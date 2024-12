Mit Blick auf die am Mittwoch zu veröffentlichenden Zahlen zur US Inflation schaut die erste Hälfte der Handelswoche Daten-technisch recht überschaubar aus. Ein Datensatz der aber definitiv einen Blick wert ist, sind die Quartalszahlen von Oracle (Ticker: ORCL). Oracle Zahlen bleiben hinter Erwartungen zurück 🔴 Aktie setzt zu Korrektur an Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Oracle Handelsideen 🔴& Ausblick ► Oracle WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL Oracle legte am Montag nachbörslich Zahlen vor, die Aktie handelt aktuell mehr als 7% unter seinem montäglichen Schlusskurs und offenbart, dass die Zahlen seitens der Investoren scheinbar nicht ganz so stark aufgenommen wurden. Oracle wies einen Gewinn pro Aktie von $1.47 bereinigt gegenüber $1.48 erwartet aus und einen Umsatz von 14.06 Mrd. $ gegenüber 14.1 Mrd. $ erwartet das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Umsatzanstieg von 9 %. Der Umsatz im Cloud-Services-Geschäft von Oracle stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 10.81 Milliarden US-Dollar, was 77 % des Gesamtumsatzes entspricht und was der größte Wachstumsmotor von Oracle ist. Dort konkurriert das Unternehmen mit Amazon, Microsoft und Google. Durch den anhaltenden Run auf Lösungen rund um Künstliche Intelligenz sieht auch Oracle hier einen Boom aufgrund der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung, die für Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz benötigt wird. Oracle gab bekannt, dass der Umsatz in seiner Cloud-Infrastruktureinheit im Vergleich zum Vorjahr um 52 % auf 2,4 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Darüber hinaus gab Oracle bekannt, dass man kürzlich eine Vereinbarung mit Meta Platforms (der Mutterkonzern hinter Facebook) unterzeichnet hat, die es dem Social-Media-Unternehmen ermöglicht, seine Infrastruktur für verschiedene Projekte im Zusammenhang mit der LLaMA-Familie großer Sprachmodelle zu nutzen. Für das laufende Quartal erwartet Oracle ein Umsatzwachstum von 7 % bis 9 % entsprechend einem Umsatz von etwa 14.3 Milliarden US-Dollar, unter der Erwartung der Wall Street, die mit 14.65 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Auch die Erwartung der Wall Street in Bezug auf den bereinigten Gewinn pro Aktie von 1.57 US-Dollar wurde verfehlt, Oracle erwartet einen Gewinn pro Aktie von 1.50 bis 1.54 US-Dollar. Kurzfristig ist der Bullenmodus zunächst gebrochen, während der heutigen Wall Street Handelssitzung muss meiner Einschätzung nach abgewartet werden, ob es zu einem Halten über $178 kommt. Falls nicht, wäre mit einem Fall unter die $172/73 in den kommenden Tagen mit einem Rücksetzer bis in Gefilde um $165 zu rechnen. Oracle Aktie Chartanalyse – m30: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

