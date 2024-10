Siemens Energy: Auftragsbestand auf Rekordhoch 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 10.09.2024

AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy

ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern sieht sich einem herausfordernden Umfeld gegen√ľber. Zum einen sind es die Marktbedingungen, die das Ergebnis beeinflussen, zum anderen aber auch Sondereffekte.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    24,64 EUR

Marktkapitalisierung     19,44 Mrd. EUR

Umsatz 2023    31,12 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    18,94 %

KGV 2024*    61,31 %

4 Wochen Performance    - 6,24 %

Bewertung    leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*    0,00 %

Branche    Energiegewinnung

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat auch im 3. Quartal von der Energiewende profitiert, die in Rekordauftr√§gen bei Gas Services und Grid Technologies m√ľndete. Die Bestellungen von Gas Services haben sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Das Book-to-Bill Verh√§ltnis (Verh√§ltnis zwischen Auftr√§gen und Umsatz) blieb √ľber dem Faktor 1. Der Auftragsbestand liegt bei einem Rekordhoch von 120 Mrd. EUR. Der Umsatz stieg um 18,5 Prozent auf 8,8 Mrd. EUR.

Nach einem hohen Verlust im 3. Quartal 2023, der sich auf 2.048 Mio. EUR belief, konnte der Konzern einen Gewinn vor Sondereinfl√ľssen von 49 Mio. EUR verbuchen. Bedingt durch die Sondereinfl√ľsse hat der Konzern im abgelaufenen Quartal einen Verlust von 102 Mio. EUR ausgewiesen. Das Gesch√§ftsergebnis des Vorjahresquartals war insbesondere durch die Qualit√§tsprobleme im Onshore Gesch√§ft von Siemens Gamesa sowie von Herausforderungen im Hochlaufen des Offshore Gesch√§fts gepr√§gt.

Das Management hat den Ausblick bzw. die Prognose f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr best√§tigt. Der Umsatz soll zwischen 10 Prozent bis 12 Prozent wachsen. Der Gewinn zwischen - 1 Prozent und + 1 Prozent liegen. Der freie Cash Flow soll sich zwischen 1,0 Mrd. EUR und 1,5 Mrd. EUR steigen. (Erwartung zuvor lag bei 1,0 Mrd. EUR)

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier hat sich vom Oktober Tief 2023 bis Ende Mai deutlich erholen k√∂nnen, der Aktienkurs hat sich gegen√ľber dem Tief im November gut vervierfacht. Anfang Juni hat das Wertpapier aber etwas Luft abgelesen und ist im Zug der Schw√§che wieder in den Bereich der 23,00/ 22,50 EUR gelaufen. Es hat sich zun√§chst eine Konsolidierung eingestellt, das Wertpapier ist in einer engen Box, unter der 20-Tage-Linie (aktuell bei 25,17 EUR) seitw√§rtsgelaufen, konnte diese Linie zwar √ľberwinden, sich aber zun√§chst nicht √ľberzeugend l√∂sen. Es stellte sich Anfang Juli wieder Kaufinteresse ein, dass die Aktie an das Jahreshoch bei 27,82 EUR brachte. Nachfolgend stellten sich Gewinnmitnahmen ein. Im Zuge des R√ľcksetzers ging es wieder an und unter die SMA20. Das Wertpapier konnte sich im Bereich der 50-Tage-Linie (aktuell bei 25,43 EUR) stabilisieren. Es ging nachfolgend zwischen der 50-Tage-Linie und der SMA20 hin und her. Im Zuge von Schw√§che ging es Anfang August deutlich unter die 50-Tage-Linie. Das Wertpapier konnte sich dann, mit einigen M√ľhen, wieder an und √ľber diese beiden Durchschnittslinien schieben. Seit einigen Handelswochen notiert das Papier im Dunstkreis dieser beiden Linien. √úbergeordnet hat sich die Aktie seitw√§rts bewegt.

Aktuell notiert der Anteilsschein unter der 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie. Wesentlich ist, dass sich das Papier wieder in den Dunstkreis dieser beiden Linien zur√ľckschieben kann. Gelingt dies, so w√ľrde sich das Tageschart aufhellen, wenn es im Zuge weiterer Erholungsbewegungen √ľber die 50-Tage-Linie geht und sich die Aktie √ľber dieser Durchschnittslinie festsetzen kann. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass insbesondere die 50-Tage-Linie in den letzten Handelswochen immer eine Anziehungskraft gehabt hat. Das Wertpapier ben√∂tigt somit Dynamik, um sich von dieser Linie nach Norden absetzen zu k√∂nnen. Gelingt diese Bewegung so k√∂nnte es zun√§chst an das Jahreshoch gehen. Perspektive auf die 30 / 32 EUR hat die Aktie aber erst, wenn sie sich √ľber dem aktuellen Hoch per Tagesschluss festgesetzt hat.

Gelingt die Bewegung an die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie, wird die Aktie hier aber abgewiesen, so k√∂nnten sich erneute R√ľcksetzer einstellen, die zun√§chst an das August Tief gehen k√∂nnten. Wird hier kein Doppelboden formatiert, bzw. h√§lt diese Marke per Tagesschluss nicht, so k√∂nnte als n√§chstes das GAP (20,17 EUR) geschlossen werden. Weitere Schw√§che k√∂nnte sich nachfolgend noch bis an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 19,04 EUR)¬†ausdehnen. Wird diese Linie angelaufen, so sollte die Aktie sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart aufrechtzuerhalten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch/ neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Sollte sich die Aktie √ľber der 50-Tage-Linie etablieren k√∂nnen, besteht die Perspektive, dass das Jahreshoch bzw. √ľbergeordnet der Bereich bei 30 / 32 EUR angelaufen werden k√∂nnte. Solange der Anteilsschein aber unter der 20-Tage-Linie notiert, solange besteht die Gefahr, dass sich die Abgaben an und unter die 20 EUR-Marke ausdehnen k√∂nnte.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die Aktie ist im August √ľbergeordnet seitw√§rts gelaufen. Im Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier, nach dem R√ľcksetzer Anfang August, wieder etwas aufw√§rtslaufen konnte, aber dann in die Konsolidierung gegangen ist. Da alle drei Durchschnittslinien eng zusammenliegen, war ein √ľberwinden in der Tat nicht einfach. Die Bewegung √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 25,36 EUR) ist zwar gelungen, sie war aber nicht substantiell und belastbar. In den letzten Handelstagen ging es im Zuge von Schw√§che wieder unter alle drei Durchschnittslinien zur√ľck.

Das Wertpapier muss zun√§chst versuchen sich wieder √ľber die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Da aber zun√§chst die SMA200 (aktuell bei 25,04 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 25,28 EUR) √ľberwunden werden muss, kann diese Bewegung in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum abgebildet werden. Sollte die Bewegung √ľber die SMA20 gelingen, so w√§re es in unseren Augen weiterhin zwingend, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung Norden geht. Perspektiven auf der Oberseite hat die Aktie aber erst dann, wenn sie sich verbindlich √ľber dem aktuellen Jahreshoch etabliert hat.

Gelingt der Move aber nicht und setzt sich das Wertpapier unter der SMA200 fest, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn die Aktie den Kontakt zu dieser Linie verliert. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten, die an und unter die 20 EUR-Marke gehen k√∂nnten.

Übergeordnet ist im 4h Chart auch ein bärischer Keil erkennbar. Wird dieser regelgerecht aufgelöst, so wäre der Fokus zunächst auf der Unterseite zu suchen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Ob sich die Aktie √ľber wieder √ľber alle drei Durchschnittslinien schieben kann, bleibt abzuwarten. Gelingt dies nicht, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schw√§che weiter ausdehnen k√∂nnte.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

25,04

25,13

25,17

25,28

25,33

25,43

27,82

32,54

33,78

Unterst√ľtzungen

24,55

24,36

20,17 (GAP)

16,57

12,02 (GAP)

10,14

Quelle: xStation5 von XTB

 

