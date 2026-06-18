Forex Aktuell: SNB belässt Leitzins bei 0% - Ausblick für den Schweizer Franken

- SNB hält Leitzins bei 0% und sieht keinen unmittelbaren Handlungsbedarf
- Schweizer Franken bleibt im Fokus der Notenbank
- Unterstützung für EUR/CHF und USD/CHF
- SNB hält Leitzins bei 0% und sieht keinen unmittelbaren Handlungsbedarf
- Schweizer Franken bleibt im Fokus der Notenbank
- Unterstützung für EUR/CHF und USD/CHF
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat auf ihrer Juni-Sitzung beschlossen, den Leitzins unverändert bei 0% zu belassen. Damit bleibt der Zinssatz bereits seit Juni des vergangenen Jahres auf diesem Niveau. Da geldpolitische Entscheidungen in der Schweiz nur vierteljährlich getroffen werden, überrascht dieser Schritt die Märkte kaum.
► EURCHF: ISIN EU0009654078 | WKN 965407 | Ticker EUR/CHF ► USDCHF ISIN: XC0009652816 | WKN: 965281 | Ticker: USD/CHF
Für Anleger im Bereich Forex Aktuell bleibt insbesondere die Entwicklung des Schweizer Franken im Fokus. Trotz eines leichten Anstiegs der Inflation sieht die SNB derzeit weder unmittelbaren Handlungsbedarf für Zinssenkungen noch für Zinserhöhungen.
Inflation in der Schweiz bleibt unter Kontrolle
Der Konflikt im Iran führte zuletzt zu höheren Energiepreisen und ließ den VPI im Mai auf 0,6% im Jahresvergleich steigen. Dennoch bewegt sich die Inflation weiterhin komfortabel innerhalb des Zielkorridors der SNB von 0% bis 2%.
Die Schweizer Wirtschaft ist aufgrund ihrer starken Wasser- und Kernenergieversorgung deutlich weniger abhängig von Energieimporten aus dem Nahen Osten als viele Länder der Eurozone. Dadurch ist die Schweiz besser gegen globale Preisschocks geschützt.
Für die SNB bleibt jedoch ein anderer Faktor entscheidend: die Entwicklung des Schweizer Franken. In geopolitisch unsicheren Zeiten steigt die Nachfrage nach dem Franken als sicherem Hafen, was zu einer übermäßigen Aufwertung führen könnte.
SNB hebt Inflationsprognosen leicht an
Die Schweizer Nationalbank hat ihre Inflationsprognosen für die kommenden Jahre moderat nach oben angepasst:
- 2026: Inflation von 0,6% erwartet (zuvor 0,5%)
- 2027: Inflation von 0,6% erwartet (zuvor 0,5%)
- 2028: Inflation von 0,7% erwartet (zuvor 0,6%)
- Erstes Quartal 2029: Inflation von 0,8% erwartet
Die Wachstumsprognosen für die Schweizer Wirtschaft blieben hingegen unverändert:
- BIP-Wachstum 2026: rund 1,0%
- BIP-Wachstum 2027: rund 1,5%
SNB signalisiert Bereitschaft zu Devisenmarktinterventionen
SNB-Präsident Martin Schlegel machte während der Pressekonferenz deutlich, dass die Zentralbank bei Bedarf verstärkt am Devisenmarkt eingreifen werde.
Nach seinen Aussagen sei die SNB bereit, eine zu starke und zu schnelle Aufwertung des Schweizer Franken zu verhindern, um die Preisstabilität zu sichern. Gleichzeitig betonte er, dass sich der mittelfristige Inflationsdruck gegenüber der letzten geldpolitischen Beurteilung kaum verändert habe.
Schlegel erklärte außerdem, dass jede Inflationsrate zwischen 0% und 2% mit dem Mandat der SNB vereinbar sei und die Notenbank keine Präferenz für einen bestimmten Wert innerhalb dieser Bandbreite habe.
Auch die weiteren Mitglieder des SNB-Direktoriums äußerten sich vorsichtig:
- Antoine Martin verwies auf die weiterhin fragile Lage im Nahen Osten und erhöhte globale Inflationsrisiken.
- Attilio Tschudin sieht Anzeichen einer soliden wirtschaftlichen Erholung in der Schweiz, betont jedoch die Abhängigkeit von der Entwicklung der Weltwirtschaft.
Forex Aktuell: Ausblick für EUR/CHF
Nach der Zinsentscheidung gab der Schweizer Franken gegenüber dem Euro leicht nach. Das Währungspaar EUR/CHF stieg um rund 0,2% bis 0,3% auf etwa 0,9215.
Seit der starken Aufwertung des Franken Anfang des Jahres hat die wiederholte Kommunikation der SNB über mögliche Interventionen dazu beigetragen, den Aufwärtsdruck auf die Schweizer Währung zu begrenzen.
Aus technischer Sicht befindet sich eine wichtige Widerstandszone zwischen 0,9220 und 0,9250.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Forex Aktuell: Chancen für USD/CHF
Die Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran sorgte zuletzt für Entspannung an den Energiemärkten. Dadurch sinkt die Nachfrage nach klassischen sicheren Häfen wie dem Schweizer Franken.
Für USD/CHF könnte dies kurzfristig eine Erholung unterstützen. Gleichzeitig dürfte die von der SNB angekündigte erhöhte Interventionsbereitschaft die Aufwertung des Franken begrenzen.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: Schweizer Franken bleibt unter Beobachtung
Für Trader, die Forex Aktuell verfolgen, bleibt der Schweizer Franken ein zentraler Faktor auf dem Devisenmarkt. Die SNB hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest und signalisiert gleichzeitig eine erhöhte Bereitschaft, gegen eine übermäßige Frankenstärke vorzugehen.
Solange die Inflation deutlich innerhalb des Zielbereichs bleibt und geopolitische Risiken nicht weiter eskalieren, dürften EUR/CHF und USD/CHF von einer stabileren Entwicklung profitieren. Die Devisenmärkte werden daher besonders aufmerksam auf mögliche Interventionen der Schweizer Nationalbank und die weitere Entwicklung der globalen Risikostimmung achten.
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