Pepsi Aktie mit soliden Zahlen – Jetzt Aktien kaufen oder lieber abwarten? 🥤

Einleitung

Die Pepsi Aktie konnte nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen leicht zulegen. Das internationale Geschäft sorgte für stabile Umsätze, während die Nachfrage in Nordamerika weiter rückläufig blieb. Anleger fragen sich nun: Ist die Pepsi Aktie derzeit attraktiv zum Aktien kaufen, oder überwiegen die Risiken durch stagnierendes Wachstum?

► Pepsi ISIN: US7134481081 | WKN: 851995 | Ticker: PEP.US

✅ Drei Key Takeaways

📊 Solide Quartalszahlen – aber Wachstumsdynamik schwächt sich ab Umsatz: 23,94 Mrd. USD (+2,6 % YoY, erwartet: 23,83 Mrd. USD)

Bereinigter Gewinn je Aktie: 2,29 USD (erwartet: 2,26 USD)

Organisches Wachstum: +1,3 %, Nettogewinn leicht rückläufig auf 2,6 Mrd. USD 🌍 Schwaches Nordamerika-Geschäft belastet Absatzvolumen in Nordamerika weiter rückläufig ( -4 % bei Frito-Lay & Quaker Oats)

Fokus auf neue Produkte wie Doritos Protein und gesündere Snacks

Neue Verpackungen & Inhaltsstoffe sollen Nachhaltigkeit und Gesundheit stärker betonen 💡 Strategischer Umbau & Investitionen in Innovation Kostensenkungsprogramme und Markeninvestitionen sollen Effizienz steigern

Einführung neuer Marken wie Poppi (+50 % Umsatz im Jahresvergleich)

Verkauf der Rockstar Energy-Anteile an Celsius – Pepsi hält weiterhin 11 % Beteiligung

📊 Fundamentaldaten zur Pepsi Aktie (Q3 2025)

Kennzahl Wert / Info Umsatz 23,94 Mrd. USD (+2,6 %) Gewinn je Aktie 2,29 USD (bereinigt) Organisches Wachstum +1,3 % Nordamerika-Umsatz -4 % bei Frito-Lay & Quaker Oats Beteiligung an Celsius 11 %

🧠 Fazit: Pepsi Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die Pepsi Aktie präsentiert sich fundamental solide, bleibt aber durch schwache Nachfrage in den USA und strukturelle Herausforderungen im Snacksegment gebremst. Das internationale Wachstum und Innovationen im Gesundheits- und Energiebereich geben Hoffnung. Langfristig orientierte Anleger könnten Rücksetzer als Gelegenheit nutzen, um Pepsi Aktien zu kaufen – kurzfristig überwiegen jedoch die defensiven Qualitäten, nicht die Wachstumsfantasie.

Pepsi Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Pepsi Aktie

1. Wie steht die Pepsi Aktie aktuell?

Die Pepsi Aktie zeigt sich stabil mit moderatem Wachstum. Trotz schwächerer Absätze in Nordamerika legte der Umsatz zuletzt um +2,6 % auf 23,94 Milliarden USD zu. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD, über den Erwartungen der Analysten.

2. Sollte man Pepsi Aktien kaufen?

Langfristig bleibt die Pepsi Aktie für Anleger interessant. Sie bietet Stabilität, regelmäßige Dividenden und ein starkes internationales Geschäft. Wer jedoch auf starkes Wachstum setzt, sollte die kurzfristig schwache Nachfrage in den USA berücksichtigen.

3. Wie ist die Prognose für die Pepsi Aktie?

Analysten bewerten die Pepsi Aktie überwiegend positiv. Das Unternehmen investiert in nachhaltige Produkte und gesündere Snacks, was langfristiges Wachstum fördern könnte. Der Fokus liegt auf Stabilität statt auf aggressivem Wachstum.

4. Warum schwächelt die Pepsi Aktie aktuell in den USA?

In den USA verzeichnete Pepsi zuletzt ein Absatzminus von rund 4 %. Gründe sind eine geringere Nachfrage nach zuckerhaltigen Getränken und der starke Wettbewerb durch gesundheitsorientierte Marken. International wächst das Unternehmen dagegen weiter.

5. Zahlt Pepsi eine Dividende?

Ja, die Pepsi Aktie ist bekannt für ihre verlässliche Dividendenpolitik. Das Unternehmen zählt zu den sogenannten „Dividenden-Aristokraten“ und hat seine Ausschüttung seit Jahrzehnten regelmäßig erhöht.