Während der deutsche Leitindex DAX am Donnerstagmorgen zu neuen Allzeithochs aufbrach, die Aufschläge aber zur Mittagszeit größtenteils wieder eingebüßt hatte, konnte die Lufthansa (Ticker: LHA) aus dem MDAX ihre Aufschläge halten, notierte kurz nach der Mittagspause mehr als 8% im Plus und nahm Kurs auf seine 2024er Jahreshochs im Bereich um 8 Euro die Aktie. Sanierungsprogramm bei Lufthansa zeigt erste Erfolge 🔴 Aktie vor Attacke auf die 8 Euro Marke Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Lufthansa Handelsideen 🔴 Lufthansa Prognose & Ausblick ► Lufthansa ISIN: DE0008232125 | WKN: 823212 | Ticker: LHA.DE Grund für die Aufschläge dürfte die Erwartung eines höher als erwarteten, operativen Ergebnisses gewesen sein, die auch auf andere europäische Luftfahrt-Titel wie bspw. die Aktie von Air France-KLM ausstrahlte, die sogar mehr als 20% zulegte. Nachdem das Geschäft der Lufthansa 2024 unter Streiks, gestiegenen Kosten und sinkenden Ticketpreisen zu Verlusten geführt hatte, scheint sich das Bild zunehmend aufzuhellen, es gab ein versöhnliches Schlussquartal und Lufthansa CEO Carsten Spohr zeichnet ein zunehmend positives Bild, auch ausgehend vom anhaltenden Sparprogramm. Ausgehend von diesem Sanierungsprogramm soll der operative Gewinn bis zum Jahr 2028 um 2,5 Milliarden Euro ansteigen, bereits dieses Jahr soll eine 1,5 Milliarden Euro schwere Verbesserung erreicht werden. Für die Aktie schaut es rein technisch meiner Einschätzung nach vielversprechend aus, nachdem die wichtige Unterstützungsregion um 5,30/5,50 Euro gehalten werden konnte, ist mit dem nun erfolgten Bruch über die 7 Euro Marke kurzfristig wenigstens weiteres Aufschlagspotenzial bis zunächst um 8,30/8,50 Euro gegeben. Lufthansa Aktie Chartanalyse – Daily:  Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

