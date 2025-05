PayPal Aktie hält trotz starker Ergebnisse für das erste Quartal 2025 an seiner Prognose für 2025 fest 📊

PayPal (PYPL.US) hat solide Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorgelegt. Der starke Start in das Jahr hat die Aktie des Unternehmens im heutigen Handel um mehr als 2 % nach oben getrieben. Dennoch hat das Management beschlossen, seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Zölle und der Auswirkungen der aktuellen Regierungspolitik auf die Konsumfreudigkeit nicht zu aktualisieren. Dies deutet darauf hin, dass die Gesamtjahresergebnisse von PayPal die aktuellen Erwartungen übertreffen könnten, sollte die Zollfrage zu Gunsten des Unternehmens gelöst werden. ► PayPal Aktie WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker: PYPL PayPal Aktie Chart-Daily PayPal durchbricht heute die Marke von 65 US-Dollar und damit die Konsolidierungsspanne, die vor dem „Liberation Day“ zu beobachten war, wodurch die durch die Nachricht über Vergeltungszölle ausgelösten Verluste vollständig ausgeglichen werden konnten. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 7,79 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf der Umsatzseite war dies eine leichte Enttäuschung gegenüber den Erwartungen von 7,85 Milliarden US-Dollar. Trotzdem erzielte PayPal ein höheres bereinigtes Betriebsergebnis, das auf 1,62 Mrd. USD (+16 % im Jahresvergleich) stieg und damit die Markterwartungen von 1,5 Mrd. USD übertraf. Das Unternehmen meldete außerdem den höchsten Nettogewinn seit dem vierten Quartal 2023 in Höhe von 1,29 Mrd. USD, was einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,33 USD entspricht (gegenüber den Konsensschätzungen von 1,16 USD). Die Zahl der aktiven Nutzer stieg ebenfalls auf 436 Millionen, was einem Anstieg von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die starken Ergebnisse des ersten Quartals 2025 haben das Unternehmen nicht dazu veranlasst, seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 zu revidieren. PayPal rechnet weiterhin mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 4,95 und 5,10 US-Dollar, einem freien Cashflow von 6 bis 7 Milliarden US-Dollar und Investitionen in Höhe von etwa 1 Milliarde US-Dollar. Alle diese Zahlen entsprechen den Konsensprognosen. FINANZERGEBNISSE 1. Quartal 2025 Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,33 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahr, Schätzung 1,16 USD

Gesamtzahlungsvolumen 417,21 Mrd. USD, +3,3 % gegenüber dem Vorjahr, Schätzung 419,23 Mrd. USD Gesamtzahlungsvolumen von Venmo 75,94 Mrd. USD, +9,6 % gegenüber dem Vorjahr, Schätzung 75,54 Mrd. USD

Transaktionsmarge in USD 3,72 Mrd., +7,4 % im Jahresvergleich, Schätzung 3,62 Mrd.

Aktive Kundenkonten 436 Millionen, +2,1 % im Jahresvergleich, Schätzung 434,02 Millionen

Nettoumsatz 7,79 Mrd. USD, +1,2 % im Jahresvergleich, Schätzung 7,85 Mrd. Transaktionsumsatz 7,02 Mrd. USD, -0,3 % im Jahresvergleich, Schätzung 7,15 Mrd. USD Netto-Umsatz in den USA 4,46 Mrd. USD gegenüber 4,47 Mrd. USD im Vorjahr, Schätzung 4,5 Mrd. USD Internationaler Netto-Umsatz 3,33 Mrd. USD, +3 % im Jahresvergleich, Schätzung 3,37 Mrd. USD

Bereinigtes Betriebsergebnis 1,62 Mrd. US-Dollar, +16 % im Jahresvergleich, Schätzung 1,5 Mrd. US-Dollar

Bereinigte operative Marge 20,7 % gegenüber 18,2 % im Jahresvergleich, Schätzung 19,8 %

Bereinigter Free Cashflow 1,38 Mrd. US-Dollar, -26 % im Jahresvergleich DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

