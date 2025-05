Am Dienstagabend hat das Cyber-Security-Unternehmen Palo Alto Networks (Ticker: PANW) grundsolide Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt – von denen die Aktie sich aber ganz und gar nicht überzeugt zeigt. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Palo Alto Networks Handelsideen 🔴 PANW Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Palo Alto Network | WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057 | Ticker: PANW So wies das im Bereich Cloud-basierte Cybersicherheitsdienste einen Anstieg des Gewinns pro Aktie auf bereinigter Basis um 21 % auf 80 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar, einschließlich Akquisitionen, aus, jeweils über der Erwartung von $0,77 bzw. 2,28 Mrd. US-Dollar. Im zweiten Quartal stieg der Restleistungsbestand (RPO) um 19 % auf 13,50 Mrd. US-Dollar und lag damit leicht unter der Erwartung von 13,54 Mrd. US-Dollar, die jährlichen wiederkehrenden Umsätze aus abonnementbasierten Cloud-Produkten der nächsten Generation stiegen um 34 % auf 5,09 Mrd. US-Dollar und übertrafen damit die Erwartung der Wall Street von 5,06 Mrd. US-Dollar. Für das laufende Quartal erwartet Palo Alto Network einen Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar und somit ziemlich genau im Bereich der Erwartung. Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass der ARR der nächsten Generation in der Mitte der Prognosespanne 5,545 Milliarden US-Dollar betragen wird, was erneut in etwa den Erwartungen entspricht. Summa summarum also solide Zahlen und ein solider Ausblick – was verstimmt die Investoren also? Eventuell der sich verlangsamende Absatz von Netzwerk-Firewall-Geräten, die Computernetzwerke schützen sollen, indem sie Online-Angriffe blockieren und webbasierte Anwendungen überwachen? Schwierig zu sagen… Die Aktie bleibt meiner Einschätzung nach auf jeden Fall einen näheren Blick wert, konsolidiert in einer breiten Range zwischen rund 150 US-Dollar nach unten und 210 US-Dollar nach oben, aber derzeit oberhalb einer steigenden 200-Tagelinie was eine zeitnahe, erneute Attacke auf die Allzeithochs denkbar werden lässt. Palo Alto Network Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

