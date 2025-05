Saudi-Arabien kauft Hunderttausende Blackwell-Chips von Nvidia, Aktienkurs steigt um 6 % 📌🖋️

18.000 Blackwell-Chips fĂŒr das Unternehmen Humain werden an ein einziges 500-MW-Rechenzentrum geliefert; die vollstĂ€ndige Erweiterung sieht „mehrere hunderttausend“ Einheiten vor.

Die geplante Vereinbarung gibt den USA die Kontrolle ĂŒber den physischen und Cloud-Zugriff auf saudische Rechenzentren, um Lecks nach China zu verhindern. â–ș Nvidia | WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA Nvidia legt nach der Unterzeichnung eines Rekordvertrags ĂŒber die Lieferung von Blackwell-Chips an Saudi-Arabien um 6 % zu. Diese Nachricht stĂŒtzt auch andere Halbleiterunternehmen im Nasdaq 100-Index, der bereits um 1,50 % gestiegen ist. Die Investitionszusage in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar steht im Einklang mit der Strategie „Saudi Vision 2030“, die darauf abzielt, die AbhĂ€ngigkeit vom Öl zu verringern; Trump strebt weiterhin eine Obergrenze von 1 Billion US-Dollar an. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen US Aktien Heatmap   PrĂ€sident Donald Trump besuchte Riad, was zu einer Investitionsvereinbarung im Zusammenhang mit KI-Chips fĂŒhrte. Wie der US-PrĂ€sident selbst erklĂ€rte, ist dies Teil eines viel grĂ¶ĂŸeren Wirtschaftspakets, das wĂ€hrend desselben Forums vorgestellt wurde. Beamte aus den USA und Saudi-Arabien haben einen Rahmen ausgearbeitet, der es Riad ermöglicht, die modernsten Prozessoren von Nvidia und AMD zu kaufen, wĂ€hrend die USA sich das Recht vorbehalten, alle saudischen Rechenzentren, die amerikanische Chips verwenden, zu ĂŒberwachen. Diese Einrichtungen könnten auch unter die „Datenbotschaftsregeln“ fallen, wodurch sie der lokalen Gerichtsbarkeit entzogen wĂŒrden. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Nvidia zunĂ€chst 18.000 Blackwell-Chips an das saudische staatliche KI-Unternehmen Humain liefern. Dies ist die erste Phase einer 500-Megawatt-„KI-Fabrik“. Innerhalb von fĂŒnf Jahren sollen „mehrere hunderttausend“ weitere Chips geliefert werden. Umfassenderes Wirtschaftspaket Riad hat sich verpflichtet, 600 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, beginnend mit: 20 Milliarden US-Dollar in KI- und Energiedatenzentren,

80 Milliarden US-Dollar in einen gemeinsamen Investitionsfonds, den US-Technologiegiganten auf beiden Seiten des Atlantiks nutzen werden. US-Exporteure sicherten sich: 14,2 Milliarden Dollar fĂŒr GasturbinenauftrĂ€ge fĂŒr GE,

4,8 Milliarden Dollar fĂŒr Boeing 737-8-Flugzeuge,

142 Milliarden Dollar fĂŒr VerteidigungsauftrĂ€ge

