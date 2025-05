Vergangene Woche Donnerstag legte auch die E-Commerce GrĂ¶ĂŸe Shopify (Ticker: SHOP) Zahlen fĂŒr sein abgelaufenes GeschĂ€ftsquartal vor, die die Erwartungen der Marktteilnehmer aber enttĂ€uschten. Aktuelle Nachrichten zum Index Trading 🔮 Shopify Handelsideen 🔮 Shopify Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen â–ș Shopify | WKN: A14TJP | ISIN: CA82509L1076 | Ticker: SHOP Dank positiver Vorgaben von der Wall Street mit deutlichen Entspannungen im Handelskrieg zwischen den USA und China konnte die Aktie aber dennoch die $100 Marke zurĂŒckerobern. FĂŒr lĂ€ngerfristige Engagements gilt es dennoch vorsichtig zu sein. Shopify wies einen Verlust von $0,53 pro Aktie bei einem Umsatz von 2,36 Milliarden US-Dollar aus, rechnet fĂŒr das zweite Quartal mit einem Bruttogewinnwachstum im hohen Zehnerbereich, wĂ€hrend die Analysten der Wall Street mit 20,1 % gerechnet hatten, erwartet einen Umsatzanstieg von rund 25 % gegenĂŒber dem Vorjahr, wohingegen die Wall Street ein Wachstum von rund 22 % prognostiziert hatte. Shopify ist nicht unwesentlich vom Handelskrieg der USA mit China betroffen, Donald Trump hat in der vergangenen Woche eine fĂŒr viele Online-Unternehmen gĂŒnstige HandelslĂŒcke geschlossen, die es ermöglichte, Sendungen aus China im Wert von unter 800 US-Dollar zollfrei in die USA einzufĂŒhren. In diesem Zusammenhang sagte Jeff Hoffmeister, CFO von Shopify, dass das Auslaufen der „De-minimis“-Regelung kurzfristig keine „bedeutenden Auswirkungen“ auf Shopify haben dĂŒrfte, denn nur etwa 1 % des Bruttowarenumsatzes entfalle auf Importe aus China, die von der Ausnahmeregelung betroffen waren. In Bezug auf die Aktie bin ich ein wenig hin- und hergerissen. Einerseits ist die Aktie weiter von der Unsicherheit in Bezug auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China betroffen und ausgehend von kurzfristigen Headlines potenziell stĂ€rkeren Schwankungen ausgesetzt. Dann wiederum kam es recht zĂŒgig zur RĂŒckeroberung der 20-Tagelinie und dem Ausbilden eines höheren Tiefs, was den Beginn einer nĂ€chsten AufwĂ€rtswelle einleiten könnte, ganz besonders sollte es zu einer Eroberung der Marke um $110 kommen. Infolgedessen könnte eine kleine, spekulative Beimischung im Depot durchaus interessant sein, auch wenn erst mit einer deutlichen Aufhellung des Handelskonflikts zwischen den USA und China ein weiterer Aufbau dieser kleinen Position in Betracht gezogen werden sollte. Shopify Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

