Persimmon-Aktie steigt trotz schwachem britischen Bau-PMI um 1,5% 📊

Der britische Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe lag mit 45 deutlich unter den Prognosen (49,9 und 50,8). Der Rückgang war auf einen Einbruch im Wohnungsbau zurückzuführen. Auch das verarbeitende Gewerbe verzeichnete den stärksten Rückgang seit Mai 2020. Die neuen Aufträge verzeichneten ebenfalls den schnellsten Rückgang seit mehr als drei Jahren. zuvor. S&P-Kommentar Der Abschwung im September markierte das schlechteste Gesamtergebnis seit der Anfangsphase der Pandemie 2020. Die Baufirmen berichteten vielfach über Kürzungen bei neuen Bauprojekten aufgrund der schwachen Nachfrage und steigender Kreditkosten.

Die Besorgnis über die Aussichten für die heimische Wirtschaft dämpfte im September die Ausgaben der Kunden und trug zum schnellsten Rückgang der Fertigstellung neuer Gewerbebauten seit Januar 2021 bei.

Die Zukunftsindikatoren in der Umfrage blieben erneut relativ pessimistisch, und der Rückgang der Orders nahm an Tempo zu. Die Erwartungen für die Wirtschaftstätigkeit fielen auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr.

Weniger Projektstarts bedeuteten, dass die Verfügbarkeit von Subunternehmern so stark anstieg wie seit Sommer 2009 nicht mehr. Die geringere Nachfrage in der gesamten Lieferkette trug zu einer deutlichen Verbesserung der Lieferzeiten für Bauprodukte und -materialien sowie zu einer Stabilisierung der Einkaufskosten im September bei. Quelle: S&P Global, CIPS Trotz der verheerend schwächer als prognostizierten Ergebnisse (die Analysten hatten mit einer sehr leichten Abschwächung gerechnet) legen die Aktien eines der größten britischen Immobilienentwicklungs- und Bauunternehmen, das sich auf den Hausbau spezialisiert hat, Persimmon (PSN.UK), um fast 1,5% zu und versuchen, den jüngsten dynamischen Ausverkauf an der unteren Begrenzung der symmetrischen Dreiecksformation zu stoppen. Wir können die Anstiege eher mit einem "Selling The News" in Verbindung bringen. Gleichzeitig ist das makroökonomische Umfeld im Vereinigten Königreich laut dem PMI für das Baugewerbe jedoch nicht positiv für die Dynamik des Immobiliensektors, so dass die Aktien den Abwärtstrend noch fortsetzen könnten. Sollte sich die Erholung als nicht nachhaltig erweisen, könnte ein möglicher Ausbruch aus der Unterseite der Dreiecksformation zu einem dynamischen Ausverkauf führen. Eine wichtige Unterstützung befindet sich derzeit bei 10 GBP je Aktie. Quelle: xStation5 von XTB

