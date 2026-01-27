RTX Aktie überzeugt mit starken Zahlen | Aktien News

Aktien News: RTX Aktie überzeugt mit starken Zahlen und solidem Ausblick 📈

Die aktuellen Aktien News aus dem US-Rüstungssektor fallen positiv aus: RTX Corp. (RTX Aktie), der größte US-Verteidigungskonzern und ehemals Raytheon, hat im vierten Quartal 2025 die Erwartungen der Wall Street übertroffen und signalisiert eine anhaltend robuste Entwicklung für 2026. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen über den Prognosen und bestätigen den strukturellen Aufwärtstrend im Verteidigungssektor.

► RTX WKN: A2PZ0R | ISIN: US75513E1010 | Ticker: RTX.US

Drei Key Takeaways zur RTX Aktie

RTX Aktie überzeugt mit starken Q4-Zahlen und wachsendem Cashflow. Großer Auftragsbestand sorgt für hohe Visibilität bis weit über 2026 hinaus. Margen und operative Umsetzung werden 2026 entscheidender als Auftragseingänge.

RTX Aktie: Q4-Zahlen schlagen Erwartungen deutlich 🏦

RTX lieferte im Schlussquartal 2025 ein überzeugendes Zahlenwerk ab:

Umsatz: 24,2 Mrd. USD (+12 % YoY), klar über den erwarteten ~22,7 Mrd. USD

Adjusted EPS: 1,55 USD (Konsens ~1,47 USD)

YoY EPS-Wachstum: +1 %, Hinweis auf volumengetriebenes Wachstum

Free Cash Flow: 3,2 Mrd. USD

Operativer Cashflow: 4,2 Mrd. USD

Alle drei Kernsegmente – Collins Aerospace, Pratt & Whitney und Raytheon – trugen zum Wachstum bei. Der GAAP-EPS von 1,19 USD wurde durch Restrukturierungs- und Akquisitionseffekte belastet, spielte für den Markt jedoch eine untergeordnete Rolle.

Ein zentraler Stabilitätsanker für die RTX Aktie bleibt der Auftragsbestand von 268 Mrd. USD, davon:

161 Mrd. USD im zivilen Bereich

107 Mrd. USD direkt aus dem Verteidigungsgeschäft

Aktien News: Cashflow im Fokus, nicht nur Aufträge ⚙️

Auf Jahressicht zeigt sich, dass RTX die Phase operativer Bereinigungen hinter sich lässt:

Geschäftsjahr 2025:

Umsatz: 88,6 Mrd. USD (+10 % YoY)

Adjusted EPS: 6,29 USD (+10 % YoY)

Free Cash Flow: 7,9 Mrd. USD (+3,4 Mrd. USD YoY)

Besonders die starke Cashflow-Verbesserung wird von Investoren positiv bewertet und stärkt die fundamentale Basis der RTX Aktie.

Ausblick 2026: Vorsichtig, aber glaubwürdig 🚀

Der Ausblick für 2026 fällt bewusst konservativ aus, lässt jedoch Raum für positive Überraschungen:

Umsatz: 92–93 Mrd. USD (5–6 % organisches Wachstum)

Adjusted EPS: 6,60–6,80 USD

Free Cash Flow: 8,25–8,75 Mrd. USD

Auffällig bleibt die Diskrepanz zwischen starkem Umsatzwachstum und moderatem Gewinnanstieg im Q4. Diese deutet auf Kosten- und Investitionsdruck hin, unter anderem durch den Ausbau von Produktionskapazitäten.

Ein langfristiger Wachstumstreiber ist das strategische „Golden Dome“-Programm, dessen Umsetzung jedoch durch politische Spannungen – etwa mit Kanada und im Kontext von Grönland – verzögert werden könnte. Zusätzlich steht RTX im Fokus der US-Regierung, die höhere Investitionen in inländische Produktionskapazitäten fordert.

Fazit: RTX Aktie bleibt defensiver Qualitätswert

Die jüngsten Aktien News zeigen, dass die RTX Aktie mit solidem Momentum in das Jahr 2026 startet. Ein prall gefüllter Auftragsbestand, steigende Cashflows und strukturelle Nachfrage im Verteidigungs- und Luftfahrtsektor sprechen für das Unternehmen. Kurzfristig dürfte der Markt jedoch weniger auf neue Aufträge, sondern stärker auf Margenentwicklung, Kostenkontrolle und Umsetzung großer Programme achten. Insgesamt bleibt RTX ein defensiver Schwergewichtstitel mit langfristigem Wachstumspotenzial.

RTX Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

