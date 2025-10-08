Oracle Aktie unter Druck – Aktien kaufen oder lieber abwarten? ☁️

Einleitung

Die Oracle Aktie geriet nach einem Bericht über mögliche Rentabilitätsprobleme im Zusammenhang mit dem KI-Geschäft unter Druck. Grund sind hohe Kosten durch den massiven Einkauf von Nvidia-Chips, die Oracle an Unternehmen wie OpenAI weitervermietet. Anleger fragen sich nun: Ist der Rücksetzer eine Chance, um Oracle Aktien zu kaufen, oder droht weiterer Druck auf die Margen?

► Oracle ISIN: US68389X1054 | WKN: 871460 | Ticker: ORCL

✅ Drei Key Takeaways

💸 Margendruck durch teure Nvidia-Chips Oracle plant, Nvidia-Chips im Milliardenwert zu kaufen, um sie im Cloud-Geschäft zu vermieten.

Bruttomarge des KI-Cloud-Geschäfts liegt bei nur 14 % , deutlich unter der Konzernmarge von rund 70 % .

Steigende Hardwarekosten gefährden kurzfristig die Profitabilität. 📈 Stark wachsendes Cloud-Geschäft trotz Risiken Cloud-Auftragsbestand stieg laut Oracle um 359 % binnen eines Jahres.

Prognostizierter Umsatz im Bereich Cloud-Infrastruktur: 144 Mrd. USD bis 2030 (2025: 10 Mrd. USD).

Oracle positioniert sich als wichtiger Partner von OpenAI im sogenannten Stargate-Projekt, das mehrere KI-Rechenzentren umfasst. ⚠️ Chancen und Risiken für Anleger Chancen: Oracle profitiert vom langfristigen KI- und Cloud-Trend .

Risiken: Hoher Kapitaleinsatz, niedrige Margen und starker Wettbewerb (Amazon, Microsoft, Google).

Analysten empfehlen: Abwarten auf Stabilisierung der Marge, bevor Anleger aktiv werden.

📊 Fundamentaldaten zur Oracle Aktie (Stand: Oktober 2025)

Kennzahl Wert / Information Cloud-Umsatz (Q3) 900 Mio. USD Bruttomarge Cloud-Sparte 14 % Konzernmarge gesamt ca. 70 % Prognose Cloud-Umsatz 144 Mrd. USD bis 2030 KI-Projekt „Stargate“ Kooperation mit OpenAI (5 Rechenzentren)

🧠 Fazit: Oracle Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die Oracle Aktie steht zwischen Wachstumsfantasie und Profitabilitätsdruck. Das Cloud- und KI-Geschäft wächst rasant, doch die hohen Kosten für Nvidia-Chips drücken kurzfristig die Margen. Langfristig bietet Oracle durch Projekte wie Stargate und Partnerschaften mit OpenAI erhebliches Potenzial. Wer Aktien kaufen möchte, sollte auf Kursrücksetzer oder eine Margenerholung achten, um einen besseren Einstiegszeitpunkt zu erwischen.

Oracle Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Oracle Aktie

1. Wie entwickelt sich die Oracle Aktie aktuell?

Die Oracle Aktie steht unter Druck, da hohe Investitionen in Nvidia-Chips kurzfristig auf die Margen drücken. Dennoch wächst das Cloud-Geschäft stark – langfristig sehen Analysten Chancen durch den KI-Boom.

2. Sollte man die Oracle Aktie jetzt kaufen?

Anleger sollten bei der Oracle Aktie derzeit abwarten. Trotz großem Wachstum im Cloud-Segment belasten hohe Kosten und ein intensiver Wettbewerb. Ein Kauf bietet sich vor allem bei Kursrücksetzern oder einer Margenerholung an.

3. Warum ist die Oracle Aktie zuletzt gefallen?

Die Aktie gab nach Berichten über hohe Ausgaben im Zusammenhang mit dem KI-Cloud-Geschäft nach. Vor allem steigende Kosten für Nvidia-GPUs belasten kurzfristig die Rentabilität.

4. Wie profitiert Oracle vom KI-Trend?

Oracle ist durch Kooperationen mit OpenAI und das Stargate-Projekt ein wichtiger Infrastrukturpartner im globalen KI-Markt. Das Unternehmen liefert Cloud-Lösungen, die auf Nvidia-Hardware basieren, und baut seine Rechenzentren weltweit aus.

5. Was sagen Analysten zur Oracle Aktie?

Viele Analysten sehen langfristig Potenzial, da Oracle im Cloud- und KI-Sektor stark wächst. Kurzfristig wird jedoch eine Seitwärtsbewegung erwartet, bis sich die Margen stabilisieren.