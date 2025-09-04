Porsche Aktie im Abwärtstrend – Aktien kaufen oder abwarten? 🚗

Einleitung Die Porsche Aktie hat schwere Zeiten hinter sich: Der Traditionsautobauer muss den DAX verlassen, nachdem schwache Quartalszahlen und ein dramatischer Gewinneinbruch für Ernüchterung gesorgt haben. Anleger stellen sich nun die Frage: Ist die Porsche Aktie nach dem Kurssturz eine Chance zum Aktien kaufen oder sollten Investoren noch vorsichtig bleiben? ► Porsche AG | WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker: P911 ✅ Drei Key Takeaways 📉 Porsche fliegt aus dem DAX Ab dem 22.09.2025 werden die Porsche AG und Sartorius nicht mehr im DAX gelistet sein

Nachfolger sind GEA und Scout24

Abstieg signalisiert strukturelle Schwäche in der Automobilbranche ⚠️ Schwache Quartalszahlen & Gewinneinbruch Operativer Gewinn Q2 2025: 154 Mio. Euro , -91 % YoY (Vorjahr: 1,7 Mrd. Euro)

Hauptgründe: schwaches China-Geschäft, US-Zölle und geringere Margen bei E-Autos

Medien sprechen von einem „Hallo-wach-Moment“ für die deutsche Autoindustrie 📊 Technisch angeschlagenes Chartbild Aktie handelt deutlich unter der 200-Tage-Linie

Rückeroberung dieser Marke wäre nur ein erster Schritt

📊 Fundamentaldaten zur Porsche Aktie (Stand Q2 2025) Kennzahl Wert Operativer Gewinn Q2 154 Mio. € (-91 % YoY) Vorjahreswert Gewinn Q2 1,7 Mrd. € Charttechnik Unter 200-Tage-Linie Indexzugehörigkeit Ab 22.09.2025 nicht mehr im DAX

🧠 Fazit: Porsche Aktie – Aktien kaufen oder vorsichtig bleiben? Die Porsche Aktie steht sinnbildlich für die Krise der deutschen Automobilindustrie. Fundamentale Probleme wie schwache China-Verkäufe und sinkende E-Auto-Margen belasten schwer. Für langfristig orientierte Anleger könnte sich nach einer Stabilisierung und einer Rückeroberung wichtiger Chartmarken eine Kaufchance ergeben. Bis dahin gilt: Wer Aktien kaufen möchte, sollte mit Bedacht vorgehen und Abwärtstrends respektieren. Porsche AG Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Porsche Aktie 1. Sollte man aktuell Porsche Aktien kaufen? Die Porsche Aktie steht nach dem DAX-Rauswurf und schwachen Quartalszahlen massiv unter Druck. Langfristig orientierte Anleger könnten nach einer Stabilisierung Chancen sehen, aktuell bleibt jedoch Vorsicht geboten. 2. Warum musste die Porsche Aktie den DAX verlassen? Aufgrund eines starken Gewinneinbruchs und schwacher Performance verliert die Porsche Aktie ab dem 22.09.2025 ihren Platz im DAX, ebenso Sartorius. Nachfolger sind GEA und Scout24. 3. Was spricht für einen Kauf der Porsche Aktie? Langfristig verfügt Porsche über eine starke Marke und Innovationspotenzial im Bereich Elektromobilität. Wer Aktien kaufen möchte, sollte auf eine Rückkehr zu stabilen Margen und eine Erholung des China-Geschäfts achten. 4. Welche Risiken birgt die Porsche Aktie? Zu den größten Risiken zählen schwache Nachfrage in China, sinkende Margen bei Elektroautos, US-Zölle sowie ein angeschlagenes Chartbild unterhalb der 200-Tage-Linie. 5. Wo kann man Porsche Aktien kaufen? Die Porsche Aktie ist an der Frankfurter Börse und im elektronischen Handelssystem Xetra gelistet. Anleger können die Aktie über gängige Broker und Handelsplattformen wie XTB erwerben.

