Die Aktie von Palantir (Ticker: PLTR) sah im gestrigen, nachbörslichen Handel einen Sprung auf neue Allzeithochs und notiert derzeit mehr als 22% über dem Schlusskurs von Montag folgend auf starke Quartalszahlen und einen ebenso starken Ausblick. Palantir überzeugt mit Quartalszahlen 🔴 Aktie mit neuen Allzeithochs Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Palantir Handelsideen 🔴 Palantir Prognose & Ausblick ► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR Palantir wies einen Gewinn pro Aktie von 14 Cent bereinigt gegenüber 11 Cent erwartet aus und das bei einem Umsatz von 828 Millionen US-Dollar gegenüber 776 Millionen US-Dollar erwartet. Für das vierte Quartal erwartet Palantir einen Umsatz zwischen 858 und 862 Millionen US-Dollar, ebenfalls deutlich über der Erwartung von 799 Millionen US-Dollar und auch für das Gesamtjahr 2025 schaut die Erwartung Palantirs deutlich optimistischer aus, als seitens der Wall Street erwartet, hier erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 3,74 bis 3,76 Milliarden US-Dollar, ebenfalls deutlich über der Erwartung von 3,52 Milliarden US-Dollar liegt. Alex Karp, CEO von Palantir, führt einen Großteil des Unternehmenswachstums auf den Einsatz künstlicher Intelligenz zurück, sagte während des Analyst Calls: „Unsere Geschäftsergebnisse verblüffen weiterhin und zeigen, dass wir uns immer mehr im Zentrum der KI-Revolution befinden“ und weiter: “Unsere frühen Erkenntnisse über die Kommerzialisierung großer Sprachmodelle haben sich von der Theorie zur Tatsache entwickelt.“ Darüber hinaus war Karp schon fast euphorisch, führte in einem Brief an die Palantir-Aktionäre aus, dass die Dynamik, die das Unternehmen in seinen kommerziellen und staatlichen Segmenten erlebt, „mit nichts zuvor vergleichbar ist“. So gab Palantir bekannt, dass der Umsatz in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 64 % auf 214 Millionen US-Dollar gestiegen ist, während der Umsatz mit der US-Regierung im Vergleich zum Vorjahr um 45 % auf 343 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Für 2025 rechnet das Unternehmen damit, dass der Umsatz in den USA um mindestens 54 % auf etwa 1,08 Milliarden US-Dollar steigen wird und Karp fügte an: „Wir befinden uns noch in den frühesten Stadien, am Anfang des ersten Aktes, einer Revolution, die sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen wird“. Nachbörslich stieg die Aktie auf $104, was die Marktkapitalisierung auf über 214 Mrd. USD anschwellen ließ. Bei einem erwarteten Jahresumsatz für das Jahr 2025 um rund 3.75 Mrd. USD ist das eine schon recht „juicy“ Bewertung und als längerfristiger Investor wäre ich aktuell mit Investments eher zurückhaltend. Trader hingegen dürfte in der aktuellen Volatilität eine Menge Chancen sehen, vorbörslich erachte ich die Region um 99/100 USD als eine Art „Inflection“, könnte mir bei einer Rückeroberung und Halten oberhalb eine erneute Attacke auf die 104 USD Marke vorstellen, auch weiteres Momentum mit Kurszielen um rund 110 USD. Palantir Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.