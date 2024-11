Die Aktie des Herstellers von Datenanalysesoftware Palantir (Ticker: PLTR) gestern nachbörslich im Fokus der Marktteilnehmer, legte nachbörslich mehr als 13.7% zu, es wurden rund 24 Millionen Aktien gehandelt, im Schnitt gehen in der Aktie in den vergangenen drei Monaten pro Tag 59.67 Millionen Aktien um. Palantir mit starken Quartalszahlen und Ausblick – Aktie springt auf neue Allzeithochs Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Palantir Handelsideen 🔴 & Ausblick ► Palantir ISIN: US69608A1088 | WKN: A2QA4J | Ticker: PLTR Und wie sich aus der nachbörslichen Reaktion bereits ablesen lässt, konnten die Quartalszahlen überzeugen: Palantir wies einen Gewinn pro Aktie von 10 Cent gegenüber 9 Cent erwartet aus und einen Umsatz von 726 Millionen US-Dollar gegenüber 701 Millionen US-Dollar erwartet. Der CEO von Palantir, Alex Karp, schrieb in einer Mitteilung an Aktionäre: „Wir haben dieses Quartal absolut übertroffen, angetrieben von der unaufhaltsamen KI-Nachfrage, die nicht nachlassen wird“ und weiter „Das Wachstum unseres Unternehmens beschleunigt sich, und unsere finanzielle Leistung übertrifft die Erwartungen, da wir die ungebrochene Nachfrage unserer US-Regierungs- und Geschäftskunden nach den fortschrittlichsten Technologien der künstlichen Intelligenz bedienen“. Die Zeilen von Karp spiegeln sich auch im Ausblick von Palantir wider: für das laufende Quartal erartet das Unternehmen einen Umsatz von 767 bis 771 Millionen US-Dollar, für das gesamte Jahr hat Palantir seine Umsatzprognose ebenfalls nach oben korrigiert, rechnet nun mit einem Umsatz von 2.805 bis 2.809 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2.742 bis 2.750 Milliarden US-Dollar noch im August. Karp führte weiter aus: „Es ist die Geschwindigkeit, mit der Institutionen in den Vereinigten Staaten, insbesondere, unsere Plattformen und Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz in größerem Umfang übernommen haben, die unser Wachstum vorangetrieben hat und unserer Meinung nach auch weiterhin vorantreiben wird“ und weiter: „Während Amerika wieder einmal voranschreitet, werden unsere Verbündeten und Partner in Europa zurückgelassen.“ Wie einleitend geschrieben, quittierte die Aktie diesen Ausblick mit Aufschlägen, in der Tat auf neue Allzeithochs. Mit Blick auf die von Dienstag auf Mittwoch stattfindende US-Präsidentschaftswahl bleibt zwar für den Intraday-Handel abzuwarten, ob dieser gezeichnet sein wird von erhöhter Volatilität. Dennoch denke ich, dass die Aktie für ein dynamisches Opening Drive-Szenario geeignet sein dürfte. Ein kurzer Flush zur Eröffnung, aber gegen die $46 Region reinkommende Käufer könnten mit einem dynamischen Momentum-Drive quittiert werden, wobei bei einem Bruch über die nachbörslichen Hochs um $47.50 eitere Aufschläge bis $49, eventuell gar $50 denkbar würden. Palantir Aktie Chartanalyse - m30: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

