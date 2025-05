Platin steigt um 5 %, da chinesische Juweliere von Gold abrücken 💍

Platin-Futures durchbrechen die psychologische Marke von 1000 US-Dollar und steigen nach der j√ľngsten Ver√∂ffentlichung chinesischer Daten zu Platinimporten um fast 5 %. Die gestiegene Nachfrage wurde vom Schmucksektor angetrieben, da Handwerker nach einer g√ľnstigeren und weniger volatilen Alternative zu Gold suchen. Obwohl China weltweit der gr√∂√üte Platinverbraucher ist, konnten die heutigen Daten trotz der bereits hohen Nachfrage im Land ein bullisches Signal setzen. Im April stiegen die Platinimporte nach China auf 11,5 Tonnen (der h√∂chste Wert seit einem Jahr), was die rasante Entwicklung der Platinverwendung in verschiedenen Branchen widerspiegelt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auf dem Shuibei-Markt in Shenzhen ‚Äď einem wichtigen Zentrum f√ľr Schmuck ‚Äď hat sich die Zahl der Platin-Einzelh√§ndler innerhalb eines Monats verdreifacht, da Juweliere aufgrund ver√§nderter Kundenpr√§ferenzen und der Preisentwicklung von Gold auf Platin umsteigen. Das Metall ist auch f√ľr die Herstellung von Katalysatoren (insbesondere f√ľr Dieselmotoren), Laborger√§ten und Elektronik von entscheidender Bedeutung. Die optimistische Stimmung wird durch einen neuen Bericht des World Platinum Investment Council weiter gest√ľtzt, der ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Platinmarkt hervorhebt. Der Prognose zufolge wird 2025 voraussichtlich das dritte Jahr in Folge mit einem Defizit sein, das sich auf fast 1 Million Unzen belaufen wird. Platin Chart Daily ¬† Im Gegensatz zu Gold (blaue Grafik) wurde Platin im vergangenen Jahr in einer relativ stabilen Spanne (890-1090 USD) gehandelt und kehrte dabei stets zu seinem exponentiellen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (dunkelviolett) zur√ľck. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.