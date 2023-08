Der Bloomberg Commodity Price Index ETF (ICOM.UK) liegt heute im Plus und versucht, die Verluste der letzten Woche wettzumachen, auch wenn der Ölmarkt heute stark nachgegeben hat. Dabei ist natürlich zu bedenken, dass Öl im Index am stärksten gewichtet ist, obwohl andererseits auch Gas stark ins Gewicht fällt und sich in diesem Monat insgesamt gut schlägt. Dennoch haben die Industriemetalle seit Anfang August am schlechtesten abgeschnitten, was mit China und dem starken US-Dollar zusammenhängt. NATGAS und Öl sind dagegen die stärksten Werte. Heute legen die Metalle trotz negativer Nachrichten aus China über Probleme bei der Schuldenregulierung durch ein führendes Bauunternehmen leicht zu. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Rohstoffe in der Reihenfolge vom schlechtesten bis zum besten Wert seit Anfang des Monats. In der vergangenen Woche gab es eine Doji-Kerze, die von der Unentschlossenheit der Märkte zeugt. Diese Woche beginnt für die Rohstoffe positiv, trotz der Rückgänge am Ölmarkt. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.