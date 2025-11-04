Palantir Aktie mit starkem Quartal – Jetzt noch Aktien kaufen? 🧠

- Starke Quartalszahlen dank KI-Boom
- US-Regierungsgeschäft bleibt Wachstumstreiber
- KI-Partnerschaften & Anlegerinteresse steigen
- Starke Quartalszahlen dank KI-Boom
- US-Regierungsgeschäft bleibt Wachstumstreiber
- KI-Partnerschaften & Anlegerinteresse steigen
Die Palantir Aktie bleibt im Fokus der Anleger: Nach einem weiteren Rekordquartal und einer optimistischen Prognose für das laufende Jahr zeigt sich das US-Unternehmen als einer der großen Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Trotz kurzfristiger Schwankungen fragen sich Investoren: Sollte man jetzt Palantir Aktien kaufen, oder ist die Rallye bereits zu weit gelaufen?
► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR.US
-
geschrieben von Jens Klatt
✅ Drei Key Takeaways
1️⃣ 💹 Starke Quartalszahlen dank KI-Boom
Palantir übertraf im dritten Quartal sowohl beim Gewinn pro Aktie (0,21 USD statt 0,17 USD) als auch beim Umsatz (1,18 Mrd. USD statt 1,09 Mrd. USD) die Erwartungen.
Für das laufende Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 1,33 Mrd. USD, was ebenfalls über den Schätzungen der Analysten liegt. Der Nettogewinn verdreifachte sich auf 475,6 Mio. USD – ein klarer Beleg für das starke operative Momentum.
2️⃣ 🏛️ US-Regierungsgeschäft bleibt Wachstumstreiber
Besonders das US-Geschäft entwickelte sich dynamisch: Der Umsatz aus staatlichen Aufträgen stieg um 52 % auf 486 Mio. USD.
Palantir sicherte sich in diesem Segment mehrjährige Großaufträge, darunter einen 10-Milliarden-Dollar-Vertrag mit der US-Armee. Damit etabliert sich das Unternehmen zunehmend als strategischer Partner der US-Regierung im Bereich Datenanalyse und KI-basierte Entscheidungsunterstützung.
3️⃣ ⚙️ KI-Partnerschaften & Anlegerinteresse steigen
Neben dem Regierungssektor wächst Palantir auch im kommerziellen Bereich rasant. Neue Partnerschaften mit Snowflake, Lumen und Nvidia treiben das Geschäft zusätzlich.
Privatanleger befeuern den Kurs: Die Palantir Aktie ist im Jahresverlauf um über 170 % gestiegen, wodurch das Unternehmen mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von über 490 Mrd. USD kommt. CEO Alex Karp betonte, Palantir habe „Renditen ermöglicht, die früher nur Venture Capital vorbehalten waren“.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte.
Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest.
Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
🧭 Fazit: Palantir Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?
Die Palantir Aktie bleibt ein klarer Profiteur des globalen KI-Trends. Starke Zahlen, wachsender Cashflow (1,9–2,1 Mrd. USD) und langfristige Regierungsverträge sprechen für weiteres Potenzial.
Allerdings ist die Bewertung ambitioniert – das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Wer Aktien kaufen möchte, sollte daher auf Rücksetzer achten, um günstig in den langfristigen KI-Trend einzusteigen.
Palantir Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
❓ FAQ zur Palantir Aktie
1️⃣ Wie ist die aktuelle Entwicklung der Palantir Aktie?
Die Palantir Aktie hat nach starken Quartalszahlen und neuen KI-Verträgen deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg auf 1,18 Milliarden USD, und der Nettogewinn verdreifachte sich auf 475 Millionen USD. Das unterstreicht das starke Wachstum des Unternehmens im Bereich Künstliche Intelligenz (KI).
2️⃣ Sollte man jetzt Palantir Aktien kaufen?
Die Palantir Aktie bleibt langfristig attraktiv, vor allem dank wachsender Nachfrage im KI- und Regierungsbereich. Kurzfristig könnte die hohe Bewertung jedoch zu Korrekturen führen. Wer Aktien kaufen möchte, sollte Rücksetzer für einen Einstieg nutzen.
3️⃣ Warum profitiert Palantir so stark vom KI-Trend?
Palantir entwickelt Softwarelösungen, die auf Datenanalyse und maschinellem Lernen basieren. Durch Partnerschaften mit Nvidia, OpenAI und Snowflake ist das Unternehmen tief in die KI-Infrastruktur integriert und profitiert direkt vom globalen Investitionsboom in künstliche Intelligenz.
4️⃣ Wie sind die Zukunftsaussichten der Palantir Aktie?
Die Prognosen bleiben positiv: Palantir erwartet weiteres Umsatzwachstum und steigende Gewinne – vor allem durch Regierungsaufträge und kommerzielle KI-Projekte. Langfristig sehen Analysten das Unternehmen als führenden Anbieter im Bereich KI-gestützter Datenplattformen.
5️⃣ Welche Risiken gibt es bei einem Investment in die Palantir Aktie?
Risiken bestehen in der hohen Bewertung, der starken Abhängigkeit vom US-Regierungssektor und möglichen geopolitischen Spannungen. Zudem könnten steigende Zinsen oder Konkurrenz im KI-Segment kurzfristig auf den Kurs drücken.
💷 GBPUSD legt vor der Entscheidung der BoE zu
DAX Gewinner am Mittwoch: BMW Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 06.11.25 – Aktuelle Einschätzung
Robinhood Aktie mit starkem Wachstum – Jetzt Aktien kaufen oder lieber abwarten? 💹
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.