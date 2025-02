Der Zahlungsdienstleister Paypal (Ticker: PYPL) präsentierte am Dienstag vor Eröffnung der Wall Street sein Zahlenwerk für das abgelaufene Geschäftsquartal und konnte trotz auf den ersten Blick solider Zahlen die Anleger nicht überzeugen, die Aktie handelt vorbörslich mehr als 6% unter dem Schlusskurs von Montag (Stand: 13:30 Uhr deutscher Zeit). Paypal mit soliden Zahlen 🔴 Aktie allerdings vor potenziellem „Buy the rumors, sell the news“ Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Palantir Handelsideen 🔴 Palantir Prognose & Ausblick ► Paypal WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker: PYPL Paypal wies einen Gewinn pro Aktie von $1,19 bereinigt gegenüber erwarteten $1,12 aus und das bei einem Umsatz von 8,37 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 8,26 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn für das Jahr wird bei 4,95 bis 5,10 US-Dollar pro Aktie liegen und damit ebenfalls über der durchschnittlichen Schätzung der Wall Street von 4,90 US-Dollar. Zudem kündigte Paypal ein neu aufgelegtes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar an und rechnet damit, im Jahr 2025 Rückkäufe in Höhe von rund 6 Milliarden US-Dollar zu tätigen. Was den Anlegern allerdings nicht geschmeckt haben dürfte ist das ausgewiesene, gesamte Zahlungsvolumen, ein Indikator dafür, wie sich digitale Zahlungen in der Gesamtwirtschaft entwickeln. Diese wies Paypal mit 437,8 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal aus, was hinter der Erwartung der Wall Street von 438,2 Milliarden US-Dollar zurückblieb. Zudem scheint ein Blick auf die Transaktionsmargen in Verbindung mit dem Kursanstieg von rund 50% seit Mitte letzten Jahres eine Erklärung für den initialen Abverkauf in der Aktie zu liefern. So stieg die Transaktionsmarge, mit der das Unternehmen die Rentabilität seines Kerngeschäfts misst, von 45,8 % auf 47 %. Im Jahr 2024 stieg der Dollarwert der Transaktionsmarge um 7 % auf 14,7 Milliarden US-Dollar und für 2025 rechnet Paypal mit einem Wachstum der Transaktionsmargen in US-Dollar von 4 % bis 5 % auf 15,2 bis 15,4 Milliarden US-Dollar. Ausgehend hiervon kristallisiert sich heraus, dass die von Paypal vorgenommenen Strategien, um die Profitabilität anzukurbeln und das an mit Apple Pay, Google Pay und Shop Pay von Shopify verlorene Geschäft zurückzuerobern. Ob sich dieser Trend allerdings über die kommenden Monate fortschreibt, muss abgewartet werden und erklärt meiner Einschätzung nach die initial bearishe Reaktion in der Aktie. Der kurzfristige Fokus dürfte am heutigen Handelstag zunächst auf der $82 Marke liegen, ein Fall und Halten unterhalb aktivierte meiner Einschätzung nach als erstes Kursziel Gefilde um rund $78, jenen Bereich um den Volumen-gewichteten Durchschnittspreis seit den Earnings im Juli 2024 für das damalige, zweite Quartal des Jahres. Paypal Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

