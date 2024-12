Porsche Automobil Holding: Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 19.12.2024

AKTIE IM FOKUS: Porsche Automobil Holding

WKN: PAH003 | ISIN: DE000PAH0038 | Ticker: PAH3

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Anspruchsvolle Rahmenbedingungen haben, genauso wie die Transformation zur Elektromobilität, einen direkten Einfluss auf die Umsatzentwicklung der Holding als auch auf das Konzernergebnis, dass deutlich geringer ausfallen wird als im Geschäftsjahr 2023

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 35,53 EUR

Marktkapitalisierung 5,47 Mrd. EUR

Umsatz 2023 4,54 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 87,46 %

KGV 2024* 2,27 %

4 Wochen Performance + 1,75 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 7,11 %

Branche Automobilproduktion

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat Ende September die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Die Porsche Automobil Holding geht jetzt von einem angepassten Konzernergebnis zwischen 2,4 Mrd. EUR und 4,4 Mrd. EUR aus (bisher 3,5 Mrd. EUR und 5,5 Mrd. EUR) Insbesondere die Entwicklung bei Volkswagen hat die Anpassung notwendig gemacht. Die Nettoverschuldung der Holding liegt aktuell bei 5,0 Mrd. EUR und wird sich bis Jahresende voraussichtlich zwischen 5,0 Mrd. EUR und 5,5 Mrd. EUR bewegen.

Das Ergebnis des Konzerns wird maßgeblich von der Entwicklung des Volkswagen Konzerns beeinflusst. Die Umsätze in den ersten neun Monaten lagen bei 237,3 Mrd. EUR und damit knapp über den Erlösen des Vorjahres (235,1 Mrd. EUR). Das Bruttoergebnis reduzierte sich um 1,9 Mrd. EUR auf 42,4 Mrd. EUR, die Bruttomarge verringerte sich von 18,9 Prozent auf 17,9 Prozent. Die operative Umsatzrendite reduzierte sich noch deutlicher von 6,9 Prozent auf 5,4 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern sank in den ersten drei Quartalen um 4,0 Mrd. EUR auf 8,9 Mrd. EUR. Die Porsche AG erzielten in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 28,6 Mrd. EUR gegenüber einem Umsatzerlös von 30,1 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Bruttoergebnis reduzierte sich um 15,2 Prozent auf 7,3 Mrd. EUR - entsprechend sank die Bruttomarge von 28,5 Prozent auf 25,5 Prozent. Das operative Ergebnis reduzierte sich im Betrachtungszeitraum von 5,5 Mrd. EUR auf 4,0 Mrd. EUR.

Sowohl Volkswagen als auch Porsche werden auch zukünftig erhebliche Investitionen in die Transformation hin zur Elektromobilität investieren. Zudem agieren beide Unternehmen in einem sehr anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Jahreshoch wurde im April bei 52,30 EUR formatiert. Es ging nachfolgend im Mai etwas abwärts, wobei es die Aktie es geschafft hat, sich im Bereich der 50 EUR-Marke festzusetzen. Ausgeprägte Schwäche stellte sich Mitte Juni ein. Das Wertpapier setzte zunächst in den Bereich der 42 EUR zurück, gab aber auch diese Marke nach einer Konsolidierung auf. Das nächste Tief (37,48 EUR) wurde im September markiert. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung gaben die Notierungen zunächst etwas nach, die Aktie konnte sich im Bereich der 40 EUR-Marke festsetzen und lief einige Zeit seitwärts weiter, um nachfolgend die Schwäche weiter fortzusetzen, die bis Mitte November angehalten hat. Vom Jahrestief (33,41 EUR) konnte sich das Wertpapier wieder etwas erholen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Anteilsschein im April und im Mai im Bereich der 50-Tage-Linie (aktuell bei 36,73 EUR) / 20-Tage-Linie (aktuell bei 35,03 EUR) festsetzen konnte. Der Rücksetzer im Juni ging direkt unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 42,63 EUR), unter der sich die Aktie dann festgesetzt hat. Das Papier hat von August bis Oktober versucht über die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie zu kommen, hat es aber trotz vielfacher Versuche nicht geschafft, diesen Move überzeugend abzubilden. Die Schwäche setzte sich im Handelsverlauf weiter fort. Erst Anfang Dezember gelang die Bewegung über die 20-Tage-Linie, über der sich die Aktie auch festsetzen konnte. Im Tageschart ist erkennbar, das sich das Papier aktuell im Dunstkreis der 35 EUR-Marke hat festsetzen können.

Das Tageschart ist nach wie vor bärisch zu interpretieren, auch wenn sich die Aktie mittlerweile über die 20-Tage-Linie schieben konnte. Die Aktie hat seit dem Jahreshoch gut 16,50 EUR oder gut 30 Prozent an Wert verloren. Die Aktie muss versuchen möglichst kurzfristig über die 50-Tage-Linie zu laufen und sich dort etablieren. Sollte die Bewegung gelingen, die mit Dynamik und Momentum unterlegt sein sollte, so wäre es wichtig, dass es möglich deutlich über diese Durchschnittslinie geht. Je weiter sich der Anteilsschein von der 50-Tage-Linie lösen kann, desto belastbarer ist die Bewegung, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass zu keinem erneuten Fehlausbruch kommt. Übergeordnet könnte sich, sollte sich das Szenario einstellen, die Aktie dann in Richtung der 200-Tage-Linie schieben.

Gelingt der Move nicht, bzw. stellt sich erneute Schwäche ein, so könnte diese bis an die 20-Tage-Linie gehen. Die letzten Rücksetzer konnten sich im Bereich dieser Linie erholen. Hält der Support per Tagesschluss aber nicht und etabliert sich das Papier wieder unter dieser Durchschnittslinie, so würde es wieder bärisch werden. Weitere Schwäche könnte sich einstellen, die die Aktie in Richtung der 30,95 EUR (Tief 03/2020) bringen könnte.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch / neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie hat sich zwar etwas erholen können, muss aber noch über die 50-Tage-Linie als auch über die 200-Tage-Linie laufen, um wieder Perspektiven auf die 48 / 50 EUR zu haben. Eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich die Aktie unter der 20-Tage-Linie festsetzen würde. Dies könnte ein Hinweis sein, dass das Tief auf 03/2020 angelaufen werden könnte.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart hat sich die Aktie zunächst über die SMA200 (aktuell bei 37,71 EUR) schieben, aber nicht festsetzen können. Im Chart ist ersichtlich, dass die SMA200 nach dem Überwinden zunächst ein guter Support gewesen ist, diese Linie dann aber Ende Oktober aufgegeben wurde. Es ging dynamisch unter die SMA50 (aktuell bei 35,04 EUR) / SMA20 (aktuell bei 35,72 EUR), unter der sich das Wertpapier im weiteren Handelsverlauf festgesetzt hat. In den letzten Handelswochen konnte sich der Anteilsschein wieder etwas erholen. Im Chart ist erkennbar, dass es, mit Mühe, von der SMA20 über die SMA50 ging. Der Rücksetzer im Rahmen eines GAP down konnte sich exakt an der SMA50 stabilisieren und erholen.

Mit der Bewegung hat sich das 4h Chart aufgehellt. Wesentlich und wichtig ist, dass sich das Papier verbindlich über der SMA20 etablieren kann. Gelingt dies, so wäre es ideal, wenn es dynamisch aufwärts in Richtung der SMA200 geht. Stellt sich dies ein, so könnte die SMA200 erneut angelaufen werden. Im Chart kann die Relevanz dieser Linie sehr gut herausgelesen werden. Sollte diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen und -wochen angelaufen werden, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig zu überwachen.

Geht es aber im Zuge von Rücksetzer wieder unter die SMA50, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Es wäre dann verbindlich bärisch zu interpretieren, wenn die Aktie den Kontakt zu dieser Linie verliert. Es könnten sich dann weitere Abgaben einstellen, die das Anlaufziel erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden ist.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss es schaffen, sich über der SMA20 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so besteht die Perspektive, dass es übergeordnet in Richtung der SMA200 gehen könnte. Wird die SMA50 im Zuge von Schwäche als Support aufgegeben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Rücksetzer einstellen, die in Richtung der 31 EUR laufen könnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

35,66

35,70

35,72

37,71

40,76

42,63

42,92 (GAP)

45,64 (GAP)

48,56 (GAP)

Unterstützungen

35,04

34,83

33,51

33,41

28,02

23,18

Quelle: xStation5 von XTB

