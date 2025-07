Robinhood (Ticker: HOOD) musste vor dem verlängerten Independence Day Wochenende in den USA eine Hiobsbotschaft wegstecken: statt Robinhood wurde das Softwareunternehmen Datadog (Ticker: DDOG) in den S&P 500 aufgenommen. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Robinhood Handelsideen 🔴 Robinhood Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Robinhood | WKN: A3CVQC | ISIN: US7707001027 | Ticker: HOOD Wie in unserer Datadog-Betrachtung am Freitag geschrieben, erhöht diese erneute Absage, die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Korrekturbewegung in Gefilde um $82/83 nach dem jüngsten „steil gehen“ auf der Oberseite. Allerdings wäre dies nur kurzfristige Bearishness, mittelfristig könnte sich die Aussicht für Robinhood durch die „Big Beautiful Bill“ von US-Präsident Donald Trump für Robinhood deutlich positiv darstellen. Der Grund hierfür findet sich für einen Neobroker wie Robinhood, der vor allem Kleinanleger anspricht zunächst einmal im Bereich Steuererleichterungen und Konsumanreize, wonach Steuersenkungen aus Trumps erster Amtszeit verlängert werden sollen und Steuern auf Trinkgelder und Überstunden abgeschafft werden sollen. In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass verfügbare Einkommen von Einzelpersonen steigen, was wiederum zu erhöhten Investitionen auf Plattformen wie Robinhood führen würde. Es gibt aber noch einen weiteren Grund: die BBB setzt auf weniger staatliche Regulierung, insbesondere im Finanzsektor. Eine lockerere Regulierung könnte Robinhood helfen, neue Produkte schneller einzuführen, z. B. im Bereich Kryptowährungen oder Tokenisierung, ohne strenge behördliche Hürden. Und besonders die Begrifflichkeit „Tokenisierung“ ist hier herauszustellen: Tokenisierung bezieht sich auf die Umwandlung von Vermögenswerten (z. B. Immobilien, Aktien oder Kunst) in digitale Token, die auf einer Blockchain gehandelt werden können. Dies ermöglicht es, traditionelle Vermögenswerte in kleinere, zugänglichere Einheiten aufzuteilen, was besonders für Kleinanleger attraktiv ist – genau die Zielgruppe von Robinhood. Die Tokenisierung könnte somit eine neue Anlageklasse schaffen, die über Robinhood gehandelt wird, was das Produktportfolio erweitert und neue Einnahmequellen schafft. Nun enthält die BBB Trumps zwar keine direkten Vorschriften zur Tokenisierung, aber die allgemeine Deregulierung und die pro-Krypto-Stimmung (angeheizt durch Trumps Unterstützung für Kryptowährungen) könnten Innovationen wie Tokenisierung fördern. Und das ist in Summe durchaus positiv für Robinhood und somit die Aktie. Während kurzfristig eine Korrektur denkbar scheint und eventuell in Verbindung mit einem eher wenig volatilen Handel in den Sommermonaten gerechnet werden sollte, eine seitwärts gerichtete Konsolidierung zwischen $80 und $100 über einige Monate denkbar scheint, wäre dann ein Breakout und deutlicher Lauf über die $100 Marke durchaus im Bereich des Denkbaren und man sollte sich in der xStation eine Alarmlinie auf eben dieses Level legen. Robinhood Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

