WĂ€hrend rund um die aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD GerĂŒchte die Runde machen, die den ein oder anderen BĂŒrger kopfschĂŒttelnd zurĂŒcklassen nachdem in der Vorwoche ein Schuldenpaket von rund einer Billion Euro verabschiedet wurde und man sich legitim die Frage stellt, woher das Wirtschaftswachstum und die FachkrĂ€fte zwecks Finanzierung in den kommenden Jahren mit Blick auf zu erwartende Steuererhöhungen eigentlich kommen sollen, strahlt ein deutscher Börsenstern unbeeindruckt ĂŒber Europa: SAP (Ticker: SAP). Wertvollstes Unternehmen Europas 🔮 SAP Aktie scheint am Börsenhimmel Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔮 SAP Handelsideen 🔮 SAP Prognose & Ausblick â–ș SAP: DE0007164600 | WKN: 716460 | Ticker: SAP.DE SAP löste bereits am Montag das dĂ€nische Unternehmen Novo Nordisk (Ticker: NOVOB.DK) kurzzeitig als wertvollstes Unternehmen Europas ab, ist nun ebenfalls mehr als 300 Mrd. Euro wert. Etwas ketzerisch könnte man eventuell sagen „KI ist derzeit einfach heißer als ‚Fett weg‘“ mit Blick auf die Kurstreiber der vergangenen zwei Jahre. So hatte Novo Nordisk mit Ozempic und Wegovy, die eigentlich im Bereich „Diabetes Care“ Anwendung finden sollten, eine Nebenwirkung und regelrechte Revolution der Medikamente zur Gewichtsabnahme festgestellt, der laut GerĂŒchten angeblich sogar der Tesla CEO Elon Musk nicht widerstehen konnte. Doch der jĂŒngste Hype ist hier abgeklungen, Novo Nordisk underperformt die globalen AktienmĂ€rkte im Jahr 2025 bis dato deutlich, sicherlich auch folgend auf die jĂŒngsten Studienergebnisse fĂŒr CagriSema, Novos neues experimentelles Medikament zur Gewichtsabnahme, wonach Patienten ohne Typ-2-Diabetes unter CagriSema ihr Gewicht um 22,7 % reduzierten, unter der Erwartung von 25%, wĂ€hrend Patienten mit Typ-2-Diabetes nur 15,7 % ihres Gewichts verloren. SAP hingegen profitiert seit seinen 2022er Jahrestiefs vom anhaltenden KI-Hype rund um den Globus und der weiter starken Nachfrage und dem Potenzial seines KI-gesteuerten Cloud-DatengeschĂ€fts, was Kunden weltweit begeistert. Das sorgt dafĂŒr, dass die Aktie innerhalb der letzten 12-Monate mehr als 40% zugelegt hat, fast doppelt so viel wie der ebenfalls stark gelaufene DAX. Und sollten europĂ€ische und besonders deutsche Aktien ausgehend von ihrem im Vergleich zu US-Aktien gĂŒnstigen Bewertungsniveaus fußend auf dem Shiller-KGV weiter outperformen, wĂ€re nicht auszuschließen, dass SAP auch lĂ€ngerfristig nachhaltig zum wertvollsten Unternehmen Europas aufsteigt. SAP Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:   Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

