Renk Aktie im Rüstungsboom – Aktien kaufen oder abwarten? 🛡️

Einleitung Die Renk Aktie steht im Fokus der Anleger, nachdem das Unternehmen seine Produktion auf ein modulares Fertigungskonzept umstellt und die Nachfrage nach Rüstungsgütern weiter steigt. Jüngste geopolitische Ereignisse, wie der Abschuss russischer Drohnen über polnischem Territorium, sorgen zusätzlich für Fantasie im Rüstungssektor. Doch stellt sich die Frage: Sollte man jetzt Renk Aktien kaufen oder auf eine Korrektur warten? ► Renk | WKN: 606214 | ISIN: DE0006062144 | Ticker: R3NK.DE ✅ Drei Key Takeaways 🏭 Produktionsumstellung für mehr Kapazität Umstellung von Manufaktur- auf Kleinserienproduktion im Werk Augsburg

Kapazitätserhöhung: von wenigen Hundert auf über 1.000 Getriebe pro Jahr

Besuch von Ministerpräsident Markus Söder zur Werkseröffnung unterstreicht Bedeutung 🚀 Rüstungsnachfrage beflügelt die Aktie Drohnen-Zwischenfälle in Osteuropa erhöhen Druck auf NATO-Staaten, ihre Verteidigungsausgaben zu steigern

Renk profitiert mit Auftragsbestand von 5,9 Mrd. € (+1 Mrd. YoY)

Umsatzprognose 2025: >1,3 Mrd. €, operatives Ergebnis: 210–235 Mio. € ⚠️ Technische Widerstände begrenzen kurzfristiges Potenzial Starker Kursanstieg im 1. Halbjahr 2025 bereits erfolgt

Kritischer Widerstand bei 75–76 € , schwer zu überwinden

📊 Fundamentaldaten zur Renk Aktie Kennzahl Wert / Info Umsatzprognose 2025 >1,3 Mrd. € Operatives Ergebnis 210–235 Mio. € Auftragsbestand 5,9 Mrd. € Mitarbeiter ~4.000 Widerstand im Chart 75–76 € 🧠 Fazit: Renk Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Renk Aktie profitiert von der geopolitischen Lage und einer hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern. Mit der neuen Produktionsumstellung steigert das Unternehmen seine Kapazitäten deutlich. Langfristig könnte das Wertpotenzial weiter steigen, kurzfristig jedoch begrenzt ein Widerstand bei 75–76 € die Dynamik. Wer Aktien kaufen möchte, sollte mögliche Rücksetzer für einen Einstieg nutzen. Renk Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Renk Aktie 1. Warum ist die Renk Aktie aktuell im Fokus?

Die Renk Aktie profitiert von einer starken Nachfrage im Rüstungssektor und der Umstellung auf eine Kleinserienproduktion, die die Kapazität deutlich erhöht. 2. Sollte man jetzt Renk Aktien kaufen?

Langfristig orientierte Anleger könnten von der steigenden Nachfrage und dem hohen Auftragsbestand profitieren. Kurzfristig bremsen jedoch charttechnische Widerstände bei 75–76 € das Potenzial. 3. Wie hoch ist der Auftragsbestand von Renk?

Der aktuelle Auftragsbestand liegt bei rund 5,9 Mrd. €, ein Anstieg von über 1 Mrd. € im Vergleich zum Vorjahr. 4. Welche Umsatz- und Gewinnprognose gibt es für 2025?

Für 2025 erwartet Renk einen Umsatz von über 1,3 Mrd. € sowie ein operatives Ergebnis zwischen 210–235 Mio. €. 5. Welche Risiken bestehen für Anleger der Renk Aktie?

Kurzfristig könnten geopolitische Entwicklungen, politische Entscheidungen und charttechnische Widerstände zu Rücksetzern führen. Zudem ist die Aktie bereits stark gestiegen.

