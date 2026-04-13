Das Wichtigste in Kürze Russell 2000 mit stärkster Performance

mit stärkster Performance Hoffnung auf Diplomatie treibt Märkte

Dollar und VIX deutlich schwächer

Börse aktuell: US-Indizes drehen ins Plus – Russell 2000 führt Rally an 📈 Die Börse aktuell zeigt eine deutliche Erholung an der Wall Street. Nach einem schwachen Start in den Handelstag drehen die US-Indizes ins Plus. Auslöser sind neue Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Besonders der Russell 2000 rückt in den Fokus, da er die aktuelle Aufwärtsbewegung anführt. ► Russell 2000 WKN: A1EZTD | ISIN: US7827001089 | Ticker: US2000 Key Takeaways zur Börse aktuell & Russell 2000 ⚡ Russell 2000 mit stärkster Performance

Hoffnung auf Diplomatie treibt Märkte

Dollar und VIX deutlich schwächer Börse aktuell: Russell 2000 als klarer Gewinner Die Börse aktuell wird von einer starken Bewegung bei Nebenwerten geprägt. Der Russell 2000, der vor allem kleinere US-Unternehmen abbildet, legt um bis zu 1 % zu und führt damit die Erholung an. Auch die großen Indizes zeigen Stärke: S&P 500 und Nasdaq steigen um rund 0,5 %

Dow Jones dreht leicht ins Plus Diese Entwicklung zeigt, dass Anleger wieder verstärkt Risiko eingehen und insbesondere Wachstums- und Small-Cap-Aktien nachfragen. Börse aktuell: Hoffnung auf Gespräche stützt Märkte 🌍 Die positive Entwicklung an der Börse aktuell wird maßgeblich durch politische Nachrichten beeinflusst. Berichte, wonach die USA weiterhin im Kontakt mit der iranischen Führung stehen, sorgen für Optimismus. Trotz der weiterhin bestehenden Blockade der Straße von Hormus setzen Marktteilnehmer auf eine mögliche Wiederaufnahme von Friedensgesprächen. Diese Hoffnung reduziert die Unsicherheit und wirkt sich direkt positiv auf Aktienmärkte aus. Russell 2000 und Dollar: Risikobereitschaft steigt 💱 Parallel zur Rally beim Russell 2000 zeigt sich eine klare Bewegung am Devisenmarkt. Der US-Dollar gibt nach, da die Nachfrage nach sicheren Häfen sinkt. Gleichzeitig fällt der Volatilitätsindex VIX deutlich. Diese Kombination ist typisch für eine Phase steigender Risikobereitschaft: Aktien steigen

Safe-Haven-Anlagen verlieren an Attraktivität Die Börse aktuell signalisiert damit eine kurzfristige Entspannung der Marktlage. Fazit: Börse aktuell profitiert von Hoffnung – Russell 2000 im Fokus Die Börse aktuell zeigt eine klare Gegenbewegung nach anfänglicher Schwäche. Besonders der Russell 2000 profitiert von der steigenden Risikobereitschaft der Anleger. Dennoch bleibt die Entwicklung stark von geopolitischen Nachrichten abhängig. Sollte sich die Lage weiter entspannen, könnte die Erholung anhalten – neue Spannungen würden die Märkte jedoch schnell wieder belasten. Russell 2000 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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