Pressekonferenz des EZB-Rates – 5. Juni 2025 (LIVE)

Die Live-Berichterstattung liefert die wichtigsten Kommentare von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu den Zinsentscheidungen. Wichtige Kommentare: Händler preisen eine weitere Zinssenkung der EZB in diesem Jahr nicht mehr vollständig ein.

Lagarde bekräftigt, dass die EZB mit der heutigen Senkung das Ende des Zyklus erreicht hat. Weitere Kommentare: Umfragedaten deuten auf schwächere Aussichten für die nahe Zukunft hin

Höhere Zölle und ein stärkerer Euro erschweren den Export

Starker Arbeitsmarkt und steigende Einkommen stützen die Wirtschaft

Verteidigungs- und Infrastrukturinvestitionen sollen das Wachstum ankurbeln

Es ist dringend notwendig, die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität der Eurozone zu steigern

Die meisten Kerninflationszahlen deuten darauf hin, dass sich die Inflation auf dem Zielwert stabilisieren wird

Die Arbeitskosten sinken allmählich

Der Lohnindex deutet auf eine weitere Lockerung im Jahr 2025 hin

Die meisten längerfristigen Inflationserwartungen liegen bei etwa 2 %

Die Risiken für das Wachstum sind nach unten gerichtet

Die Inflationsaussichten sind unsicherer als üblich

Die Fragmentierung der globalen Lieferketten könnte die Inflation anheizen

Ein Aufschwung im Verteidigungs- und Infrastrukturbereich würde die Inflation mittelfristig anheben

Wir sind gut aufgestellt, um die bevorstehenden unsicheren Bedingungen zu meistern

Die Entscheidung fiel fast einstimmig, es gab einen Abweichler

Alles deutet darauf hin, dass sich die Inflation bei 2 % einpendeln wird

Ich würde weitere Aufwärtskorrekturen des Wachstums nicht ausschließen

Nach der heutigen Zinssenkung um 25 Basispunkte sind wir gut aufgestellt

Wir haben den geldpolitischen Zyklus fast abgeschlossen

Aufgrund des aktuellen Zinspfads sind wir gut aufgestellt

Die Entscheidung zur Änderung der Zinssätze und die Pressekonferenz der EZB halten den Aufwärtstrend des EURUSD-Kurses aufrecht, was auf eine Stärkung des Euro hindeutet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Entscheidung der Zentralbank den Erwartungen entsprach und die Äußerungen von Präsidentin Lagarde keine Änderung der Haltung der EZB hinsichtlich einer möglichen Stärkung der expansiven Geldpolitik der Zentralbank erkennen ließen.

