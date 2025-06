Der Schweizer Pharmakonzern Roche (Ticker: ROG.CH) handelte zum Wochenstart rund 1,5% unter seinem Schlusskurs von vergangener Woche Freitag, trotz einer durch vorteilhaften Meldung des Unternehmens. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Roche Handelsideen 🔴 ROG.CH Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Roche: 851311 | ISIN: CH0012032113 | Ticker: ROG.CH Roche gab an, dass es mit seinem Mittel gegen Parkinson, Prasinezumab, eine zulassungsrelevante Phase-III-Studie starten werde und hierbei der Wirkstoff an Parkinson-Patienten getestet werden soll, bei denen sich die Krankheit noch im Frühstadium befindet. Zur Erinnerung: im vergangenen Dezember hatte Roche mit der "Padova"-Studie (Phase IIb) den Antikörper Prasinezumab zur Behandlung von Parkinson im Frühstadium untersucht. Obwohl der primäre Endpunkt nicht erreicht wurde, gab es Hinweise auf einen potenziellen Nutzen des Medikaments. Die Studie umfasste 586 Patienten mit früher Parkinson-Krankheit, die über mindestens 18 Monate behandelt wurden. Roche hat angekündigt, Prasinezumab in die Phase III der Entwicklung für Parkinson im Frühstadium zu überführen. Warum ist das für Investoren relevant? Nun, der globale Markt für Medikamente gegen die Parkinson-Krankheit wird laut aktuellen Analysen von 2024 bis 2032 erheblich wachsen. Laut Fortune Business Insights wird die Marktgröße von 7,17 Milliarden USD im Jahr 2024 auf voraussichtlich 13,46 Milliarden USD bis 2032 wachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,2%. Roche könnte mit seinem Medikament Prasinezumab eine wichtige Rolle spielen, denn: es gibt zwar mehrere Pharmaunternehmen, die zugelassene Medikamente gegen Parkinson anbieten, wobei mit die meisten dieser Medikamente darauf abzielen, Symptome zu lindern. Prasinezumab ist aber ein monoklonaler Antikörper der auf die Alpha-Synuclein-Aggregate abzielt, die für den Zellverlust bei Parkinson verantwortlich sind. Die Daten von Roche deuten nun auf eine mögliche Verlangsamung des Krankheitsfortschritts hin, was einen Ansatz jenseits der Symptombekämpfung darstellt. Was nun rein fundamental, wenn auch zunächst für Investoren sehr spekulativ, sehr vielversprechend klingt, ist als Investment über die Aktie zwar abbildbar, aber Investoren sollten die übergeordnet technisch eher durchwachsene Lage, unterhalb der 200-Tagelinie sogar mit bearisher Einfärbung, berücksichtigen, die Engagements mit Vorsicht betrachten sollten. Roche Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.