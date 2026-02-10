Qualcomm Aktie im Fokus: Quartalszahlen über Erwartungen, Ausblick wegen Speicherknappheit schwächer - jetzt Aktien kaufen oder Vorsicht wegen Lieferengpässen?

Die Qualcomm Aktie steht nach der jüngsten Zahlenvorlage im Fokus der Anleger. Zwar konnte der Chipkonzern Umsatz und Gewinn über den Erwartungen melden, dennoch geriet die Aktie nachbörslich deutlich unter Druck. Der Grund dafür liegt nicht im aktuellen Geschäft, sondern im vorsichtigen Ausblick für das laufende Quartal – ausgelöst durch eine weltweite Speicherchip-Knappheit.

Für Investoren stellt sich nun die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Qualcomm Aktien zu kaufen, oder überwiegen kurzfristig die Risiken?

► Qualcomm WKN: 883121 | ISIN: US7475251036 | Ticker: QCOM.US

🔑 Drei Key Takeaways zur Qualcomm Aktie

Zahlen besser als erwartet: Qualcomm übertrifft Gewinn- und Umsatzerwartungen im Quartal.

Ausblick enttäuscht: Prognose liegt unter Markterwartung wegen Speicherchip-Knappheit.

Wachstum außerhalb Smartphones: IoT- und Automotive-Geschäft wachsen zweistellig.

📊 Quartalszahlen: Qualcomm schlägt die Erwartungen

Qualcomm meldete für das erste Quartal ein solides Ergebnis:

Bereinigter Gewinn je Aktie: 3,50 USD (erwartet: 3,41 USD)

Umsatz: 12,25 Mrd. USD (erwartet: 12,21 Mrd. USD)

Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 5 %. Der Nettogewinn lag bei 3,0 Mrd. USD, leicht unter dem Vorjahreswert, blieb aber auf hohem Niveau.

⚠️ Ausblick unter Druck: Speicherchip-Knappheit bremst Prognose

Trotz solider Zahlen reagierte die Qualcomm Aktie negativ, da der Ausblick für das laufende Quartal unter den Erwartungen lag:

Prognose EPS: 2,45–2,65 USD (Erwartung: 2,89 USD)

Prognose Umsatz: 10,2–11,0 Mrd. USD (Erwartung: 11,11 Mrd. USD)

Laut Management ist die Abweichung direkt auf die weltweite Knappheit an Speicherchips zurückzuführen. Große Rechenzentrumsprojekte binden aktuell Produktionskapazitäten, wodurch weniger Speicher für Smartphones zur Verfügung steht.

CEO Cristiano Amon betonte, dass die Nachfrage nach Smartphones weiterhin hoch sei, der Markt jedoch durch die Speicherverfügbarkeit begrenzt werde.

📱 Smartphone-Geschäft: Stabil, aber mit Einschränkungen

Das Kerngeschäft mit Mobiltelefonen erzielte einen Umsatz von 7,82 Mrd. USD, was einem Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Qualcomm geht davon aus, dass sich Kunden stärker auf Premium-Geräte konzentrieren werden, da diese höhere Speicherpreise besser auffangen können. Genau in diesem Segment sieht sich Qualcomm besonders wettbewerbsfähig.

🚗 IoT & Automotive: Die stillen Wachstumstreiber

Abseits des Smartphone-Marktes zeigt Qualcomm deutliches Wachstum:

Internet of Things (IoT): +9 % auf 1,69 Mrd. USD

Automotive: +15 % auf 1,1 Mrd. USD

Besonders spannend: Qualcomm liefert Chips unter anderem für Automobilhersteller wie Toyota und positioniert sich zunehmend als Anbieter für vernetzte Fahrzeuge und Infotainmentsysteme.

🤖 KI & Rechenzentren: Langfristige Fantasie ab 2027

Qualcomm erwartet, dass Umsätze aus neuen KI-Chips und Rechenzentrumsprodukten ab dem Geschäftsjahr 2027 spürbar werden.

Zusätzlich bleibt das Lizenzgeschäft (QTL) ein wichtiger Stabilitätsfaktor:

QTL-Umsatz: 1,59 Mrd. USD

Dieses Geschäft ist besonders margenstark und sorgt für planbare Cashflows – ein wichtiger Punkt für Anleger, die langfristig Aktien kaufen möchten.

🧠 Fazit: Qualcomm Aktie – kurzfristiger Gegenwind, langfristige Chancen

Die Qualcomm Aktie liefert operativ solide Ergebnisse und wächst in Zukunftsfeldern wie Automotive, IoT und KI. Kurzfristig belastet jedoch die Speicherchip-Knappheit den Ausblick und sorgt für Volatilität.

👉 Für langfristig orientierte Anleger kann genau diese Schwächephase interessant sein, um Qualcomm Aktien zu kaufen – vorausgesetzt, man ist bereit, kurzfristige Schwankungen auszuhalten und auf die langfristige Technologie-Story zu setzen.

Qualcomm Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Qualcomm Aktie

❓ Ist die Qualcomm Aktie aktuell kaufenswert?

Die Qualcomm Aktie kann für langfristige Anleger interessant sein, da das Unternehmen in Zukunftsmärkten wie Automotive, IoT und KI wächst. Kurzfristig belastet jedoch ein schwächerer Ausblick aufgrund von Speicherchip-Knappheit, was die Aktie volatil macht.

❓ Warum ist die Qualcomm Aktie zuletzt gefallen?

Die Qualcomm Aktie geriet unter Druck, obwohl Umsatz und Gewinn über den Erwartungen lagen. Grund dafür war ein vorsichtiger Ausblick, der durch eine weltweite Knappheit an Speicherchips belastet wird.

❓ Welche Rolle spielt das Smartphone-Geschäft für Qualcomm?

Das Smartphone-Geschäft ist weiterhin das größte Segment von Qualcomm. Trotz stabiler Nachfrage kann das Wachstum kurzfristig durch begrenzte Speicherverfügbarkeit eingeschränkt sein, insbesondere im unteren Preissegment.

❓ Welche Wachstumstreiber hat die Qualcomm Aktie?

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen das Automotive-Geschäft, das Internet of Things (IoT) sowie zukünftige KI- und Rechenzentrumsprodukte. Diese Bereiche wachsen deutlich schneller als das klassische Smartphone-Segment.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Qualcomm Aktie?

Die Qualcomm Aktie eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf technologische Trends wie vernetzte Fahrzeuge, KI und 5G setzen möchten. Kurzfristige Schwankungen sollten dabei einkalkuliert werden.