Oracle Aktie unter Druck – Aktien kaufen oder lieber abwarten? ☁️

- Margendruck durch teure Nvidia-Chips
- Stark wachsendes Cloud-Geschäft trotz Risiken
- Chancen und Risiken für Anleger
Einleitung
Die Oracle Aktie geriet nach einem Bericht über mögliche Rentabilitätsprobleme im Zusammenhang mit dem KI-Geschäft unter Druck. Grund sind hohe Kosten durch den massiven Einkauf von Nvidia-Chips, die Oracle an Unternehmen wie OpenAI weitervermietet. Anleger fragen sich nun: Ist der Rücksetzer eine Chance, um Oracle Aktien zu kaufen, oder droht weiterer Druck auf die Margen?
► Oracle ISIN: US68389X1054 | WKN: 871460 | Ticker: ORCL
✅ Drei Key Takeaways
-
💸 Margendruck durch teure Nvidia-Chips
-
Oracle plant, Nvidia-Chips im Milliardenwert zu kaufen, um sie im Cloud-Geschäft zu vermieten.
-
Bruttomarge des KI-Cloud-Geschäfts liegt bei nur 14 %, deutlich unter der Konzernmarge von rund 70 %.
-
Steigende Hardwarekosten gefährden kurzfristig die Profitabilität.
-
-
📈 Stark wachsendes Cloud-Geschäft trotz Risiken
-
Cloud-Auftragsbestand stieg laut Oracle um 359 % binnen eines Jahres.
-
Prognostizierter Umsatz im Bereich Cloud-Infrastruktur: 144 Mrd. USD bis 2030 (2025: 10 Mrd. USD).
-
Oracle positioniert sich als wichtiger Partner von OpenAI im sogenannten Stargate-Projekt, das mehrere KI-Rechenzentren umfasst.
-
-
⚠️ Chancen und Risiken für Anleger
-
Chancen: Oracle profitiert vom langfristigen KI- und Cloud-Trend.
-
Risiken: Hoher Kapitaleinsatz, niedrige Margen und starker Wettbewerb (Amazon, Microsoft, Google).
-
Analysten empfehlen: Abwarten auf Stabilisierung der Marge, bevor Anleger aktiv werden.
-
📊 Fundamentaldaten zur Oracle Aktie (Stand: Oktober 2025)
|
Kennzahl
|
Wert / Information
|
Cloud-Umsatz (Q3)
|
900 Mio. USD
|
Bruttomarge Cloud-Sparte
|
14 %
|
Konzernmarge gesamt
|
ca. 70 %
|
Prognose Cloud-Umsatz
|
144 Mrd. USD bis 2030
|
KI-Projekt „Stargate“
|
Kooperation mit OpenAI (5 Rechenzentren)
🧠 Fazit: Oracle Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?
Die Oracle Aktie steht zwischen Wachstumsfantasie und Profitabilitätsdruck. Das Cloud- und KI-Geschäft wächst rasant, doch die hohen Kosten für Nvidia-Chips drücken kurzfristig die Margen. Langfristig bietet Oracle durch Projekte wie Stargate und Partnerschaften mit OpenAI erhebliches Potenzial. Wer Aktien kaufen möchte, sollte auf Kursrücksetzer oder eine Margenerholung achten, um einen besseren Einstiegszeitpunkt zu erwischen.
Oracle Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Oracle Aktie
1. Wie entwickelt sich die Oracle Aktie aktuell?
Die Oracle Aktie steht unter Druck, da hohe Investitionen in Nvidia-Chips kurzfristig auf die Margen drücken. Dennoch wächst das Cloud-Geschäft stark – langfristig sehen Analysten Chancen durch den KI-Boom.
2. Sollte man die Oracle Aktie jetzt kaufen?
Anleger sollten bei der Oracle Aktie derzeit abwarten. Trotz großem Wachstum im Cloud-Segment belasten hohe Kosten und ein intensiver Wettbewerb. Ein Kauf bietet sich vor allem bei Kursrücksetzern oder einer Margenerholung an.
3. Warum ist die Oracle Aktie zuletzt gefallen?
Die Aktie gab nach Berichten über hohe Ausgaben im Zusammenhang mit dem KI-Cloud-Geschäft nach. Vor allem steigende Kosten für Nvidia-GPUs belasten kurzfristig die Rentabilität.
4. Wie profitiert Oracle vom KI-Trend?
Oracle ist durch Kooperationen mit OpenAI und das Stargate-Projekt ein wichtiger Infrastrukturpartner im globalen KI-Markt. Das Unternehmen liefert Cloud-Lösungen, die auf Nvidia-Hardware basieren, und baut seine Rechenzentren weltweit aus.
5. Was sagen Analysten zur Oracle Aktie?
Viele Analysten sehen langfristig Potenzial, da Oracle im Cloud- und KI-Sektor stark wächst. Kurzfristig wird jedoch eine Seitwärtsbewegung erwartet, bis sich die Margen stabilisieren.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.