau belasten die Aktie
- Umsatz enttäuscht → Oracle Aktie fällt zweistellig
- KI-Expansion & Cloud-Wachstum stark – aber teuer finanziert
- Hohe Schulden & strategischer Umbau belasten die Aktie
Oracle Aktie fällt trotz KI-Boom und starker Gewinne. Lohnt sich jetzt das Aktien kaufen?
Die Oracle Aktie steht nach den aktuellen Quartalszahlen stark unter Druck: Trotz beeindruckender Gewinnentwicklung verfehlte der Software- und Cloudkonzern beim Umsatz die Erwartungen – und verlor im nachbörslichen Handel rund 11 %. Der Mix aus KI-Boom, massivem Cloud-Ausbau, hoher Verschuldung und verfehlten Umsatzzielen sorgt für Unsicherheit unter Anlegern. Doch: Oracle positioniert sich zunehmend als einer der zentralen Player im globalen KI-Infrastrukturmarkt. Ist das die Chance, um Oracle Aktien zu kaufen, oder überwiegen die Risiken?
► Oracle WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🚀 Key Takeaways
📉 1. Umsatz enttäuscht → Oracle Aktie fällt zweistellig
Oracle meldete im zweiten Quartal folgende Zahlen:
-
Umsatz: 16,06 Mrd. USD
→ Erwartet: 16,21 Mrd. USD
-
Bereinigter Gewinn: 2,26 USD je Aktie
→ deutlich über den Erwartungen (1,64 USD)
Trotz starker Gewinne reagierte der Markt heftig – die Oracle Aktie fiel im Aftermarket um 11 %.
Weitere KI-Werte wie Nvidia oder AMD wurden ebenfalls mit nach unten gezogen.
🤖 2. KI-Expansion & Cloud-Wachstum stark – aber teuer finanziert
Oracle investiert aggressiv in KI-Infrastruktur, Rechenzentren und Cloud-Services:
-
Cloud-Umsatz: 7,98 Mrd. USD (über Erwartung)
-
Cloud-Infrastruktur: +68 % Wachstum
-
Großkunden: Airbus, Canon, Deutsche Bank, LSEG, Rubrik
-
OpenAI verpflichtet sich, über 300 Mrd. USD in 5 Jahren für Oracle-Infrastruktur auszugeben
Gleichzeitig explodieren die Investitionskosten:
-
CapEx 2024/25: 50 Mrd. USD (vorher erwartet: 35 Mrd. USD)
-
Free Cashflow im Quartal: –10 Mrd. USD (Konsens: –5,2 Mrd. USD)
Diese Finanzierungslast schreckt viele Anleger ab – trotz starker KI-Pipeline.
⚠️ 3. Hohe Schulden & strategischer Umbau belasten die Aktie
Oracle befindet sich in einem kritischen Transformationsprozess:
Herausforderungen:
-
Hohe Verschuldung durch massiven Cloud-Ausbau
-
Analysten rechnen damit, dass Oracle >100 Mrd. USD an Kapital beschaffen muss
-
Softwareumsatz sinkt um 3 % → 5,88 Mrd. USD
-
Führungsteamwechsel (neue Co-CEOs)
-
Verkauf der Beteiligung am Chipdesigner Ampere
Positive Signale:
-
RPO-Auftragsbestand steigt +438 % auf 523 Mrd. USD
-
Neue KI-Agenten für Finance, HR & Sales
-
Oracle verpflichtet sich zur „Chip-Neutralität“ und setzt verstärkt auf Nvidia & Kundenpräferenzen
Die Wachstumsaussichten sind stark – aber teuer erkauft.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Oracle investieren sollte.
Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung der Quartalszahlen von Oracle durchführen solltest.
Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
📌 Fazit: Oracle Aktie – jetzt Aktien kaufen?
Die Oracle Aktie befindet sich an einem entscheidenden Punkt zwischen gewaltigem KI-Potenzial und hohen finanziellen Risiken.
🟢 Chancen
-
KI-Boom & enorme Nachfrage nach Oracle-Rechenzentren
-
Multi-Milliarden-Verträge (z. B. OpenAI)
-
Cloud-Infrastruktur wächst +68 %
-
RPO-Auftragsbestand explodiert (+438 %)
-
Strategische Ausrichtung voll auf KI-Services
🔴 Risiken
-
Umsatz verfehlt trotz KI-Hype
-
Hoher Kapitalbedarf (bis zu 100 Mrd. USD)
-
Free Cashflow massiv negativ
-
Software-Segment schwächelt
-
Schulden steigen durch CapEx von 50 Mrd. USD
Fazit:
Die Oracle Aktie bietet enormes langfristiges Potenzial im KI-Infrastrukturmarkt – aber mit hohem Risiko. Wer Aktien kaufen möchte, sollte die Bilanz, den Schuldenaufbau und die Umsatzerholung genau beobachten. Für langfristige KI-Investoren ist Oracle spannend, kurzfristig jedoch stark volatil.
Oracle Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
❓ FAQ zur Oracle Aktie
FAQ 1: Warum ist die Kohl’s Aktie gestiegen?
Die Oracle Aktie fiel um 11 %, weil das Unternehmen die Umsatzerwartungen (16,21 Mrd. USD) verfehlte und der Free Cashflow deutlich negativ ausfiel.
FAQ 2: Sollte man jetzt Oracle Aktien kaufen?
Oracle bietet enormes Potenzial im KI- & Cloudmarkt, u. a. durch Großverträge wie OpenAI. Kurzfristig belasten jedoch hohe Investitionen, Kapitalbedarf und schwächeres Wachstum.
FAQ 3: Wie entwickeln sich Oracle Cloud & KI-Geschäft?
• Cloud-Infrastruktur +68 %
• Großkunden wie Airbus, Deutsche Bank, Rubrik
• OpenAI plant Ausgaben von 300 Mrd. USD für Oracle-Rechenzentren
FAQ 4: Was sind die größten Risiken für Oracle?
• CapEx-Erhöhung auf 50 Mrd. USD
• Free Cashflow stark negativ
• Umsatzenttäuschung im Softwaregeschäft
• Hoher Schuldenaufbau
FAQ 5: Wie sehen Analysten Oracle aktuell?
Analysten sind gespalten:
• Langfristig attraktiv wegen KI-Infrastruktur
• Kurzfristig belastet durch Kapitalbedarf & schwächeren Umsatz
BÖRSE HEUTE: US-Märkte verlieren Momentum – Europa stärker (15.12.2025)
Zillow Group Aktie stürzt ab – Google wird zur ernsthaften Bedrohung
US Börsenstart: Nasdaq im Fokus, Nvidia & China bewegen die Börse USA
Kakao Preis unter Druck – Angebotswende belastet den Markt
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.