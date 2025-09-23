Porsche Aktie unter Druck – Aktien kaufen oder abwarten? 🚗

Einleitung Die Porsche Aktie geriet zu Wochenbeginn stark unter Druck. Grund dafür war eine drastische Gewinnwarnung der VW-Tochter, die milliardenschwere Belastungen und schwächere Margen bekannt gab. Anleger fragen sich nun: Ist die Porsche Aktie nach dem Kurssturz eine Chance zum Aktien kaufen oder bleibt Vorsicht angebracht? ► Porsche ISIN: DE000PAG9113 | WKN: PAG911 | Ticker: P911.DE ✅ Drei Key Takeaways 📉 Drastische Gewinnwarnung Belastungen durch Umplanungen: 3,1 Mrd. Euro im laufenden Jahr

Operative Rendite: nur noch leicht positiv bis max. 2 % erwartet

Dividende soll deutlich geringer ausfallen 🏭 Strategische Änderungen bei Porsche Verbrenner bleiben länger im Programm

Neue SUV-Baureihe oberhalb des Cayenne startet als Verbrenner & Plug-in-Hybrid , nicht rein elektrisch

Umbau verursacht weitere Sonderlasten von 1,8 Mrd. Euro ⚠️ Charttechnische Schwäche Kurs testet die Jahrestiefs im Bereich 40 Euro

Aktie deutlich unter der 200-Tage-Linie

📊 Fundamentaldaten zur Porsche Aktie (2025) Kennzahl Wert / Info Sonderlasten 2025 3,1 Mrd. € Operative Rendite 0–2 % Dividende Deutlich geringer erwartet Charttechnik Unter 200-Tage-Linie, Jahrestief 40 € Wichtige Zone Rückeroberung 48 € für Stabilisierung 🧠 Fazit: Porsche Aktie – Aktien kaufen oder vorsichtig bleiben? Die Porsche Aktie steht unter massivem Druck: Hohe Sonderlasten, Gewinnwarnungen und ein angeschlagenes Chartbild belasten. Langfristig bleibt Porsche als Marke zwar stark, doch kurzfristig spricht vieles für Zurückhaltung. Wer Aktien kaufen möchte, sollte auf eine Stabilisierung oberhalb von 48 Euro achten. Bis dahin gilt: Beobachten statt übereilen. Porsche Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Porsche Aktie 1. Warum ist die Porsche Aktie zuletzt gefallen?

Die Porsche Aktie steht unter Druck, da das Unternehmen eine drastische Gewinnwarnung mit Sonderlasten von 3,1 Mrd. Euro veröffentlicht hat. 2. Sollte man jetzt Porsche Aktien kaufen?

Anleger sollten vorsichtig sein. Ein Kauf bietet sich erst nach einer Stabilisierung oberhalb von 48 Euro an. Kurzfristig bleibt die Aktie angeschlagen. 3. Wie wirkt sich die Gewinnwarnung auf die Porsche Aktie aus?

Die operative Rendite soll nur noch bei 0–2 % liegen, zudem wird eine deutlich niedrigere Dividende erwartet – beides belastet die Aktie stark. 4. Welche Strategie fährt Porsche aktuell?

Porsche setzt länger auf Verbrenner und Plug-in-Hybride, anstatt ausschließlich auf E-Mobilität. Dies verursacht zusätzliche Sonderlasten von 1,8 Mrd. Euro. 5. Wo liegen die wichtigen charttechnischen Marken?

Die Unterstützung liegt bei 40 Euro (Jahrestief). Erst ein Anstieg über 48 Euro würde ein positives Signal für Anleger liefern.

