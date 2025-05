Palantir-Aktien fallen trotz starkem Bericht für das erste Quartal 2025 und angehobenem Ausblick um 9 % 📉

Die Aktien von Palantir (PLTR.US) sind im vorbörslichen Trading in den USA um über 9 % gefallen, obwohl das Unternehmen einen sehr starken Bericht für das erste Quartal 2025 vorgelegt und seine Prognose angehoben hat. Das reichte den Märkten jedoch nicht aus, um neue Gründe für den Kauf der Aktie zu finden. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 39 % auf 884 Millionen US-Dollar und lag damit leicht über der Prognose von 864 Millionen US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie mit 0,13 US-Dollar den Erwartungen der Wall Street entsprach. ► Palantir (PLTR.US) ISIN: US69608A1088 | WKN: A2QA4J | Ticker: PLTR Der Umsatz in den USA stieg im Jahresvergleich um 55 %, wobei das Wachstum im privaten Sektor mit 71 % auf 255 Millionen US-Dollar (gegenüber den Erwartungen von 55 % auf 232 Millionen US-Dollar) besonders stark ausfiel und die Einnahmen aus Verträgen mit der US-Regierung um 45 % auf 373 Millionen US-Dollar (gegenüber den Erwartungen von 38 % auf 355 Millionen US-Dollar) stiegen.

Palantir erhöhte außerdem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von zuvor 3,75 bis 3,76 Milliarden US-Dollar auf 3,89 bis 3,902 Milliarden US-Dollar , was einem Jahreswachstum von 36 % entspricht.

Der Markt stellte jedoch fest, dass sich das Umsatzwachstum fĂĽr das Gesamtjahr gegenĂĽber dem ersten Quartal 2025 voraussichtlich verlangsamen wird .

Ebenso wird das Umsatzwachstum im US-Privatsektor voraussichtlich von 71 % auf 68 % im Jahresvergleich zurĂĽckgehen und bis zum Jahresende 1,17 Mrd. USD erreichen.

Für das zweite Quartal 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 936 Mio. USD und liegt damit über der Schätzung von S&P Global von 899 Mio. USD .

Die Bruttomarge lag bei 80,25 % .

Die „Rule of 40" von Palantir – eine wichtige Kennzahl zur Bewertung von Wachstumsaktien – verbesserte sich von 81 Punkten im vierten Quartal 2024 auf 83 Punkte. Die höchste Nachfrage im privaten Sektor kommt weiterhin von der KI-Plattform des Unternehmens. Palantir-Chart (PLTR.US, D1) Die Palantir-Aktie erholte sich schnell von ihren Verlusten, verteidigte den 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA200, rote Linie) und testete letzte Woche erneut die vorherigen Höchststände bei 126 USD pro Aktie. Ein Eröffnungskurs um 112 USD pro Aktie könnte auf ein potenzielles Double-Top-Muster hindeuten, das – in Verbindung mit der hohen Bewertung der Aktie – ein kurzfristiges Risiko für Anleger darstellen könnte. Bewertungsrisiken Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von Palantir deuten darauf hin, dass der Markt das Unternehmen als hyperwachstumsstark einschätzt, mit erheblichem Potenzial, seine Präsenz auf dem noch ungesättigten KI-Markt auszubauen, insbesondere in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste und Datenanalyse. Das Unternehmen erzielte einen Rekordquartalsgewinn von 214 Millionen US-Dollar, doch der Markt bewertet es mit 292 Milliarden US-Dollar und preist damit sehr ehrgeizige Erwartungen hinsichtlich der künftigen Rentabilität und Größe ein. Dieses Szenario erhöht das Volatilitätsrisiko erheblich, da Anleger dazu neigen, sehr optimistische Erwartungen im Voraus einzupreisen, sodass wenig Spielraum für positive Überraschungen bleibt. Dies spiegelt sich in extrem hohen Bewertungskennzahlen wider – einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 90 und einem zukunftsorientierten KGV von über 200.  Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

