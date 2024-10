Während Trader und Investoren mit Spannung auf das nachbörslich stattfindende Tesla Robotaxi Event warten, dem wir uns morgen detailliert widmen wollen, liegt der heutige Fokus um 14:30 Uhr (deutscher Zeit) zunächst auf der US Inflation und für mich auf dem S&P500, der gestern aus seiner zweiwöchigen Konsolidierung auf der Oberseite ausgebrochen ist, neue Allzeithochs markiert und im Bereich seiner Tageshochs geschlossen hat. ► S&P500 WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072 | Ticker: US500 S&P500 vor US Inflation mit neuen Allzeithochs – gibt es weiter bullishes Öl ins Feuer? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Index Trading |🔴 S&P500 Handelsideen 🔴& Ausblick Erwartet wird die US Inflation auf Jahressicht mit 2.3%. Wie bereits im „Guten Abend Börse“ seit Wochenbeginn überlegt, sollte mit Blick auf die US Präsidentschaftswahl am 05.11.2024 und vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden „Kopf-an-Kopf-Rennen“ zwischen Donald Trump und Kamala Harris nicht ausgeschlossen werden, dass die Zahlen einem gewissen politischen Einfluss ausgesetzt sind. Das Thema „Inflation“ war unter der Biden-Administration ein großes Thema und eine Veröffentlichung im Bereich um 2% passend zur US-Präsidentschaftswahl könnte der Harris-Kampagne durchaus noch einmal in die Karten spielen. Wer sich nun denkt „Die können doch nicht einfach irgendwelche Zahlen veröffentlichen…“, der sei an die Corona-Zeit und die zu dieser veröffentlichten US-Arbeitsmarktzahlen erinnert: das Bureau of Labor Statistics (BLS), welches nicht nur die NFPs, sondern auch den CPI veröffentlicht, vermerkte damals ganz ungeniert unterhalb der monatlichen Veröffentlichungen, dass die ausgegebenen Zahlen nicht den Tatsachen entsprechen müssen, man selbst nicht so ganz weiß, wie sich die Situation am Arbeitsmarkt infolge der Pandemie, fiskalpolitischer Stimuli bzw. Corona-Hilfen darstellt – praktisch, oder? 😉 Während dies aber rein spekulativ ist, ist die Price Action im S&P500 dies nicht: der US-Aktienindex ist am Mittwoch auf neue Allzeithochs ausgebrochen und konnte im Bereich seiner Tageshochs schließen. In Verbindung mit den starken US-Arbeitsmarktzahlen vergangenen Freitag und der sich verstärkenden Erwartung einer „Soft Landing“ der US-Wirtschaft bei zeitgleich deutlichen, geldpolitischen Lockerungen, würde ich infolge einer US Inflation unter der Erwartung von 2.3% am ehesten eine bullishe Reaktion erwarten und das solange wir oberhalb der gestrigen Ausbruchregion von 5.820 Punkten handeln. Ein projiziertes Kursziel bei einer Weiterführung der bullishen Action auf der Oberseite liegt für die kommenden Wochen im Bereich um zunächst 5.900 Punkte. Auf der Kehrseite: ein Fall und Schluss zurück unter 5.800 Punkte neutralisierte das derzeit bullishe Bild zunächst wieder. S&P500 Chartanalyse – m30: 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

