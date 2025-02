Nach Vorlage der Geschäftszahlen am Mittwoch nachbörslich handelt die jüngst auf neue Allzeithochs ausgebrochene Aktie von Reddit (Ticker: RDDT) vorbörslich rund 13% im Minus – trotz eigentlich starker Zahlen… Ein klassisches „Buy the rumor, sell the news“? Reddit: Volatilität bei den Nutzerzahlen durch Googles Such-Algorithmus 🔴 Aktie nach Rücksetzer interessant für Long? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Reddit Handelsideen 🔴 Reddit Prognose & Ausblick ► Reddit AG WKN: A406FX | ISIN: US75734B1008 | Ticker: RDDT Reddit wies für das abgelaufene Geschäftsquartal einen Gewinn von 36 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 427,7 Millionen Dollar aus, jeweils über der Erwartung der Wall Street, die mit einem Gewinn von 25 Cent pro Aktie bei einen Umsatz von 405 Millionen Dollar gerechnet hatte. Grund für die Abschläge bzw. bearishe Reaktion nach dem jüngst starken Lauf in der Aktie könnten die Zahlen zum Nutzerwachstum gewesen sein, die die Erwartung der Wall Street verpassten. Reddit gab an, dass man im vierten Quartal durchschnittlich 101,7 Millionen aktive Benutzer pro Tag hatte, die Erwartung der Wall Street lag bei 103 Millionen. Als Grund gab Reddit an, dass es eine Änderung des Suchalgorithmus von Google gab, infolgedessen es zu „Volatilität“ bei den Nutzerzahlen kam. Der CEO von Reddit, Steve Huffman, sagte in diesem Zusammenhang, die Webseite habe „einige Volatilität bei Google Search erlebt, die durch eine periodische Algorithmusänderung ausgelöst wurde“. Tatsächlich war die Beziehung zu Google bereits im vorangegangenen Analyst Call im letzten Quartal Thema, damals räumte Huffman ein, dass Google und seine Algorithmen „geben und nehmen“ können. Nun aber zum Positiven: Reddit sagte, dass die jüngste „Volatilität“ des Google-Algorithmus ein positives Signal für die Beständigkeit von Reddit sei, konkret führte Huffman aus: „Unsere Teams haben zahlreiche Algorithmus-Updates bewältigt und sich hervorragend an diese neuesten Änderungen angepasst“ und weiter „Diese besondere Schwankung war jedoch interessant, da wir einen entsprechenden Anstieg des Suchbegriffs ‚reddit‘ festgestellt haben, was darauf hindeutet, dass Benutzer mit der spezifischen Absicht suchen, Reddit zu erreichen, und diese Tendenz steigt weiter.“ Ausgehend hiervon lag die Umsatzprognose für das laufende Quartal über der Erwartung der Wall Street, Reddit erwartet nun einen Umsatz von 365 Millionen US-Dollar und somit über der Erwartung von 358 Millionen US-Dollar. Ausgehend hiervon bin ich in Bezug auf die Aktie eigentlich optimistisch, werde heute im Laufe des Handelstages genauer beobachten, ob es den Bullen gelingt, die Aktie über 185/86 US-Dollar zu halten. Falls ja, könnte die Aktie von Reddit für einen zeitnahen, nochmaligen Lauf zurück über 200 US-Dollar durchaus interessant und einen näheren Blick wert sein. Reddit Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.