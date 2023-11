Rückzug bei den YEN-Paaren, USDJPY unter 150,00

Wir können eine Stärkung des japanischen Yens am Morgen der neuen europäischen Handelssitzung beobachten. Die Währungspaare USDJPY und EURJPY liegen etwa 0,7% im Minus. Die Rückgänge des Dollars gegenüber dem Yen lassen sich teilweise durch eine Korrektur bei den Renditen von US-Staatsanleihen erklären. Die Rendite für die 10-jährige Anleihe fiel auf 4,385%. Die Stärke der Bewegung beim JPY ist jedoch größer als bei anderen Paaren, und bisher sind keine weiteren Informationen aufgetaucht, die die Stärke der japanischen Währung erklären könnten. Wenn wir uns technisch den Chart des USDJPY ansehen, besteht seit einiger Zeit ein Aufwärtstrend. Derzeit haben die Kurse nach einer Korrektur Unterstützung bei 149,60 erreicht, die sich aus der unteren Grenze des lokalen 1:1-Systems ableitet (rote Rechtecke). Dies ist der erste Bereich, in dem die Nachfrage aktiv werden könnte. Wenn dieses Niveau jedoch aufgehoben wird, könnte der Abschlag bis zu 148,00 reichen, wo die untere Grenze der umfassenderen 1:1-Geometrie liegt. Nur die Aufhebung des größeren Musters könnte nach der Overbalance-Methodik zu einer Änderung des Trends in einen Abwärtstrend führen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Source: xStation Betrachten wir andererseits den EURJPY-Chart, testen die Kurse gerade die Unterstützung bei 162,46, die sich aus der lokalen 1:1-Messung ableitet (rote Rechtecke). Wenn sich die Abwärtsbewegung vertieft, fällt die breitere 1:1-Geometrie - das Niveau von 162,10 - leicht darunter. Ein Bruch gemäß der Overbalance-Methodik könnte zu einer weiteren Änderung des Abwärtstrends führen. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.