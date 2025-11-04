Palantir Aktie mit starkem Quartal – Jetzt noch Aktien kaufen? 🧠

Die Palantir Aktie bleibt im Fokus der Anleger: Nach einem weiteren Rekordquartal und einer optimistischen Prognose für das laufende Jahr zeigt sich das US-Unternehmen als einer der großen Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Trotz kurzfristiger Schwankungen fragen sich Investoren: Sollte man jetzt Palantir Aktien kaufen, oder ist die Rallye bereits zu weit gelaufen?

► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR.US

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

1️⃣ 💹 Starke Quartalszahlen dank KI-Boom

Palantir übertraf im dritten Quartal sowohl beim Gewinn pro Aktie (0,21 USD statt 0,17 USD) als auch beim Umsatz (1,18 Mrd. USD statt 1,09 Mrd. USD) die Erwartungen.

Für das laufende Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 1,33 Mrd. USD, was ebenfalls über den Schätzungen der Analysten liegt. Der Nettogewinn verdreifachte sich auf 475,6 Mio. USD – ein klarer Beleg für das starke operative Momentum.

2️⃣ 🏛️ US-Regierungsgeschäft bleibt Wachstumstreiber

Besonders das US-Geschäft entwickelte sich dynamisch: Der Umsatz aus staatlichen Aufträgen stieg um 52 % auf 486 Mio. USD.

Palantir sicherte sich in diesem Segment mehrjährige Großaufträge, darunter einen 10-Milliarden-Dollar-Vertrag mit der US-Armee. Damit etabliert sich das Unternehmen zunehmend als strategischer Partner der US-Regierung im Bereich Datenanalyse und KI-basierte Entscheidungsunterstützung.

3️⃣ ⚙️ KI-Partnerschaften & Anlegerinteresse steigen

Neben dem Regierungssektor wächst Palantir auch im kommerziellen Bereich rasant. Neue Partnerschaften mit Snowflake, Lumen und Nvidia treiben das Geschäft zusätzlich.

Privatanleger befeuern den Kurs: Die Palantir Aktie ist im Jahresverlauf um über 170 % gestiegen, wodurch das Unternehmen mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von über 490 Mrd. USD kommt. CEO Alex Karp betonte, Palantir habe „Renditen ermöglicht, die früher nur Venture Capital vorbehalten waren“.

🧭 Fazit: Palantir Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die Palantir Aktie bleibt ein klarer Profiteur des globalen KI-Trends. Starke Zahlen, wachsender Cashflow (1,9–2,1 Mrd. USD) und langfristige Regierungsverträge sprechen für weiteres Potenzial.

Allerdings ist die Bewertung ambitioniert – das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Wer Aktien kaufen möchte, sollte daher auf Rücksetzer achten, um günstig in den langfristigen KI-Trend einzusteigen.

Palantir Aktie Chartanalyse – Daily:

Palantir Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025.

❓ FAQ zur Palantir Aktie

1️⃣ Wie ist die aktuelle Entwicklung der Palantir Aktie?

Die Palantir Aktie hat nach starken Quartalszahlen und neuen KI-Verträgen deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg auf 1,18 Milliarden USD, und der Nettogewinn verdreifachte sich auf 475 Millionen USD. Das unterstreicht das starke Wachstum des Unternehmens im Bereich Künstliche Intelligenz (KI).

2️⃣ Sollte man jetzt Palantir Aktien kaufen?

Die Palantir Aktie bleibt langfristig attraktiv, vor allem dank wachsender Nachfrage im KI- und Regierungsbereich. Kurzfristig könnte die hohe Bewertung jedoch zu Korrekturen führen. Wer Aktien kaufen möchte, sollte Rücksetzer für einen Einstieg nutzen.

3️⃣ Warum profitiert Palantir so stark vom KI-Trend?

Palantir entwickelt Softwarelösungen, die auf Datenanalyse und maschinellem Lernen basieren. Durch Partnerschaften mit Nvidia, OpenAI und Snowflake ist das Unternehmen tief in die KI-Infrastruktur integriert und profitiert direkt vom globalen Investitionsboom in künstliche Intelligenz.

4️⃣ Wie sind die Zukunftsaussichten der Palantir Aktie?

Die Prognosen bleiben positiv: Palantir erwartet weiteres Umsatzwachstum und steigende Gewinne – vor allem durch Regierungsaufträge und kommerzielle KI-Projekte. Langfristig sehen Analysten das Unternehmen als führenden Anbieter im Bereich KI-gestützter Datenplattformen.

5️⃣ Welche Risiken gibt es bei einem Investment in die Palantir Aktie?

Risiken bestehen in der hohen Bewertung, der starken Abhängigkeit vom US-Regierungssektor und möglichen geopolitischen Spannungen. Zudem könnten steigende Zinsen oder Konkurrenz im KI-Segment kurzfristig auf den Kurs drücken.