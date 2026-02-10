- Zahlen besser als erwartet
- Ausblick enttäuscht
- Wachstum außerhalb Smartphones
- Zahlen besser als erwartet
- Ausblick enttäuscht
- Wachstum außerhalb Smartphones
Qualcomm Aktie im Fokus: Quartalszahlen über Erwartungen, Ausblick wegen Speicherknappheit schwächer - jetzt Aktien kaufen oder Vorsicht wegen Lieferengpässen?
Die Qualcomm Aktie steht nach der jüngsten Zahlenvorlage im Fokus der Anleger. Zwar konnte der Chipkonzern Umsatz und Gewinn über den Erwartungen melden, dennoch geriet die Aktie nachbörslich deutlich unter Druck. Der Grund dafür liegt nicht im aktuellen Geschäft, sondern im vorsichtigen Ausblick für das laufende Quartal – ausgelöst durch eine weltweite Speicherchip-Knappheit.
Für Investoren stellt sich nun die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Qualcomm Aktien zu kaufen, oder überwiegen kurzfristig die Risiken?
► Qualcomm WKN: 883121 | ISIN: US7475251036 | Ticker: QCOM.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways zur Qualcomm Aktie
-
Zahlen besser als erwartet: Qualcomm übertrifft Gewinn- und Umsatzerwartungen im Quartal.
-
Ausblick enttäuscht: Prognose liegt unter Markterwartung wegen Speicherchip-Knappheit.
-
Wachstum außerhalb Smartphones: IoT- und Automotive-Geschäft wachsen zweistellig.
📊 Quartalszahlen: Qualcomm schlägt die Erwartungen
Qualcomm meldete für das erste Quartal ein solides Ergebnis:
-
Bereinigter Gewinn je Aktie: 3,50 USD (erwartet: 3,41 USD)
-
Umsatz: 12,25 Mrd. USD (erwartet: 12,21 Mrd. USD)
Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 5 %. Der Nettogewinn lag bei 3,0 Mrd. USD, leicht unter dem Vorjahreswert, blieb aber auf hohem Niveau.
⚠️ Ausblick unter Druck: Speicherchip-Knappheit bremst Prognose
Trotz solider Zahlen reagierte die Qualcomm Aktie negativ, da der Ausblick für das laufende Quartal unter den Erwartungen lag:
-
Prognose EPS: 2,45–2,65 USD (Erwartung: 2,89 USD)
-
Prognose Umsatz: 10,2–11,0 Mrd. USD (Erwartung: 11,11 Mrd. USD)
Laut Management ist die Abweichung direkt auf die weltweite Knappheit an Speicherchips zurückzuführen. Große Rechenzentrumsprojekte binden aktuell Produktionskapazitäten, wodurch weniger Speicher für Smartphones zur Verfügung steht.
CEO Cristiano Amon betonte, dass die Nachfrage nach Smartphones weiterhin hoch sei, der Markt jedoch durch die Speicherverfügbarkeit begrenzt werde.
📱 Smartphone-Geschäft: Stabil, aber mit Einschränkungen
Das Kerngeschäft mit Mobiltelefonen erzielte einen Umsatz von 7,82 Mrd. USD, was einem Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Qualcomm geht davon aus, dass sich Kunden stärker auf Premium-Geräte konzentrieren werden, da diese höhere Speicherpreise besser auffangen können. Genau in diesem Segment sieht sich Qualcomm besonders wettbewerbsfähig.
🚗 IoT & Automotive: Die stillen Wachstumstreiber
Abseits des Smartphone-Marktes zeigt Qualcomm deutliches Wachstum:
-
Internet of Things (IoT): +9 % auf 1,69 Mrd. USD
-
Automotive: +15 % auf 1,1 Mrd. USD
Besonders spannend: Qualcomm liefert Chips unter anderem für Automobilhersteller wie Toyota und positioniert sich zunehmend als Anbieter für vernetzte Fahrzeuge und Infotainmentsysteme.
🤖 KI & Rechenzentren: Langfristige Fantasie ab 2027
Qualcomm erwartet, dass Umsätze aus neuen KI-Chips und Rechenzentrumsprodukten ab dem Geschäftsjahr 2027 spürbar werden.
Zusätzlich bleibt das Lizenzgeschäft (QTL) ein wichtiger Stabilitätsfaktor:
-
QTL-Umsatz: 1,59 Mrd. USD
Dieses Geschäft ist besonders margenstark und sorgt für planbare Cashflows – ein wichtiger Punkt für Anleger, die langfristig Aktien kaufen möchten.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.
Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.
Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
YouTube Börsen Wissen für Alle
🧠 Fazit: Qualcomm Aktie – kurzfristiger Gegenwind, langfristige Chancen
Die Qualcomm Aktie liefert operativ solide Ergebnisse und wächst in Zukunftsfeldern wie Automotive, IoT und KI. Kurzfristig belastet jedoch die Speicherchip-Knappheit den Ausblick und sorgt für Volatilität.
👉 Für langfristig orientierte Anleger kann genau diese Schwächephase interessant sein, um Qualcomm Aktien zu kaufen – vorausgesetzt, man ist bereit, kurzfristige Schwankungen auszuhalten und auf die langfristige Technologie-Story zu setzen.
Qualcomm Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
❓ FAQ zur Qualcomm Aktie
❓ Ist die Qualcomm Aktie aktuell kaufenswert?
Die Qualcomm Aktie kann für langfristige Anleger interessant sein, da das Unternehmen in Zukunftsmärkten wie Automotive, IoT und KI wächst. Kurzfristig belastet jedoch ein schwächerer Ausblick aufgrund von Speicherchip-Knappheit, was die Aktie volatil macht.
❓ Warum ist die Qualcomm Aktie zuletzt gefallen?
Die Qualcomm Aktie geriet unter Druck, obwohl Umsatz und Gewinn über den Erwartungen lagen. Grund dafür war ein vorsichtiger Ausblick, der durch eine weltweite Knappheit an Speicherchips belastet wird.
❓ Welche Rolle spielt das Smartphone-Geschäft für Qualcomm?
Das Smartphone-Geschäft ist weiterhin das größte Segment von Qualcomm. Trotz stabiler Nachfrage kann das Wachstum kurzfristig durch begrenzte Speicherverfügbarkeit eingeschränkt sein, insbesondere im unteren Preissegment.
❓ Welche Wachstumstreiber hat die Qualcomm Aktie?
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen das Automotive-Geschäft, das Internet of Things (IoT) sowie zukünftige KI- und Rechenzentrumsprodukte. Diese Bereiche wachsen deutlich schneller als das klassische Smartphone-Segment.
❓ Für welche Anleger eignet sich die Qualcomm Aktie?
Die Qualcomm Aktie eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf technologische Trends wie vernetzte Fahrzeuge, KI und 5G setzen möchten. Kurzfristige Schwankungen sollten dabei einkalkuliert werden.
BÖRSE HEUTE: Starker NFP bewegt Märkte – S&P 500 über 7.000 (11.02.2026)
Öl Preis fällt: WTI Öl unter Druck nach starkem Lageraufbau
RTL AKTIE 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren
Palo Alto Networks Aktie: CyberArk-Deal stärkt Wachstum
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.