PVH Corp-Aktien stürzen um 18 % ab, da das Unternehmen seine EPS-Prognose senkt 📉

Die Aktien der PVH Corp. (PVH.US), einer amerikanischen Mode- und Bekleidungsholdinggesellschaft, zu der Calvin Klein und Tommy Hilfiger geh√∂ren, sind heute um √ľber 18 % gefallen, obwohl das Unternehmen die Gewinn- und Umsatzprognosen f√ľr das erste Quartal des Jahres √ľbertroffen hat. Der R√ľckgang ist auf eine Abw√§rtskorrektur der Gewinnprognose f√ľr das Gesamtjahr zur√ľckzuf√ľhren. PVH nannte die makro√∂konomische Unsicherheit und die schw√§chere Konsumkonjunktur als Hauptgr√ľnde f√ľr die deutliche Senkung der Jahresgewinnprognose. ‚Ėļ PVH Corp. Aktie | WKN: A1JHA5 | ISIN: US6936561009 | Ticker: PVH Der Gewinn pro Aktie lag mit 2,30 USD √ľber den Erwartungen von 2,23 USD, und der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 1,98 Mrd. USD und entsprach damit den Markterwartungen. Die Umsatzprognose f√ľr das Gesch√§ftsjahr 2026 (Kalenderjahr 2025) deutet jedoch weiterhin auf ein flaches oder nur leicht positives Wachstum gegen√ľber dem Vorjahr hin.

Was die Anleger wirklich entt√§uschte, war die Gewinnprognose f√ľr das Gesamtjahr 2026, die nun bei 10,75 bis 11,00 US-Dollar liegt ‚Äď deutlich unter der bisherigen Prognose des Unternehmens von 12,40 bis 12,75 US-Dollar und fast 8 % unter dem Marktkonsens von 12,51 US-Dollar. Das Umsatzwachstum wurde vor allem von Amerika und Europa getragen, w√§hrend der Umsatz in China um 13 % zur√ľckging. Der Umsatz von Tommy Hilfiger stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3 %, w√§hrend der Umsatz von Calvin Klein unver√§ndert blieb. Das Unternehmen gab bekannt, dass es f√ľr die zweite Jahresh√§lfte mehrere strategische Initiativen plant, und meldete f√ľr das erste Quartal den R√ľckkauf von 4,6 Millionen Aktien, obwohl f√ľr dieses Jahr keine weiteren R√ľckk√§ufe geplant sind. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen PVH Corp Chart (D1) Die Aktien konnten die EMA200 (rote Linie) bei 88 USD nicht √ľberschreiten, wo wir auch das potenziell b√§rische technische Muster eines doppelten H√∂chststands erkennen k√∂nnen. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.