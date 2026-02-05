Silber Prognose & Silber Aktuell: Starker Preisrutsch nach Rekordrally

Das Wichtigste in Kürze Silber Aktuell unter starkem Druck

Makro-Faktoren belasten die Silber Prognose

Hohe Volatilität bleibt wahrscheinlich

Der Silberpreis verzeichnet aktuell einen massiven Einbruch von über 10 Prozent und ist unter die Marke von 80 US-Dollar je Unze gefallen. Damit endet vorerst die außergewöhnliche Rally des Jahres 2025. Silber Aktuell zeigt sich der Markt in einer brutalen Korrekturphase, die jedoch nicht auf einen fundamentalen Zusammenbruch von Angebot und Nachfrage hindeutet. ► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber Vielmehr ist der Preisverfall vor allem auf eine erzwungene Liquidation stark gehebelter spekulativer Positionen zurückzuführen. Höhere Margin-Anforderungen an den Terminmärkten sowie ein erstarkender US-Dollar haben den Abwärtsdruck zusätzlich verstärkt. Ursachen der Korrektur: CME-Entscheidungen und Leverage-Abbau Auslöser des jüngsten Kurssturzes sind Marktreaktionen auf Entscheidungen der CME. Diese trafen insbesondere kurzfristig orientierte Spekulanten, die stark gehebelte Long-Positionen nahe der Hochs über 120 US-Dollar hielten. Der heutige Rutsch unter 80 US-Dollar, gefolgt von einer kurzfristigen technischen Erholung, entspricht dem klassischen Muster von Gewinnmitnahmen und dem Abbau übermäßiger Verschuldung. Makroökonomischer Gegenwind belastet Silber Prognose Neben markttechnischen Faktoren beeinflussen auch makroökonomische Entwicklungen die Silber Prognose. Die Ernennung eines neuen Fed-Vorsitzenden hat die Attraktivität von Edelmetallen verringert und gleichzeitig den US-Dollar gestärkt. Ein wesentlicher Teil der vorherigen Silbergewinne – im Jahresvergleich fast 200 Prozent im Jahr 2025 – basierte auf Erwartungen aggressiver Zinssenkungen. Die Korrektur dieser Zinserwartungen führt nun zu einer Kapitalrotation, weg von Edelmetallen hin zu Aktien, insbesondere aus dem Technologiesektor, der zuletzt mit starken Ergebnissen überzeugen konnte. Silber Prognose: Extreme Volatilität bleibt bestehen Nach der scharfen Korrektur bleibt der Silbermarkt äußerst instabil. Silber Aktuell ist mit einer Phase extremer Volatilität zu rechnen. In den kommenden Wochen sind sowohl weitere Abwärtsbewegungen als auch plötzliche, kräftige Gegenbewegungen jederzeit möglich. Anleger sollten sich auf schnelle Richtungswechsel einstellen und ein erhöhtes Risikomanagement berücksichtigen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

