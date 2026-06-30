Rohstoff News: Die größten Gewinner und Verlierer am Rohstoffmarkt 2026

Rohstoff News: Warum die Marktstruktur 2026 wichtiger war als der Rohstoffpreis selbst 📊

Die Rohstoff News im ersten Halbjahr 2026 zeigen eindrucksvoll, dass nicht allein die Preisentwicklung über den Anlageerfolg entschied. Viel wichtiger war die sogenannte Terminstruktur der Futures-Märkte. Während viele Anleger ausschließlich auf steigende oder fallende Rohstoffpreise blickten, sorgte der Roll Yield in zahlreichen Märkten für deutlich höhere Gewinne oder überraschend hohe Verluste. Für die Börse aktuell liefert das erste Halbjahr damit eine wichtige Erkenntnis: Wer Rohstoffe handelt, sollte nicht nur die Preisentwicklung, sondern auch die Struktur der Futures-Kurve im Blick behalten.

Key Takeaways 📌

Backwardation war der größte Renditetreiber im Energiesektor.

Contango belastete vor allem Erdgas und Agrarrohstoffe.

Marktstruktur war 2026 wichtiger als die reine Preisentwicklung.

Roll Yield: Der unterschätzte Erfolgsfaktor am Rohstoffmarkt

Der wichtigste Renditetreiber im ersten Halbjahr 2026 war nicht die Preisentwicklung selbst, sondern der sogenannte Roll Yield. Vergleicht man die reine Preisentwicklung eines Futures-Kontrakts (Generic Return) mit der tatsächlichen Gesamtrendite (Total Return inklusive Rollen der Kontrakte), wird deutlich, wie stark die Terminstruktur die Performance beeinflusst hat.

Grundsätzlich unterscheiden Anleger zwischen zwei Marktstrukturen:

Backwardation: Kurzfristige Futures notieren über den länger laufenden Kontrakten. Beim Rollen entsteht dadurch ein positiver Roll Yield, der die Rendite zusätzlich erhöht. Diese Struktur dominierte den Energiesektor im ersten Halbjahr.

Contango: Länger laufende Futures sind teurer als kurzfristige Kontrakte. Das Rollen verursacht zusätzliche Kosten und schmälert die Gesamtrendite erheblich. Besonders Erdgas und Mais litten zeitweise unter diesem Effekt.

Gerade für mittel- bis langfristige Rohstoffinvestoren ist die Analyse dieser Terminstruktur deshalb mindestens genauso wichtig wie die eigentliche Preisprognose.

Rohstoff News: Die Gewinner des ersten Halbjahres 2026 🚀

Das erste Halbjahr wurde klar vom Energie- und Kraftstoffsektor dominiert.

Besonders stark entwickelte sich ICE Gasoil. Während der reine Preis um +52,3 % zulegte, erreichte die Gesamtrendite dank des Roll Yield beeindruckende +156,9 %.

Auch Diesel (NY Harbor ULSD) überzeugte mit einer Preisentwicklung von +58,3 % und einer Total Return Performance von +117,5 %.

Bei Rohöl zeigte sich derselbe Effekt:

Brent: +20,3 % Preisentwicklung, aber +77,2 % Gesamtrendite.

WTI: +22,0 % Preisentwicklung, +61,3 % Total Return.

Ein besonders spannender Sonderfall war Erdgas. Obwohl der Spotpreis im ersten Halbjahr um -8,3 % fiel, konnten Investoren aufgrund der extremen Backwardation theoretisch eine Gesamtrendite von +69,6 % erzielen.

Auch RBOB-Benzin entwickelte sich hervorragend mit +79,8 % Preisentwicklung und +88,6 % Gesamtrendite. Sojaöl gewann +37,3 % beim Preis beziehungsweise +41,7 % inklusive Roll Yield.

Die Verlierer: Contango wird zur Kostenfalle

Während Energie glänzte, litten zahlreiche andere Rohstoffe unter struktureller Schwäche.

Besonders Edelmetalle entwickelten sich enttäuschend:

Palladium: -30,8 %

Platin: -29,2 %

Silber: -18,7 %

Gold: -9,7 %

Hier verliefen Preisentwicklung und Gesamtrendite nahezu identisch, da der Roll Yield kaum Einfluss hatte.

Ein Paradebeispiel für die negativen Auswirkungen von Contango lieferte Mais. Obwohl der Preis lediglich um -6,6 % nachgab, summierte sich die tatsächliche Gesamtrendite auf -20,8 %, da die Rollkosten die Verluste deutlich verstärkten.

Zweites Quartal: Energie verliert an Dynamik

Im zweiten Quartal änderte sich das Bild deutlich.

Der größte Gewinner war Kakao. Nach dem starken Einbruch zu Jahresbeginn sprang der Rohstoff um +51,6 % nach oben und erzielte eine Gesamtrendite von +44,1 %. Auslöser waren zunehmende Sorgen über mögliche Ernteausfälle durch ein drohendes El Niño.

Auch Industriemetalle entwickelten sich positiv:

Kupfer: +8,9 %

Zinn: +6,3 %

Zink: +5,5 %

Demgegenüber gerieten Energierohstoffe preislich stark unter Druck.

Brent: -38,2 % Preisentwicklung, aber lediglich -10,7 % Total Return.

WTI: -30,9 % Preisentwicklung, -13,1 % Gesamtrendite.

Der positive Roll Yield konnte also einen Großteil der Kursverluste abfedern.

Auch ICE Gasoil verlor zwar preislich -31,6 %, die Gesamtrendite belief sich jedoch lediglich auf -0,5 %.

Beim Erdgas drehte sich das Bild komplett: Der Preis stieg zwar um +15,1 %, der Wechsel in eine Contango-Struktur führte jedoch zu einer tatsächlichen Portfoliorendite von rund -9,2 %.

Was Anleger aus dem ersten Halbjahr lernen können

Die Entwicklung der Rohstoffmärkte zeigt eindrucksvoll, dass Preisbewegungen allein häufig nicht ausreichen, um den tatsächlichen Anlageerfolg zu beurteilen.

Vor allem Erdgas machte deutlich, dass selbst steigende Preise aufgrund hoher Rollkosten zu negativen Gesamtrenditen führen können.

Bei Rohöl wirkte die anhaltende Backwardation dagegen wie eine natürliche Absicherung. Selbst deutliche Preisrückgänge im zweiten Quartal wurden durch den positiven Roll Yield erheblich abgefedert. Aktuell bleibt diese Marktstruktur nach Einschätzung vieler Marktteilnehmer mindestens bis Mitte 2027 bestehen.

Bei Gold und Silber verlief die Entwicklung dagegen deutlich linear. Da kaum Roll-Effekte vorhanden waren, entsprachen Preisentwicklung und Gesamtrendite nahezu vollständig dem tatsächlichen Markttrend.

Fazit

Die Rohstoff News des ersten Halbjahres 2026 liefern eine zentrale Erkenntnis für Anleger: Nicht die Richtung des Rohstoffpreises allein entscheidet über den Anlageerfolg, sondern vor allem die Terminstruktur des jeweiligen Futures-Marktes. Während Backwardation im Energiesektor außergewöhnlich hohe Zusatzerträge ermöglichte, entwickelte sich Contango bei Erdgas und Agrarrohstoffen zur echten Renditebremse.

Für die Börse aktuell bedeutet das: Wer Rohstoffe langfristig handelt oder investiert, sollte künftig nicht nur Preisprognosen verfolgen, sondern auch die Struktur der Futures-Kurve analysieren. Gerade in volatilen Märkten entscheidet der Roll Yield häufig über Gewinn oder Verlust.

SO SEHEN SIEGER AUS!