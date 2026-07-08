S&P 500 Prognose: FOMC-Protokoll entscheidet über den nächsten Trend

Die Spannung an der Wall Street steigt vor der heutigen Veröffentlichung des Protokolls der Juni-Sitzung der US-Notenbank (FOMC). Der S&P 500 steht unter deutlichem Verkaufsdruck und verliert rund 1%. Auslöser sind die erneut steigenden Inflationssorgen, die vor allem durch den kräftigen Anstieg des Ölpreises nach der Eskalation im Nahen Osten befeuert werden. Zusätzlich zeigt eine aktuelle Studie der Federal Reserve Bank of New York, dass nahezu die Hälfte der von Zöllen betroffenen Unternehmen weitere Preiserhöhungen plant.

► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500

Im Mittelpunkt der heutigen S&P 500 Prognose steht deshalb die Frage, ob das FOMC-Protokoll den Markt weiter belastet oder den Anlegern Entlastung verschafft. Entscheidend wird sein, wie stark innerhalb der US-Notenbank die Sorgen über eine anhaltend hohe Inflation ausgeprägt waren und ob sogar weitere Zinserhöhungen diskutiert wurden.

S&P 500 Analyse: Das Dot-Plot offenbart eine gespaltene Fed

Die Juni-Sitzung der Federal Reserve endete zwar einstimmig mit einer unveränderten Zinsspanne von 3,75%, das sogenannte Dot-Plot zeigte jedoch deutliche Meinungsunterschiede innerhalb des Offenmarktausschusses.

9 der 18 Mitglieder rechnen in diesem Jahr mit mindestens einer Zinserhöhung, sofern die Inflation über dem 2%-Ziel bleibt.

8 Mitglieder erwarten unveränderte Zinsen.

Lediglich ein Mitglied geht von einer Zinssenkung aus.

Fed-Chef Kevin Warsh veröffentlichte keine eigene Zinsprognose und ließ seine Position offen.

Das heute veröffentlichte Sitzungsprotokoll dürfte zeigen, wie groß der Einfluss der geldpolitischen Falken tatsächlich war und ob Inflationsrisiken inzwischen wieder klar Vorrang vor Sorgen um den Arbeitsmarkt haben.

Die Grafik zeigt die Verteilung der Zinserwartungen innerhalb des FOMC. Quelle: Bloomberg Finance LP

Der Kommunikationsstil von Kevin Warsh erhöht die Unsicherheit

Seit seinem Amtsantritt hat Fed-Chef Kevin Warsh die Kommunikation der Notenbank deutlich verändert. Die Erklärung nach der Juni-Sitzung wurde von über 300 auf rund 130 Wörter gekürzt. Gleichzeitig verzichtete die Fed weitgehend auf konkrete Hinweise zur zukünftigen Geldpolitik. Dadurch orientieren sich die Märkte weniger an klaren Leitlinien und stärker an Erwartungen sowie Prognosen. Viele Marktbeobachter rechnen deshalb künftig mit häufigeren und schwerer vorhersehbaren Kurswechseln der Geldpolitik.

Der frühere Fed-Präsident James Bullard warnte bereits, dass dieser Kommunikationsstil Erinnerungen an Alan Greenspan wecke und die Schwankungen an den Finanzmärkten deutlich erhöhen könnte. Sollten auch die heutigen FOMC-Minutes ungewöhnlich kurz ausfallen, dürfte dies die Unsicherheit zusätzlich verstärken.

Warum das FOMC-Protokoll den S&P 500 bewegen könnte

Bei der Bewertung des heutigen Protokolls ist der zeitliche Kontext entscheidend. Die Notizen spiegeln die Diskussionen von Mitte Juni wider - einer Phase, in der Inflationssorgen aufgrund geopolitischer Risiken und steigender Energiepreise besonders ausgeprägt waren.

Seitdem hat sich die Lage jedoch mehrfach verändert:

Beim EZB-Forum in Sintra signalisierte Kevin Warsh zuletzt eine etwas entspanntere Sicht auf die Inflationsentwicklung.

Auch John Williams von der Federal Reserve Bank of New York äußerte sich weniger restriktiv.

Am Terminmarkt wurden zuletzt bereits überzogene Zinserwartungen wieder teilweise zurückgenommen.

Die erneute Eskalation zwischen den USA und Iran sorgt allerdings wieder für steigende Ölpreise und neue Inflationsrisiken.

Sollte das heutige Protokoll deutlich hawkischer ausfallen als von den Märkten erwartet, könnten Anleger erneut verstärkt eine Zinserhöhung bereits im September einpreisen. Das würde insbesondere zinssensitive Wachstumswerte unter Druck setzen. Fällt das Protokoll dagegen ausgewogener aus und verschärft sich die geopolitische Lage nicht weiter, könnte dies den Renditen am Anleihemarkt Luft verschaffen und den Aktienmärkten eine Erholung ermöglichen.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

S&P 500 Prognose: Charttechnisch rückt die Marke von 7.400 Punkten in den Fokus

Aus technischer Sicht befindet sich der S&P 500 in einer kritischen Phase. Der Index notiert mehr als 1% im Minus und ist auf den tiefsten Stand seit Ende Juni gefallen. Gleichzeitig wurde die Marke von 7.500 Punkten sowie das 38,2%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung unterschritten.

Sollte das FOMC-Protokoll den restriktiven Kurs der US-Notenbank bestätigen, könnte der Bereich um 7.400 Punkte schnell zum nächsten wichtigen Kursziel werden.

Fällt das Protokoll hingegen moderater aus und beruhigt sich gleichzeitig die geopolitische Lage im Nahen Osten, wäre eine Rückkehr über 7.500 Punkte möglich. Ein solcher Ausbruch könnte als Signal für die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends gewertet werden.

Experten Fazit

Die heutige Veröffentlichung der FOMC-Minutes dürfte zum wichtigsten Impulsgeber für die kurzfristige S&P 500 Prognose werden. Während steigende Ölpreise und Inflationssorgen aktuell für Zurückhaltung sorgen, könnte bereits eine moderatere Tonlage innerhalb der Federal Reserve ausreichen, um die Stimmung an der Wall Street wieder aufzuhellen. Anleger sollten neben dem Protokoll insbesondere die Entwicklung der Ölpreise sowie die geopolitischen Nachrichten genau beobachten.

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FAQ zur S&P 500 Prognose

Warum steht der S&P 500 aktuell unter Druck?

Vor allem steigende Ölpreise, Inflationssorgen und die Unsicherheit über den weiteren Zinspfad der US-Notenbank belasten die Aktienmärkte.

Warum ist das FOMC-Protokoll so wichtig?

Das Protokoll liefert detaillierte Einblicke in die Diskussionen innerhalb der Federal Reserve und kann die Erwartungen an zukünftige Zinsschritte deutlich verändern.

Welche Kursmarken sind aktuell entscheidend?

Kurzfristig stehen die Bereiche um 7.500 und 7.400 Punkte im Fokus. Ein nachhaltiger Anstieg über 7.500 Punkte würde das Chartbild wieder verbessern, während ein Rückfall unter 7.400 Punkte weiteren Verkaufsdruck auslösen könnte.