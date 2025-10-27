Sanofi Aktie profitiert weiter von Dupixent – Aktie kaufen oder abwarten? 💊

Einleitung

Die Sanofi Aktie zeigt sich nach den Quartalszahlen robust und profitiert weiterhin vom Erfolg des Blockbuster-Medikaments Dupixent. Trotz eines Rückgangs im Impfgeschäft und anhaltender Diskussionen über US-Zölle gelang es dem Pharmariesen, die Gewinnerwartungen der Analysten zu übertreffen. Anleger stellen sich nun die Frage: Sollte man jetzt Sanofi Aktien kaufen?

► Sanofi WKN: 920657 | ISIN: FR0000120578 | Ticker: SAN.FR

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

🚀 Dupixent bleibt Wachstumstreiber Das Asthma- und Neurodermitis-Medikament Dupixent überschritt erstmals die Marke von 4 Milliarden Euro Umsatz pro Quartal .

Das entspricht einem Zuwachs von über 25 % und macht Dupixent zum wichtigsten Umsatzbringer des Konzerns.

Der Blockbuster könnte in den kommenden Jahren einen Jahresumsatz von über 21 Milliarden Euro erreichen – allerdings läuft der Patentschutz 2031 aus. 📉 Impfgeschäft unter Druck Das Geschäft mit Grippeimpfstoffen verzeichnete einen Rückgang.

Ursachen: Preiswettbewerb, niedrigere Impfquoten und eine allgemeine Impfmüdigkeit nach der Pandemie .

Laut Finanzchef Roger ist die Einstellung gegenüber Impfungen derzeit „zurückhaltender als in den Vorjahren“. 💡 Solides Gewinnwachstum trotz Herausforderungen Konzernumsatz Q3: +2,3 % auf 12,4 Mrd. EUR .

Operativer Gewinn: +4 % auf 3,5 Mrd. EUR – über Analystenerwartungen.

Aktie bricht charttechnisch nach oben aus: +1,56 % auf 87,96 EUR, Ausbruch über obere Seitwärtsspanne.

📊 Fundamentaldaten zur Sanofi Aktie

Kennzahl Wert / Info Umsatz Q3 12,4 Mrd. EUR (+2,3 %) Operativer Gewinn 3,5 Mrd. EUR (+4 %) Dupixent-Umsatz 4,0 Mrd. EUR (+25 %) Kursentwicklung +1,56 % auf 87,96 EUR Patentschutz Dupixent Bis 2031 gültig Wichtigster Markt USA (Wechselkursbelastung)

🧠 Fazit: Sanofi Aktie – Aktien kaufen oder halten?

Die Sanofi Aktie überzeugt durch stabile Gewinne und das anhaltende Wachstum von Dupixent. Zwar bleibt das Impfgeschäft ein Wackelkandidat, doch das Kerngeschäft zeigt sich solide. Die Aktie profitiert zudem von der positiven Reaktion der Anleger auf die Quartalszahlen.

Langfristig hängt der Erfolg davon ab, ob es Sanofi gelingt, neue Umsatztreiber zu etablieren, bevor der Patentschutz für Dupixent ausläuft. Wer Aktien kaufen möchte, findet in Sanofi derzeit einen defensiven Pharmawert mit solider Renditeperspektive.

Sanofi Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Sanofi Aktie

❓ Warum steht die Sanofi Aktie aktuell im Fokus?

Die Sanofi Aktie profitiert stark vom Erfolg des Medikaments Dupixent, das erstmals über 4 Milliarden Euro Umsatz pro Quartal erzielt hat. Trotz Herausforderungen im Impfgeschäft übertraf Sanofi die Gewinnerwartungen der Analysten.

❓ Sollte man die Sanofi Aktie jetzt kaufen oder abwarten?

Langfristig bleibt die Sanofi Aktie interessant, da das Unternehmen mit Dupixent ein starkes Wachstumsprodukt hat. Kurzfristig ist Geduld gefragt, da der Patentschutz 2031 ausläuft und Sanofi neue Wachstumstreiber entwickeln muss.

❓ Wie haben sich die Quartalszahlen der Sanofi Aktie entwickelt?

Sanofi erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro (+2,3 %) und einen operativen Gewinn von 3,5 Milliarden Euro (+4 %). Das übertraf die Erwartungen der Analysten und führte zu einer positiven Kursreaktion an der Börse.

❓ Welche Risiken gibt es bei der Sanofi Aktie?

Die größten Risiken liegen im Ablaufen des Dupixent-Patents im Jahr 2031 sowie im Rückgang des Impfgeschäfts durch geringere Impfquoten. Zudem belasten US-Zölle und Währungseffekte das internationale Geschäft.

❓ Wie ist der langfristige Ausblick für die Sanofi Aktie?

Sanofi plant, den aktuellen Kurs profitablen Wachstums bis mindestens 2026 fortzusetzen. Analysten bleiben zuversichtlich, dass die starke Pipeline und neue Forschungskooperationen langfristig weiteres Wachstum sichern könnten.