Nach dem jüngsten Kursrücksetzer, der den DAX kurzzeitig unter die 22.000 Punkte Marke hat rutschen lassen, folgend auf die Ankündigung von Importzöllen auf Automobile seitens Donald Trumps in der Vorwoche, zeigten sich erste Schnäppchenjäger, einer der Profiteure: SAP (Ticker: SAP).  SAP profitiert auch von starken Zahlen von Progress Software 🔴 Aktie relativ stark Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 SAP Handelsideen 🔴 SAP Prognose & Ausblick ► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker: SAP.DE Wir hatten die Aktie von SAP bereits in der Vorwoche thematisiert ausgehend vom Aufstieg zum profitabelsten Unternehmen Europas und nach dem jüngsten Kursrücksetzer ließ sich auch relative Stärke zum DAX ausmachen, der seine März-Tiefs gestern unterschritt, während SAP deutlich oberhalb seiner März- bzw. Jahrestiefs halten konnte. Eventuell hat diese relative Stärke auch mit der Meldung zu tun, wonach einer von SAPs Mitbewerbern, Progress Software, am Montag nachbörslich solide Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal veröffentlichte, zudem seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr anhob. Besonders scheint Progress von der KI-Unterstützung seiner Produkte zu profitieren, was Marktteilnehmer als positives Indiz für das Unternehmen SAP zu werten scheinen. Dennoch bin ich in Bezug auf die Aktie zurückhaltend, kann mir zwar kurzfristig und als Trader einen nochmaligen Push über die 260 Euro Marke zurück in Gefilde um die Allzeithochs etwas über 280 Euro vorstellen, gehe aber für die kommenden Monate nach dem jüngsten Bull Run zunächst von einer längeren Phase der Konsolidierung aus. SAP Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

